Топ новостей 18 сентября

айджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Суд на Украине оправдал группу из 20 пророссийских активистов по «делу 2 мая», в 2018 году россиян ждет 28 праздничных выходных, парк «Зарядье» достроят, потратив на это еще 11 млрд рублей; умер Зураб Соткилава.

Суд Черноморска Одесской области оправдал группу из 20 пророссийских активистов, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, суд постановил освободить.

Двоих из них — гражданина России Евгения Мефедова и украинца Максима Сакаулова — вновь задержали в зале суда по статье, связанной с сепаратизмом — оба участвовали в акциях весной 2014 года в Николаеве.

Оперный певец Зураб Соткилава, который скончался сегодня в возрасте 80 лет, будет похоронен в Тбилиси.

До этого, 20 сентября, в Большом театре состоится прощание с артистом.

В 2015 году у артиста был обнаружен рак поджелудочной железы. После лечения он смог вернуться на сцену.

До карьеры в опере Соткилава был известным футболистом, выступал за грузинское «Динамо».

В 2018 году у россиян будет 28 дней отдыха за счет праздников — на день больше, чем в 2017 году.

Выходные предлагаются с 30 декабря 2017 года по 8 января, а также с 23 по 25 февраля — в честь Дня защитника Отечества. На Международный женский день приходится четыре выходных — с 8 по 11 марта. Также выходные запланированы с 29 апреля по 2 мая, 9 мая 10-12 июня и с 3 по 5 ноября.

На доделку самого дорогого парка страны (его стоимость столичные власти оценивали в 14 млрд рублей) потребуется еще до 11 млрд. Конечная стоимость ландшафтного парка составит 22-25 млрд, рассказали источники в мэрии.

Все растения для парка, включая березы и тундровую растительность, парк заказывает в Германии.

когда возвращаешься из парка "Зарядье" pic.twitter.com/rxibbL43bH — недруги за бугром (@Lndcalling) 18 сентября 2017 г.

Бюджет на 2018-2020 годы рассчитан, исходя из инфляции на уровне 4% в год.

ВВП в 2018 году, согласно расчетам, составит 97,46 трлн рублей, в 2019-м 103,23 трлн, в 2020-м — 110,24 трлн.

«Верховный главнокомандующий проинспектирует действия вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии», — отмечает пресс-служба Кремля.

На полигоне Лужский 18 сентября 2017 kremlin.ru

Механик Андрей Белоусов получил 3,5 года за халатное обслуживание лифта. В январе 2016 года в лифте провалился пол, погибла Ирина Володина — дочь известного телеведущего Евгения Кочергина, у которой остались двое детей.

Волна эвакуации продолжается уже неделю. Пик пришелся на 13-е сентября, когда в одной Москве эвакуировали 100 объектов. Кто скрывается за телефонными террористами, правоохранительные органы пока не выяснили.

Николай Караченцов госпитализирован в Склиф

По данным телеграм-канала Mash, Караченцов был госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния. Врачи решили положить артиста на некоторое время в Склиф для наблюдения.

Серьезная черепно-мозговая травма была у артиста в 2005 году, когда он попал в ДТП. После этого его актерская карьера закончилась — он не смог до конца восстановиться.

Николай Караченцов с женой Людмилой Поргиной. 2016 Dmitry Rozhkov

Деньги на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области и трассы «Таврида» в Крыму правительство возьмет за счет повышения акциза на бензин.

В 2018 году акциз на топливо поэтапно поднимется в общей сложности на 1 рубль за литр.

Даже если вы живёте в Хабаровске, Мурманске, Москве или Сыктывкаре - извольте заплатить за дорогу в Крыму!!! pic.twitter.com/SPFUBC6iKt — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 18 сентября 2017 г.

Дорога к будущей усадьбе Медведева на Балтике обойдется в 5-9 рублей к каждому заправленному баку https://t.co/zwnrJKjIgo — ЦУР (@tzurrealism) 18 сентября 2017 г.

Гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью порталу Blabbermouth заявил, что новый альбом крупы может стать последним. По данным источников Bild, диск выйдет в конце 2017 года или позднее.

Суд Черноморска Одесской области оправдал группу из 20 пророссийских активистов, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе.Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, суд постановил освободить.Двоих из них — гражданина России — Евгения Мефедова и украинца Максима Сакаулова — задержали в зале суда по статье, связанной с сепаратизмом — оба участвовали в акциях весной 2014 года в Николаеве.