Россияне достаточно хорошо разбираются в программном обеспечении, а тем, кто все-таки не слишком хорошо понимает, что к чему в компьютерах, помогают программисты, которые выпускают десятки и сотни полезных программ и утилит. Это, правда, становится серьезной проблемой для многих — например, для продавцов интернет-рекламы.

По некоторым подсчетам, каждый пятый пользователь интернета в России использует различные утилиты, которые позволяют блокировать показ рекламы на сайтах. Их можно понять: с момента появления рекламы в интернете ее все еще не научились делать так, чтобы она не раздражала пользователей. Мигающие картинки, ролики, перекрывающие всю страницу, иногда даже баннеры со звуком — это все, к сожалению, часто можно встретить на самых популярных и, казалось бы, респектабельных сайтах.

Реклама на сайте РБК

Даже в таких условиях, когда потребители рекламы активно с ней борются, интернет-реклама по объемам почти догнала традиционного лидера продаж, телевизионную. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, по итогам первого полугодия в сети рекламодатели сделали размещения на 75 млрд рублей, а на на телевидении — на 80 млрд.

А теперь некоммерческая организация IAB Russia объявила, что до конца 2017 года создаст российские стандарты качественной онлайн-рекламы и предложит сценарии их внедрения. Об этом пишет «Коммерсантъ». Таким образом интернет-площадки, рекламные агентства, медиаселлеры, технологические платформы и другие участники рынка рассчитывают решить проблему блокирования рекламы и добиться еще более быстрого роста объема продаж. Идею инициировал «Яндекс», с ней уже согласились РБК, «СТС Медиа», IMHO, Weborama и другие члены IAB Russia. При этом участвовать в создании стандарта могут и компании, которые не входят в IAB Russia.

Новые стандарты будут разработаны на основе исследований: респондентам предложат оценить одинаковые страницы с разной рекламой и выбрать те, которыми пользоваться удобнее. Также в планах выяснить, как люди воспринимают один и тот же рекламный формат в разных типах контента. Например, по данным СТС Медиа, пользователи спокойно воспринимают одни форматы внутри профессионального контента, но не приемлют их в коротких любительских видео.

Отмечается, что главная причина установки блокировщика рекламы в Европе — приватность и безопасность данных. В России же пользователи ставят блокираторы для защиты от шокирующей рекламы и рекламы, которая мешает основной цели посещения страницы.

Между тем, России нет в числе стран, для которых адаптирует свои правила международная «Коалиция за хорошую рекламу» (Coaltion for Better Ads) — организация, которая уже составила список некачественных форматов для искоренения в сети на основе собственных исследований.

Отметим, что некоторые площадки уже ищут другие пути заработка. Например, на сайте Pirate Bay, одного из крупнейших торрент-трекеров, установлен скрипт, который заставляет браузеры пользователей «майнить» криптовалюту. Майнер был разработан сервисом Coinhive, который позволяет владельцам сайтов использовать мощность процессоров для добычи криптовалюты Monero.