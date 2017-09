«Коммерсантъ» в статье «Торгующим — храмы» пишет, что петербургский депутат предложил приватизировать церковную недвижимость.

«Траты не для всякой страты»: Банк России считает избыточный оптимизм бедных значимым риском.

«Реклама обходит блок»: селлеры пробиваются к пользователям интернета.

«От рыбы уплывает прибыль»: по отрасли прибыль упала впервые с 2014 года.

В статье «Четыре ступени вниз» РБК пишет, почему Центробанк снизил ключевую ставку именно на 0,5 п.п.

«На Крым соберут по сотам»: развитие полуострова предложили оплатить операторам связи.

«Шанцев может попасть под обновление»: губернатор Нижегородской области стал кандидатом на отставку.

«Промсвязьбанк встал на путь "Возрождения"»: кредитные организации братьев Ананьевых будут объединены.

«Известия»: «Сорок миллиардов за выезд». В летний сезон отпусков за границу не выпустили 12 тысяч должников.

«Дроны полетят на учет»: процедура учета гражданских беспилотников заработает весной.

«Госкомпании поверили малому бизнесу»: крупнейшие заказчики в этом году закупили у МСП товаров и услуг на 1,3 триллиона рублей.

«Паром без границ»: Калининград свяжут с Ленинградской областью три новых парома.

«Газета.ru»: «Премьер вышел из тени Макрона». Премьер Франции обсудил с Меркель будущее еврозоны.

«Сборная России боролась с собственными демонами»: Россия проиграла Испании матч за бронзу Евробаскета.

«Российские короли пали в Тбилиси»: россиянин Свидлер не вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам.

The Economist: «Американская стратегия противостояния Ирану невразумительна» (America’s strategy for countering Iran makes no sense). Влияние Ирана, несомненно, растет, и США, конечно, этому сопротивляются, однако, по мнению, автора, они это делают неправильно.

«Немецкая политика может накрениться вправо» (German politics is about to tip rightwards). По итогам парламентских выборов в Германии на третьем месте может оказаться ультраправая партия «Альтернатива для Германии».

Bloomberg: «Тиллерсон пообещал "кампанию мирного давления" на Северную Корею» (Tillerson Vows 'Peaceful Pressure Campaign' Against North Korea). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США стремятся к мирному разрешению конфронтации с КНДР, но в случае дипломатической неудачи готовы применить военную силу.

«Обезвреживая испанскую сепаратистскую полемику» (Detoxifying Spain's Separatist Debate). В Каталонии сепаратистские лидеры обещают объявить независимость в течение 48 часов после референдума, если его исход будет в пользу отделения от Испании. Испанские власти пытаются сорвать голосование.

The Wall Street Journal: «Полиция арестовала второго человека в связи с лондонским терактом» (Police Make Second Arrest Related to London Attack). Британская полиция продолжает арестовывать подозреваемых в причастности к взрыву в лондонском метро в пятницу.

«Почему новых "айфонов" никогда не бывает достаточно»(Why There Are Never Enough New iPhones). Поставки знаменитых технологических новинок в магазины часто задерживается, в ряде случаев это делается преднамеренно.