О том, что екатеринбургский «Коляда-театр» не сможет отправиться на гастроли в США, рассказал художественный руководитель и основатель театра, драматург Николай Коляда, процитировав в своем фейсбуке письмо импресарио Льва Трахтенберга. Причина — проблема с визами из-за «чехарды с посольством и консульствами».

«Горят концертные проекты, которые назначены на более ранний, чем наши сроки — пока что система в посольстве не принимает документы для назначения интервью на получение рабочих, артистических виз. Знаю, что вы настроились на эту поездку, мы тоже смотрели на эти гастроли с большим энтузиазмом, зрители вас ждут, но в этих непростых условиях взаимной вендетты между США и Россией, мы вынуждены все отменить при серьезных невозвратных потерях», — пишет импресарио.

Он также отмечает, что если принимающая сторона все же решится рискнуть, но визы артистам не будут выданы, организатор гастролей потеряет 60 тысяч долларов.

Судя по настрою Коляды, прибегать к каким-то другим вариантам он не готов — в частности, ему предложили попытать счастья в Прибалтике и получить визы там, однако он отказался.

«Еще чего. За семь верст киселя хлебать. Ерунда. И унизительно к тому же», — написал драматург.

По данным информационного агентства «Новый День», гастроли «Коляда-театра» в Нью-Йорке были запланированы на ноябрь. Труппа должна была показать американской публике балаганную постановку про российскую свадьбу «Скрипка, бубен и утюг» и новые «12 стульев» по Ильфа и Петрову. Тогда же издание сообщало, что Трахтенберг намерен организовать для театра гастроли по США в 2018 году. Однако сейчас, очевидно, их судьба под вопросом.

Известно, что в Америку должны были отправиться 30 актеров «Коляда-театра». Теоретически они могли бы подать документы на визы и пройти собеседования для получения в консульстве в Москве. Однако, во-первых, это было бы слишком дорого. Театр существует, в основном, на то, что удается заработать самостоятельно, а не на бюджетные средства. Во-вторых, неизвестно, успели ли бы дипломаты с выдачей документов до поездки. По некоторым данным, в настоящее время срок приема решения о выдаче или невыдаче неиммиграционных виз растянулся на четыре месяца.

Театр Николай Коляда основал в 2001 году, в 2004-м артистам дали собственное помещение в подвале Краеведческого музея, а спустя два года — маленький деревянный особнячок с маленьким залом на 50 мест. Лишь три года назад театр переехал в более просторное здание бывшего кинотеатра. Помимо постановок в собственном театре, Коляда является организатором международного театрального фестиваля Коляда Plays. В труппе театра играют четверо заслуженных артистов России, включая фронтмена группы «Курара» Олега Ягодина.

Напомним, что в августе этого года стало известно о том, что российские власти сравнивают численность дипмиссии США в РФ до 755 человек — столько же русских дипломатов работает в Америке. Это стало реакцией на законопроект о новых санкциях в отношении Москвы. После Штаты закрыли дипмиссию России в Сан-Франциско, проведя перед этим обыски в представительствах страны в Вашингтоне и Нью-Йорке в начале сентября.

Новым витком скандала стала ликвидация парковки для сотрудников дипмиссии США в Москве в Девятинском переулке — знак, разрешающий сотрудникам американского посольства, исчез в одну ночь. Стоянки для членов дипмиссии США пропали и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербурге, и во Владивостоке. Впрочем, американцы на это пока никаких действий не приняли. Более того, официально посчитали, что это — не месть.

«Не хочу описывать это как какие-то ответные действия. Мы хотим продвигаться вперед в отношениях с правительством России», — приводит «Газета.ru» слова официального представителя Государственного департамента США Хизер Нойерт.