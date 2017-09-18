Минтруда предлагает «установить потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения» в целом по России на 2018–2020 годы в составе и объемах, которые были установлены в декабре 2012 года. Таким образом ведомство предлагает изменить состав корзины уже после того, как МРОТ будет повышен до прожиточного минимума — президент Владимир Путин приказал сделать это к 2019 году.

Вообще есть сомнения, что усилия правительства по приведению статистики к желаемому виду хоть к чему-то приведут: за красивыми цифрами может скрываться серая занятость, недобросовестные отчеты и угодно еще. Тут главное, как в медицине, не навредить. Радует, что экономика вещь такая — ей даже навредить сложно.