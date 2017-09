«Коммерсантъ» в статье «К смартфонам подбирают код» пишет, как под блокировку мобильных устройств подводят единую базу.

«Микробизнес хочет дорасти до малого»: «Опоре России» на юбилей подарили букет обещаний.

«Рост виляет бюджетом»: правительство сокращает заимствования и реальные расходы до 2020 года.

«Судебному кварталу деньги не потребовались»: УДП переносит начало строительства в Санкт-Петербурге.

РБК: «Отдельный оборонный триллион». Правительство утвердило проект федерального бюджета.

«Исчезающий клиент»: частные банки в августе теряли средства вкладчиков.

«Спрос на новостройки начал тормозить»: первичный рынок московского жилья не оправдал ожиданий девелоперов.

«"Евразию" отправили на доработку»: Экспертиза обнаружила ошибки в трансконтинентальном проекте РЖД.

«Известия»: «Жилищный рынок ожидает бум». По прогнозу АИЖК,объемы выдачи ипотеки в новом году побьют исторический рекорд.

«Сергей Лавров отказался от поездки на Украину»: Москва, однако, направит своего представителя на заседание совета министров стран ОЧЭС в Киев.

«ПФР раскроет базы»: банки получат доступ к данным Пенсионного фонда.

«Грипп сдает позиции»: заболеваемость снизилась на 38%.

«Газета.ru»: «Старые обещания перед новыми выборами». На майские указы из федерального бюджета пойдет 2,2 трлн руб. до 2020 года.

«Армения — Азербайджану: может что-то и вернем». Ереван допустил возвращение части территорий Азербайджану.

«Лифт упал — механик сел»: механик по делу ЖК «Алые паруса» получил 3,5 года колонии.

The Economist: «Либерал-демократы не могут заполнить вакуум в центре британской политики» (The Lib Dems are failing to fill the void at the centre of British politics). У британской партии либерал-демократов появился шанс сделать политический рывок, но этот момент совпал с ее внутренним кризисом.

«The Economist объясняет экономику: почему существуют фирмы?» (The Economist explains economics: Why do firms exist?). На этой неделе The Economist приступил к просветительству в области экономики. В первом из шести запланированных материалов рассказывается о том, как соотносится учение о рыночном ценообразовании с нерыночными практиками внутри компаний.

Bloomberg: «Мэй отчитала Бориса Джонсона за вмешательство по поводу Brexit'а» (May Rebukes Boris Johnson Over Brexit Intervention). Премьер-министр Британии Тереза Мэй раскритиковала своего министра иностранных дел Бориса Джонсона за его непрошеное вмешательство в без того напряженную полемику об отделении Британии от ЕС.

«Запрет американского правительства на продукцию Касперского создает нехороший прецедент» (The U.S. Government's Kaspersky Ban Sets an Ugly Precedent). Трудно судить, чем мотивирован запрет на продукцию Лаборатории Касперского в американском правительстве: разумной осторожностью или безумным протекционизмом. В любом случае это плохой поворот событий.

«Дайте иранским предпринимателям продавать свои приложения» (Allow Iranian Entrepreneurs to Sell Their Apps). Редакция Bloomberg считает, что независимо от отношений между правительствами Ирана и США не надо запрещать американским компаниям выставлять на продажу приложения иранского производства.

The Wall Street Journal: «Ключевой вопрос для ООН. Чего хочет Северная Корея?» (Key Question at the U.N.: What Does North Korea Want?). На этой неделе мировые лидеры встречаются в ООН. Одна из важнейших их задач - определиться с тем, чего добивается КНДР.

«Пока ИГ отступает, сирийский режим и американские союзники пытаются получить преимущества» (As ISIS Falters, Syrian Regime and U.S. Allies Maneuver for Advantage). В ожидании послевоенных переговоров каждая из противоборствующих сторон стремится получить в свое распоряжение как можно больше аргументов. (ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»).