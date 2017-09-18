Интеллектуальная собственность как инструмент развития

13–15 сентября в «Сколково» прошла четвертая Патентная школа — крупнейшее международное мероприятие по вопросам патентования, коммерциализации и защиты исключительных прав. В качестве спикеров в ней приняли участие ведущие российские и иностранные эксперты в области патентования, включая представителей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейской Патентной Организации (ЕПО), Роспатента, Федерального института промышленной собственности, Евразийского патентного ведомства.

Управляющий партнер, Центр интеллектуальной собственности «Сколково» Антон Пушков. Фото: Sk.ru

Основная программа Патентной школы «Сколково» проходила на территории инновационного центра в здании Matrex. На церемонии открытия школы управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково» Антон Пушков рассказал, что название «Matrex» — это производное от слов «Матрешка» и «Матрица». Пространство в виде матрешки занимают офисы для стартапов, зал-трансформер, ресторан и смотровая площадка. Кроме того, в коридорах оригинального многоэтажного здания будут проходить выставки современных художников. Антон Пушков также напомнил собравшимся о форуме «Открытые инновации», который пройдет в «Сколково» в середине октября. В рамках форума будет проведен круглый стол по вопросам интеллектуальной собственности.

В свою очередь председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил, что Патентная школа — это первое мероприятие, проходящее в здании Matrex, в зале, который с точки зрения оснащения является одним из лучших в Европе. Представитель «Сколково» также подчеркнул необходимость увеличения количества отечественных правообладателей патентов и технических решений, имеющих новизну. Более того, задача школы — дать участникам понимание того, как коммерциализировать изобретение. «Патент — это не просто бумага, а то, что конвертируется в деньги», — резюмировал Игорь Дроздов.

Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов и Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. Фото: Sk.ru

Патентная школа «Сколково» — площадка, где должны обсуждаться вопросы перспектив патентования в Российской Федерации, перспектив развития инноваций, считает заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам Владимир Корнеев. По его словам, от грамотного выстраивания системы патентной защиты зависит многие: и то как будет использоваться результат интеллектуальной деятельности, как права на эти результаты будут передаваться другим лицам, как будут защищаться и как на основе этих результатов и их экономической отдачи будут финансироваться следующие разработки.

Заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам Владимир Корнеев. Фото: Sk.ru

«Научное развитие должно фиксироваться в рамках системы патентования и только тогда научно-технический прогресс может быть основой современной российской экономики Для того чтобы технология развивалась, ранее созданные научные результаты должны приносить экономический эффект», — подчеркнул Владимир Корнеев. Он также отметил, что анализ практики патентования и практики рассмотрения споров с суде показывает, что продукты питания занимают существенную долю в системе патентования Российской Федерации.

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев сообщил интересные факты: «Несмотря на принимаемые усилия и активную деятельность некоторых институтов развития, таких как «Сколково» за последние десять лет у нас не произошло существенного роста патентных заявок». По представленным им данным, количество заявок на изобретения в ведущих патентных ведомствах мира (представителей Китая, США, Японии, республики Кореи, Европейского патентного ведомства) измеряется сотнями тысяч, тогда как в России — десятками тысяч. Причем прирост российских заявок в 5% за 2007–2016 годы в основном обеспечивается иностранными заявителями, которые по-прежнему интересуются российским рынком.

«Мы можем только мечтать об организации, которая была после 1967 года в Советском Союзе. Мы не вышли сейчас на уровень той патентной активности, которая была в расцвете Советского Союза и в его закате тоже. То, что сейчас «Сколково» возрождает этот институт интеллектуальной собственности, и то, что привлекает сюда вас, специалистов, которым нужным эти знания, специалисты которые решат проблемы, стоящие перед страной, нас вдохновляет», — сказал слушателям Патентной школы «Сколково» глава Роспатента.

По мнению Ивлиева, текущая ситуация стимулирует к принятию мер для того, чтобы научная деятельность приобрела необходимые результативность и эффективность. Среди причин недостаточного использования интеллектуального потенциала России Ивлиев назвал отсутствие понимания интеллектуальной собственности как важнейшего инструмента развития инновационной экономики. По его мнению, это является следствием в том числе недостаточной подготовки кадров для решения поставленных современными технологиями проблем.

Комментируя структуру патентных заявок в России глава Роспатента отметил, что предприниматели без ИП и физические лица (ИП) играют гораздо более активную роль в количественном отношении, чем образовательные и научные учреждения. «Несмотря на санкции у нас идет рост подачи заявок на товарные знаки. Производители видят в интеллектуальной собственности средство защиты своих интересов», — отметил Ивлиев.

В заключение глава Роспатента сообщил, что 11–12 октября пройдет профессиональная конференция ведомства и пригласил собравшихся принять в ней участие.

Трехдневная программа школы включила дискуссии, круглые столы и лекции о последних трендах в сфере интеллектуальной собственности и особенностях патентования, получении патентов за рубежом, возможностях патентных исследований при оценке перспективности технологий.

Одна из дискуссий была посвящена построению эффективной̆ системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. В рамках обсуждения заведующий отделом подготовки аналитических материалов и мониторинга использования РИД Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Марина Иванова выразила надежду на то, что новая редакция правительственных рекомендаций по построению эффективной системы управления правами, находящаяся на рассмотрении у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, послужит методологическим пособием для создания соответствующей системы.

Олег Ена, советник директора, руководитель проектного офиса ФИПС анонсировал новый продукт патентной аналитики института — сервис «RND антураж», позволяющий анализировать патентную информацию в интересах разного рода игроков, занимающихся управлением наукой, технологиями и инновациями (корпораций, государственных органов, различных компаний) и оценивать перспективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В завершающий день Патентной школы «Сколково» состоялись мастер-классы от патентных поверенных по подготовке патентных заявок по трем направлениям: биомедицинскому, IT и индустриальных технологий. По окончании школы участники получили соответствующие сертификаты.