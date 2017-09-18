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18 сентября 2017, 14:41
Instagram выборы Дмитрий Песков интернет СМИ
Дмитрий Абзалов

Instagram Песковой и проблематика СМИ

Профиль Елизаветы Песковой на Forbes
Профиль Елизаветы Песковой на Forbes

Сообщение об удалении Instagram Лизы Песковой, произошедшем вскоре после того, как возник скандал в связи с публикацией ее колонки в Forbes, стало одной из самых тиражируемых новостей в российских СМИ. Нечто подобное произошло недавно и с темой рэп-баттлов, отмечает пресса.

Напомним, информация о том, что Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удалила свой аккаунт в Instagram, распространилось в СМИ очень широко 17 сентября, спустя несколько дней после того, как в журнале Forbes вышла ее колонка об образовании. Вскоре после выхода колонки выяснилось, что текст ее, который был представлен как текст Песковой, скомпанован из отредактированных фрагментов других публикаций.

 
Фото Оксаны Силантьевой

При этом представитель Песковой в комментарии «Газете.ру» объяснила удаление аккаунта тем, что «Лиза на пару недель "в рабочем отпуске" и на 100% увлечена учебой».

О том, что стало причиной перенаправления внимания СМИ на подобные информационные поводы, с «Полит.ру» согласился побеседовать политолог Дмитрий Абзалов, политолог, президент Центра стратегических коммуникаций. По его мнению, тут существует сразу несколько причин, которые делают подобные темы громкими для СМИ.

«Такие информационные поводы, как удаление Instagram Лизы Песковой или рэп-балттлы, в принципе, чувствительно связаны с молодежной повесткой и попытками зайти в современные платформы для коммуникаций.

История с приглашением рэпера Гнойного на «Культуру», например (напоминаю: до этого он участвовал в баттле с Оксимироном, и запись этого баттла в YouTube стала одной из самых индексируемых в российском сегменте YouTube за последнее время), – это, с одной стороны, попытка традиционными средствами привлечь современную аудиторию и современные платформы; с другой стороны, она частично определяется интересом к молодежной тематике в целом.

То же самое касается и блогеров. Конечно, Лиза Пескова здесь не является топом, но она интересна с точки зрения связи с традиционной медийной составляющей, то есть непосредственно с Дмитрием Песковым. Так что интерес с одной стороны к молодежным, а с другой – к новым форматам обусловлен вот этим. Тут надо добавить, что грядет еще Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи (состоится в октябре 2017 года – прим.ред.), и молодежная тема важна еще и в связи с ним.

 
Фото из Instagram Елизаветы Песковой

Словом, с одной стороны федеральный центр пытается понять и выстроить повестку, актуализировать ее под молодежные сегменты – в которых у нас и осуществляется основной провал явки, кстати говоря. С другой стороны, налицо попытка как-то агрегрировать, интегрировать в традиционные средства современные решения. И я бы не сказал, что это – мелкие информационные поводы: следует отметить, что та же самая средняя индексация рэп-баттлов стала очень высокой.

То же самое касается и отдельно взятых блогеров. Пескова, например, участвовала в круглых столах в Госдуме, и сам факт того, что Госдума и телеканал «Культура» приглашают представителей молодежного интернет-сегмента, говорит о том, что интерес к нему начинает реально расти. И, в принципе, каким-то образом его необходимо интегрировать в происходящие процессы. Поэтому СМИ за эти вопросы сейчас и хватаются, эти темы сейчас становятся резонансными. Сам факт совмещения этих форматов – когда блогеры, например, пишут в Forbes или другие крупные журналы, а рэперы ходят на телевидение, – и вызывает наибольший резонанс.

 
Елизавета Пескова на совете блогеров в Госдуме
facebook.com/ibudkevich

Очень многие считают резонансным именно и только факт совмещения форматов: много публикаций касается того, насколько вообще это совмещение возможно, насколько таким образом вообще можно позиционироваться. Но, кстати, попытки такого совмещения делаются давно: пытаются, например, в телевизионное шоу выводить Telegram-каналы. Хотя форматы несколько различны: современный молодежный сегмент предполагает более оперативные и короткие формы коммуникаций, будь то урлы картинок или записи в твиттере. А телевизионный формат шире, и как одно интегрировать в другое, – вопрос очень открытый.

Поэту порой участие представителей одного сегмента в другом выглядит очень неорганично. Когда, например, рэп-исполнитель, основа культурного творчества которого заключается, так скажем, в достаточно жестких высказываниях, сидит спокойно на различных обсуждениях в телепередачах и спокойно же говорит, это производит такой blow-эффект, «взрывает» сознание. Как и попытка говорить отдельно взятого блогера, который в принципе высказывается по политической тематике на более или менее серьезные политологические темы. Это тоже определенный интерес вызывает.

Словом, как можно совмещать разные форматы – это вопрос самый интересный и еще не решенный. Во многом эти форматы противостоят друг другу, но в принципе ясно, что их совмещать надо будет. Это включено в федеральную повестку, так что интерес к это повестке определяет и интерес к представителям форматов.

Плюс ко всему, это фигуры достаточно знаковые, и в отдельных случаях интерес к ним –  это еще и попытка протащить параллельные темы. В частности, удар по Песковой – это, конечно, еще и попытка нанести удар по Дмитрию Пескову прежде всего, а он – символ информационной повестки вокруг первого лица государства. И то, что в начале осени активизировать атака на такого рода представителей, в принципе понятно.

«Проходиться» по детям, родственникам значимых фигур может быть интересно различным политическим группам, в этом ничего принципиально нового нет. И тут, фактически, производится либо попытка отдельных финансово-промышленных групп ослабить позиции некоторых своих конкурентов конкурентам, либо попытка просто немного «продавить» политическое поле. Это ведь делается в преддверие президентской кампании, которая стартует осенью – ряд групп считает такие действия в этот период времени необходимым. Ну, это, в общем, достаточно распространенная практика в начале избирательной кампании, особенно президентской», – пояснил Дмитрий Абзалов.

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