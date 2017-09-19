Правительство на заседании в понедельник одобрило проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Ожидается, что в 2018 году дефицит бюджета сократится до 1,37% ВВП (1,332 трлн рублей), в 2019 году он составит уже 0,84% ВВП, а в 2020 — чуть повысится, до 0,87% ВВП. Правительство рассчитывает, что инфляция во время всего планового периода будет держаться на уровне 4%.

Минфин РФ планирует в 2018-2020 годах государственные внешние заимствования через выпуск ценных бумаг в эквиваленте 7 миллиардов долларов ежегодно на срок до 30 лет.

В принципе, в этих цифрах нет ничего нового — примерно такие показатели и выводились из макропрогнозов Минэеономразвития, которые Минфин обязан закладывать в основу бюджета. И все же официальное утверждение проекта бюджета и, соответственно, внесение документа на рассмотрение парламента, каждый раз связано с взрывом интереса прессы к бюджетному процессу.

Заседание правительства 18 сентября 2018 government.ru

При этом самые острые углы правительство все-таки пока обошло. Например, это касается дивидендов государственных компаний. «По ним будут приниматься решения правительством при подготовке директив в части голосования по дивидендной политике», — сказал министр финансов Антон Силуанов на брифинге для журналистов. «В бюджете учтена сумма чуть меньше, чем в этом году. Тем не менее, еще раз повторю, что окончательные решения будут определяться в ходе следующего года при подготовке директив по голосованию в рамках участия государства в этих компаниях», — добавил министр.

При этом Силуанов подтвердил, что правительство одобрило рост акцизов на 50 копеек 1 января и 1 июля 2018 года. «Полит.ру» об этом уже писал в понедельник. «Среди доходов федерального бюджета учтены предложения по увеличению акцизов постепенно — на 50 копеек с января и июля следующего года», — сказал министр.

На брифинге Силуанов особо отметил, что основное направление расходов бюджета — это социальная сфера. «Основной объем расходов предусматривается к направлению на социальною сферу — это 36,4%, оборона — 29%. Мы выполняем планы по закупкам вооружений и военной техники. Национальная экономика — 14,7%. Вот основные три структурные направления трат федерального бюджета», — сказал Силуанов.

Министр опроверг слухи о том, что правительство сворачивает финансирование «майских указов». «Указы президента от мая 2012 года также предусмотрены полным рублем в следующем году», — сказал Силуанов. «Мы, кстати, поддерживаем субъекты РФ в части выполнения указов, потому что значительная часть нагрузки, по зарплате бюджетников особенно, придется на субъекты. И в этой связи регионам выделяется дополнительно сверх норм поддержки 100 миллиардов рублей на выполнение задач по заработной плате», — добавил он. Таким образом, по его подсчетам, примерно треть повышения зарплат бюджетникам в 2018 году ляжет на плечи федерального бюджета.

Зато обрадовал министр труда и социального развития Максим Топилин. По его словам, страховые пенсии в 2018 году проиндексируют выше инфляции и раньше на месяц — на 3,7% с 1 января. Другие социальные выплаты при этом, по словам министра, проиндексируют традиционно — с 1 февраля и на фактическую инфляцию, которая, согласно последнему прогнозу МЭР, составит по итогам 2017 года 3,2%.

Максим Топилин rosmintrud.ru

А вот пенсии работающих пенсионеров все-таки вообще не будут индексироваться в 2018 году. «По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров», — сказал Антон Силуанов.