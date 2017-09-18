В пятницу в лондонском метро произошел взрыв, который полиция квалифицировала как теракт. Ответственность за это взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ). По итогам этого теракта уровень террористической угрозы в Британии был повышен до «критического». В субботу был арестован первый подозреваемый. В воскресенье уровень снизили до «очень серьезного», после того как был арестован второй подозреваемый в причастности к теракту.

Как поясняет CNN, «очень серьезный» уровень означает, что теракты «весьма вероятны», вследствие чего в общественных местах много полиции. Также это означает выделение правительством дополнительных средств из бюджета на проведение контртеррористических мероприятий. Критический уровень означает, что повторение терактов неизбежно. Снижение уровня, в свою очередь, мотивируется тем, что полиция быстро делает успехи в расследовании.

После теракта в лондонском метро 15 сентября 2017 Edwardx / Wikimedia Commons

Этот инцидент, пишет Financial Times, - уже пятый за этот год случай в Британии, который полиция расценивает как акт терроризма. Первый был в марте на Вестминстерском мосту, когда погибло пять человек, в том числе один полицейский. Следующий был в мае — теракт в Манчестере, организованный смертником (погибло 22 человека). В июне на Лондонском мосту в пешеходов врезалась машина, в результате чего погибли восемь человек.

В июне же машина врезалась в толпу мусульман у мечети в Лондоне. При этом уровень террористической угрозы поднимали ранее в этом году до критического всего на несколько дней после теракта в Манвестере, когда полиция искала подельников главного подозреваемого. Власти позиционируют это как резистентность к панике, которую, по замыслу, должны нагнетать теракты.

NY Times отмечает, что очередной лондонский теракт — это инцидент скорее сродни «традиционному» терроризму, когда массовые атаки готовятся заранее и представляют собой результат скоординированной работы некой группировки злоумышленников. В последнее время наметилась тревожащая службы безопасности тенденция к так называемым одиночным терактам, когда злоумышленник, по всей видимости, один, действует спонтанно и непредсказуемо и использует для нападения обыденные средства (зачастую автомобили).

Глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Марк Роули сообщает о ходе расследования теракта Metropolitan police

Washington Post пишет, что президент США Дональд Трамп попытался воспользоваться лондонским терактом в своих политических интересах. Автор подчеркивает, что Трамп в своем твиттере начал говорить об этом взрыве как о теракте раньше, чем британская полиция официально расценила его в качестве такового. Трамп использовал это как аргумент в пользу своего иммиграционного запрета, заявив, что его следует сделать «более масштабным, жестким и предметным». Что понимается под предметностью, Трамп, впрочем, не пояснил.

Далее автор переходит к обобщениям. Такая модель рассуждений, отмечает он, характерна для Трампа, особенно в том, что касается борьбы с исламистским терроризмом. Он часто берет какое-нибудь частное событие и затем подводит его к нужной теме в качестве довода. В основном это касается случаев, которые можно истолковать как конфликт мусульманской и христианской цивилизациями, потому что когда от исламистских терактов страдают мусульмане, он не спешит использовать это для подкрепления своих тезисов. В заключение автор приводит длинную подборку твитов Трампа с его реакциями на сообщения о терактах.