Приток мигрантов, по официальным данным, поставил очередной рекорд, или антирекорд, с какой стороны посмотреть. В первом полугодии 2017 года обновлен минимум с 2011 года: число приехавших сократилось, а уехавших, наоборот, выросло. Если бы не мигранты с Украины, общий приток не дотянул бы даже до значений 2010 года, следует из мониторинга РАНХиГС, на который обращает внимание газета «Ведомости».

Причем сокращение миграционного притока происходит на фоне снижения рождаемости. В первом полугодии 2017 года впервые с 2010 года в России родилось меньше людей, чем умерло — даже мигранты теперь не могут компенсировать естественную убыль населения. По официальным данным, которыми располагает Росстат, за первое полугодие приток иностранцев компенсировал потери только на 85,7%.

Работа многофункционального миграционного центра в деревне Сахарово. Июль 2017 Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Причем причин ждать роста числа мигрантов во втором полугодии никаких нет. На это указывают авторы мониторинга РАНХиГС. Потенциал их притока из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него, помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) был исчерпан еще в 2016 году, единственное исключение — Киргизия, оттуда люди еще переезжают в Россию. Число приехавших в Россию граждан Молдавии и с Украины также постоянно снижается. Немного растет поток из Таджикистана и Узбекистана, но и этим странам далеко до докризисного уровня.

Приток мигрантов затрудняет не только экономическая ситуация в России и падение курса рубля. Политическая обстановка в стране также вынуждает власти не формировать процесс миграции, как это было в 1990-е и 2000-е годы — хотя приехавшие тогда достаточно хорошо ассимилировались в России. В итоге новые правила нахождения граждан ЕАЭС в России предполагают, что они могут без получения гражданства работать в стране 9 месяцев и три быть у себя дома — для многих этого достаточно для того, чтобы больше не стремиться к получению российского гражанства.

Не стоит рассчитывать и на естественный прирост населения: он просто не может заметно увеличится, поскольку в стране слишком мало женщин 1990-х годов рождения. Согласно расчетам специалистов, «демографическое дно» будет достигнуто до 2030 года, только после этого можно надеяться на новый значимый рост рождаемости.

Собственно само по себе сокращение числа жителей страны не хорошо и не плохо. Проблема в старении населения: доля пожилых людей все время увеличивается, доля работающих людей сокращается, а современная пенсионная система предлагает, что пособия пожилым выплачиваются не из их собственных накоплений, а из налогов, которые платят работающие. С это точки зрения мигранты для экономики намного выгоднее детей: если приезжий начинает работать буквально с первого дня, то рожденные в России начинают свой трудовой путь в 15-25 лет.

Доля пожилых людей все время увеличивается, доля работающих сокращается Андрей Никеричев / АГН "Москва"

При таких показателях миграции и рождаемости уровень занятости по сравнению с сегодняшним днем не изменится даже к 2030 году, а может, даже сократится. По оценке замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислава Капелюшникова — на 6–7 млн человек, или на 10%. пишут «Ведомости». А спрос же на растет уже примерно год. Учитывая, что в России, по меркам развитых стран, достаточно низкая безработица, всего 5,2%, все это может привести к значительному росту зарплат, который обгонит рост производительности труда. Это, в свою очередь, может спровоцировать инфляцию, беспокоятся в Центральном банке. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, напомним, на прошлой неделе заявила, что инфляция в 4% — это теперь не только цель, которой необходимо достичь к концу 2017 года. Это тот показатель, к которому российский ЦБ будет стремиться всегда.