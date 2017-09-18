В правительстве принято решение поднять акцизы на моторное топливо еще на один рубль. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Ведомости». Повышаться акциз, а значит и цены на бензин и дизельное топливо, будут не сразу, а в два захода, по 50 копеек каждый.

По данным чиновников, которые разговаривали с корреспондентами «Ведомостей», повышение на 50 копеек должно произойти по этой схеме с 1 января и с 1 июля 2018 года. Это заметно превышает индексацию в 4%, которая предусмотрена Налоговым кодексом (примерно 30 копеек за литр бензина и 23 копейки за литр дизельного топлива).

Считается, что доходы казны от такого повышения составят 55–60 млрд рублей. «Из-за повышения акциза на 50 копеек 1 литр топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек», — процитировал газете федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства. Еще есть рыночные риски роста цен до конца 2017 г. на 2,8 рубля за литр. При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 году психологически важные 40 рублей за литр, сказано в письме. Минэнерго в связи с этим предлагает повышать акцизы 1 апреля и 1 сентября, тогда, правда, дополнительные доходы составят только 39 млрд рублей.

Ранее, напомним, РБК со ссылкой на федеральных чиновников сообщал, что Министерство транспорта предложило собрать 40 млрд рублей, которые нужны для строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области, путем повышения акцизов на топливо. Ранее Владимир Путин поручил завершить долгострой.

Трасса "Приморское кольцо" В Калининградской области gov39.ru

Еще один претендент на деньги от повышения акциза — трасса «Таврида». Об этом пишут «Ведомости». В 2018 году правительство выделит на ее строительство более 14 млрд рублей, это пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом с марта 2016 года смета уже выросла с 85 млрд до 140 млрд руб.

Отметим, что повышение акциза на моторное топливо несет в себе определенные политические рынки. Дело в том, что стабилизация инфляции является, наверное, не просто главным, но и чуть ли не единственным экономическим достижением «третьего» срока Владимира Путина. Хоть рост акциза на бензин в общей сложности на 1 рубль напрямую не слишком сильно скажется на уровне высчитываемой Росстатом инфляции, цены на бензин — один из маркеров, по которому миллионы россиян определяют, растут ли цены (наряду с тарифами ЖКХ и мобильной связи, стоимостью молока, гречки и т. д.). Таким образом рост акцизов приведет к росту воспринимаемой инфляции, это, в свою очередь, подтолкнет тех, кто живет в рублевой зоне, к наращиванию трат, а ускорение обращения — уже прямая дорога к настоящему повышению цен, потому что рост скорости обращения денег равнозначен росту денежной массы.

Владимир Путин на Красной площади 9 сентября 2017 kremlin.ru

Даже с учетом того, что повышение акциза могут перенести на апрель — то есть пройти через президентские выборы с существующими ценами на топливо — опасность не стоит преуменьшать.

Сам Владимир Путин предпочитает обвинять в росте цен на топливо коммерческие компании — хотя акцизы устанавливает государство, да и значительную часть добычи и переработки осуществляют государственные компании. В середине июля президент заявил, что власти страны не позволят производителям и продавцам бензина «задирать цены», но и «не будут их искусственно занижать». «Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены [на бензин], и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованны», — сказал Путин. Вместе с тем он отметил, что искусственное занижение цен на бензин «нецелесообразно и даже вредно в конечном итоге для экономики в целом».