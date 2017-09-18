Парк «Зарядье» в центре Москвы, обошедшийся столице в 14 миллиардов долларов и недавно открывшийся для посетителей, стал темой многих публикаций в СМИ и социальных сетях. Власти заявляют о нанесенном посетителями ущербе растительности парка, в то время как сами посетители говорят, что в парке много недоделок и небрежно выполненных работ.

Напомним, парк, который строился два с половиной года и был открыт ко Дню города (празднованию 870-летия Москвы), закрылся для посетителей уже через несколько дней после открытия. Согласно первым сообщениям СМИ, представители администрации парка объяснили необходимость закрыть его понесенным в результате действий посетителей ущербом. Утверждалось, что из-за большого наплыва посетителей пострадало множество растений, всего было вытоптано или даже около «выкопано и унесено» публикой 10 тысяч посадочных единиц.

Эта информация распространилась быстро и широко. Правда, руководитель пресс-службы парка Карина Горобец сообщила журналистам информационного агентства РИА Новости, что это какие-то «домыслы». «Лично мы и сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы», – сказала она.

Эти слова, к сожалению, не сделались так широко известны, как первоначальные заявления. Тем не менее, многие журналисты и блогеры также выражали серьезные сомнения в том, что посетители парка могли вести себя подобным образом.

В то же время они публикуют фотографии откровенно небрежно выполненных строительных работ с территории парка: торчащих из земли прутьев арматуры, труб, вылезающих из конструкций проводах, неаккуратной сварки, несколотых с гранитной плитки нашлепок бетона, отвисающей подсветки, искривившихся уже сейчас указателей и т.д. Некоторые указывают и на использование неудачных материалов, и на просчеты на уровне проекта.

Вход в парк: площадь с цветниками, половина из которых с бордюрами, другая половина без них Сергей Киселев / АГН "Москва"

Об особенностях парка «Зарядье» побеседовал с «Полит.ру» Александр Закондырин, председатель партии «Альянс зеленых и социал-демократов», депутат муниципального образования «Войковский» (г. Москва).

«Сам я в парке пока не был, но знаком с соображениями экспертов по этому поводу и публикациями СМИ. Если брать теорию, то все замечательно: хотели сделать парковую зону возле Кремля. Идея, мне кажется, хорошая, тем более, что ранее там находилась гостиница «Россия», которая ничего особо архитектурно ценного собой не представляла. И когда было принято решение ее демонтировать и сделать там парк (а это было достаточно давно – еще в середине 2000-х годов), идея воспринималась как удачная и верная. Но возникает вопрос исполнения того или иного управленческого решения.

Один вопрос связан с самой концепцией организации пространства. Уместно ли использовать концепцию суперсовременного, инновационного пространства около такого исторического объекта, которым является Кремль? Это место – точно про классические тенденции в российской архитектуре и культуре. Мне кажется, получилось не самое удачное смешение стилей. Я не искусствовед и не дизайнер – мне сложно сказать, как надо было сделать. Но, наверно, выбор концепции и выбор визуализации этой концепции нуждается в утверждении заказчиком идей исполнителя? Исполнитель предлагает варианты, а заказчик говорит, что ему нравится. И мне кажется, что можно было исполнителю найти стиль, гораздо более близкий к стилю Кремля и его окрестностей.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на экскурсии по парку "Зарядье" Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Второй вопрос состоит в том, за какие деньги и что собирались делать. Некоторые – например, известный блогер Илья Варламов сейчас придерживается такой позиции, хотя отрицает свою заинтересованность – говорят: неважно, сколько стоит, главное – что красиво. И дальше начинается некий набор мыслей на эту тему. Ну, наверно, для кого-то и неважно, сколько стоит. Но для большинства москвичей, для большинства адекватных разумных людей все-таки важно, сколько стоит. 14 миллиардов рублей – это большие деньги. Для сравнения: годовой бюджет Мурманска составляет 16 или 17 миллиардов рублей. Но это ведь – бюджет целого города за Полярным кругом, где живет 300 тысяч человек трудоспособного населения.

И городов, которые живут примерно на такие деньги, в России очень много. Бюджет Карачаево-Черкесии – 20 миллиардов рублей, а ведь это – целая республика. А мы говорим, что будем тратить на устройство парка 14 миллиардов рублей? Ну, в масштабах расходов московской мэрии на гранит, может быть, это не столь много. Но вообще, с моей точки зрения, это много. И за эти деньги должны сделать что-то большое, красивое, невероятно качественное, долговечное – должна возникнуть какая-то запоминающаяся часть города, которая достойна войти во все путеводители, справочники и так далее. Но что-то я таких восторженных криков по поводу парка не слышал. То есть люди говорят, если спросить, понравилось ли: ну да, понравилось. Но утверждать, что это – лучшее, что они видели на земле, и никогда ничего подобного нигде не было, что это – нечто инновационное и прорывное, никто не спешит. Сделали достаточно обычную общественную территорию.

Экскурсия по парку «Зарядье» с участием руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Словом, вторая часть связана с деньгами. Понятно, что существует вкусовщина, что всегда кому-то будет казаться, что хорошо, а кому-то – что плохо. Но есть и третий момент. Есть московские власти, которые говорят, будто у нас такое дикое население города, которое растащило по кусточку, по камешку весь парк. И есть позиция некоторых журналистов, которые говорят, что все это – вина московской мэрии, что там все украли заранее, а сейчас прикрываются историей с диким московским населением, туземцами, которые не могут себя прилично вести в нормальных местах.

Лично я массовой одичалости москвичей пока не заметил. Я, конечно, не скажу за всю Одессу, как говорится – Москва разная, и люди в ней живут с разным развитием, разными этическими нормами и прочим. Но все же большинство москвичей еще не настолько озверело, чтобы сразу вытаскивать из земли все кусты и везти их на дачу или сразу перепродавать их в интернете.

Безусловно, наверно, такие люди есть – и, конечно, факт с моей точки зрения вопиющий. Как человек, имеющий отношение к зеленому движению, я скажу: в парке, согласно наименованиям, которые указаны московской мэрией, есть и растения, внесенные в Красную книгу. Это достаточно ценные виды, они находятся под государственной защитой и вырывать их в принципе не только противозаконно, но и нарушает природоохранное законодательство. Я думаю, что, может быть, есть некоторое количество людей столь низкого культурного уровня, которые могут решать, что воровать такие растения – самое лучшее времяпрепровождение. Но это, думаю, не носит массового характера.

Если же это носит массовый характер, то возникают вопросы: а ранее, когда в городе делали какие-то объекты, их так же разворовывали? Если это так, то, наверно, надо придумать какую-то иную концепцию общественного пространства города, некие антивандальные клумбы, из которых ничего не могли бы вырвать. Если уж население дикое настолько, что его никак не исправить, верно? Либо надо поставить всюду Росгвардию, и каждого, кто какое-то растение стащил, показательно пороть розгами, видимо. Но если это так – то московское правительство сильно не угадало с концепцией, не угадало с москвичами, для которых хотела это сделать. Все-таки было же представление о целевой аудитории, которая будет ходить в этот парк? И, видимо, приходила не та целевая аудитория?

Ну, тогда правительству Москвы надо сейчас не считать убытки, а поменять концепцию, чтобы она стала антивандальной и чтобы все ценные растения и всю красоту, которую создали, сберечь. Я бы только хотел понять: если это все именно так, и население таково, то почему в парке нет нужного количества камер наблюдения? Давайте их поставим! И будем отслеживать нарушителей, фотографии показывать по центральным каналам телевидения, вывешивать их большими билбордами с подписью «вандал», например, или сообщать на работу этим людям – чтобы все узнали, дети, родители, чтоб этим вандалам было стыдно.

Если же говорить о версии, что в парке все специально сделали так, чтобы «все украсть» и свалить на москвичей, то я не могу в это верить! Если это так, то надо же и этих чиновников наказывать, их нельзя допускать до системы государственного управления. Если они все украли, а потом изобразили крайними москвичей, которые такие некультурные и немножко дикие, то не думаю, что таким чиновникам стоит работать в государственном управлении в принципе. Думаю, что какими бы ни были недостатки московских чиновников, но все же до этого они не дошли. Это не в их стиле.

Да, обычно они строят «развязки», и те стоят дорого – но их все-таки строят! МЦК, несмотря на все сложности разного рода, построили. Да и МКАД при Лужкове все-таки строили. Если же это новый формат управления городом, когда не просто делают некачественную продукцию, не вписывающиеся в архитектурную концепцию проекты из некачественных материалов, да еще и воруют на растениях, то это уже вообще перебор, тут надо срочно принимать управленческие решение. Я не думаю, что в команде Собянина есть такие люди. Мне кажется, это было бы странно», – сказал Александр Закондырин.

Строительство парка "Зарядье". 2015 Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Добавим, что, по данным мэрии, на доработку ландшафтного парка «Зарядье» может потребоваться еще до 11 миллиардов рублей. «С учетом всех расходов на доделки, разного рода контент, восстановление ландшафта, коммуникации на прилегающих территориях, в том числе необходимые единственному коммерческому проекту на территории парка – строящейся гостинице… затраты города на «Зарядье» в ближайшие два года составят 22-25 млрд рублей, считает чиновник мэрии», – пишет газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников мэрии.

Сообщается, что дополнительные расходы потребуются на прокладку коммуникаций, восстановление растений, поврежденных посетителями в первые дни работы парка, и другие виды деятельности. При этом, как утверждают источники в мэрии, все растения для парка первоначально закупали в Германии.