Топ новостей 18 сентября
айджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Суд на Украине оправдал группу из 20 пророссийских активистов по «делу 2 мая», в 2018 году россиян ждет 28 праздничных выходных, парк «Зарядье» достроят, потратив на это еще 11 млрд рублей; умер Зураб Соткилава.
На Украине оправдали обвиняемых по делу «2 мая»
Суд Черноморска Одесской области оправдал группу из 20 пророссийских активистов, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе.
Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, суд постановил освободить.
Двоих из них — гражданина России Евгения Мефедова и украинца Максима Сакаулова — вновь задержали в зале суда по статье, связанной с сепаратизмом — оба участвовали в акциях весной 2014 года в Николаеве.
Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси после прощания в Большом
Оперный певец Зураб Соткилава, который скончался сегодня в возрасте 80 лет, будет похоронен в Тбилиси.
До этого, 20 сентября, в Большом театре состоится прощание с артистом.
В 2015 году у артиста был обнаружен рак поджелудочной железы. После лечения он смог вернуться на сцену.
До карьеры в опере Соткилава был известным футболистом, выступал за грузинское «Динамо».
Утвержден календарь переноса выходных на 2018 год
В 2018 году у россиян будет 28 дней отдыха за счет праздников — на день больше, чем в 2017 году.
Выходные предлагаются с 30 декабря 2017 года по 8 января, а также с 23 по 25 февраля — в честь Дня защитника Отечества. На Международный женский день приходится четыре выходных — с 8 по 11 марта. Также выходные запланированы с 29 апреля по 2 мая, 9 мая 10-12 июня и с 3 по 5 ноября.
После доработки парк «Зарядье» подорожает на 11 млрд рублей
На доделку самого дорогого парка страны (его стоимость столичные власти оценивали в 14 млрд рублей) потребуется еще до 11 млрд. Конечная стоимость ландшафтного парка составит 22-25 млрд, рассказали источники в мэрии.
Все растения для парка, включая березы и тундровую растительность, парк заказывает в Германии.
когда возвращаешься из парка "Зарядье" pic.twitter.com/rxibbL43bH— недруги за бугром (@Lndcalling) 18 сентября 2017 г.
Правительство одобрило проект бюджета на ближайшие три года
Бюджет на 2018-2020 годы рассчитан, исходя из инфляции на уровне 4% в год.
ВВП в 2018 году, согласно расчетам, составит 97,46 трлн рублей, в 2019-м 103,23 трлн, в 2020-м — 110,24 трлн.
Путин прибыл в Ленобласть наблюдать за учениями «Запад-2017»
«Верховный главнокомандующий проинспектирует действия вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии», — отмечает пресс-служба Кремля.
Механик из ЖК «Алые паруса» осужден за гибель женщины в лифте
Механик Андрей Белоусов получил 3,5 года за халатное обслуживание лифта. В январе 2016 года в лифте провалился пол, погибла Ирина Володина — дочь известного телеведущего Евгения Кочергина, у которой остались двое детей.
В Москве эвакуировали несколько управ и префектур
Волна эвакуации продолжается уже неделю. Пик пришелся на 13-е сентября, когда в одной Москве эвакуировали 100 объектов. Кто скрывается за телефонными террористами, правоохранительные органы пока не выяснили.
Россия, 2017 год: pic.twitter.com/zwgkQwsBQY— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 18 сентября 2017 г.
Николай Караченцов госпитализирован в Склиф
По данным телеграм-канала Mash, Караченцов был госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния. Врачи решили положить артиста на некоторое время в Склиф для наблюдения.
Серьезная черепно-мозговая травма была у артиста в 2005 году, когда он попал в ДТП. После этого его актерская карьера закончилась — он не смог до конца восстановиться.
В правительстве подтвердили планы повысить акцизы на топливо ради Крыма
Деньги на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области и трассы «Таврида» в Крыму правительство возьмет за счет повышения акциза на бензин.
В 2018 году акциз на топливо поэтапно поднимется в общей сложности на 1 рубль за литр.
Даже если вы живёте в Хабаровске, Мурманске, Москве или Сыктывкаре - извольте заплатить за дорогу в Крыму!!! pic.twitter.com/SPFUBC6iKt— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 18 сентября 2017 г.
Дорога к будущей усадьбе Медведева на Балтике обойдется в 5-9 рублей к каждому заправленному баку https://t.co/zwnrJKjIgo— ЦУР (@tzurrealism) 18 сентября 2017 г.
Гитарист Rammstein заявил об окончательном распаде группы
Гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью порталу Blabbermouth заявил, что новый альбом крупы может стать последним. По данным источников Bild, диск выйдет в конце 2017 года или позднее.
Суд Черноморска Одесской области оправдал группу из 20 пророссийских активистов, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе.Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, суд постановил освободить.Двоих из них — гражданина России — Евгения Мефедова и украинца Максима Сакаулова — задержали в зале суда по статье, связанной с сепаратизмом — оба участвовали в акциях весной 2014 года в Николаеве.