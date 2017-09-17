Наказание за болезнь

С приближением холодов российский Минздрав запустил стандартную для последних лет операцию «Вакцинация»: в учреждениях и общественных местах россиянам делают прививки против гриппа. Хотя год от года число тех, кто соглашается привиться, растет, многие родители по-прежнему настороженно относятся к вакцинам и не разрешают колоть их своим детям. На таких «несогласных» у министерства здравоохранения скоро найдется управа.

«Если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — намекнула глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, сейчас министерство ведет переговоры с Фондом социального страхования, чтобы создать «какие-то механизмы» для материального воздействия на несознательных родителей.

В качестве дополнительного рычага давления Минздрав рассчитывает запретить распространение информации, которая «искажает реальное отношение к лечению, профилактике заболеваний, к ВИЧ». Соответствующий законопроект уже разрабатывается, передает ТАСС.

Скворцова возмущена тем, что кто-то из родителей не доверяет отечественным вакцинам, — они занимают лидирующие позиции по качеству в мире, и это относится в том числе к векторным (рекомбинантным) препаратам. «Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения», — заявила министр здравоохранения, добавив, что уровень проверки качества вакцин у нас выше всех в мире, а побочные эффекты проявляются крайне редко.

Тем не менее основания опасаться за своих детей у родителей все же имеются: в мае нынешнего года Роспотребнадзор обнародовал итоги исследования, проведенного за эпидемиологический сезон, — и выяснилось, что в 2016 году каждый пятый случай поствакцинальных осложнений (ПВО) происходил по вине медиков, которые неправильно вводили препараты и/или нарушали при этом санитарные нормы.

Но Скворцова считает, что польза от прививок несопоставима с риском. «У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся — в той же Европе — вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями. Поэтому, конечно, прививать надо», — констатировала она.

В нынешнем холодном сезоне, если верить прогнозу ВОЗ, в России будут ходить три штамма вируса гриппа — В (Брисбен), А – Н2N3 (гонконгский) и подпип А/Н1N1 (Мичиган, или свиной). Замдиректора НИИ гриппа по научной работе Людмила Цыбалова предупредила: самым распространенным из трех штаммов будет H1N1, который повинен в нескольких эпидемиях на протяжении последних восьми лет и чаще других приводит к летальным исходам. Поэтому, считает эксперт, уровень смертности от гриппа в предстоящем сезоне может превысить статистические показатели прошлых лет. Первый всплеск заболеваемости ожидается уже во второй декаде сентября.

Чтобы после прививки выработался иммунитет, необходимо в среднем 8-12 дней, защитный эффект держится до года. Главное, как отмечают медики, не перепутать грипп с «обычными» ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями) и не переносить его на ногах — в таких случаях риск развития осложнений крайне высок.

На сегодняшний день от гриппа привиты уже более 8 млн россиян, а планируется охватить 90% населения страны (включая 70% людей из групп риска — детей, пенсионеров, пациентов с метаболическими нарушениями и эндокринными заболеваниями, а также беременных женщин). Среди тех, кто работает с детьми, — учителей, воспитателей дошкольных учреждений, врачей — вакцинация должна быть стопроцентной.

Чтобы хватило на всех, компания «Нацимбио» отгрузит Минздраву почти на треть вакцины больше, чем в прошлом году — 58,5 млн доз. Во многих городах прививки можно сделать в общественных местах, в Москве — на общественном транспорте (в метрополитене и на МЦК).