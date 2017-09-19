Президент Украины Петр Порошенко, как и любой политик, умеет делать хорошую мину при плохой игре — но от этого положение лучше не становится. Сейчас он обрадовал сограждан тем, что Сенат США одобрил предоставление Украине вооружения «оборонительного характера» для ВМФ и ВВС, а также выделил деньги на лечение украинских военных в американских госпиталях.

Проблема в том, что украинская авиация и, тем более, почти отсутствующий с некоторых пор флот ни с кем не воюют — бои в Донбассе ведет сухопутная армия. Ну и массово отправлять украинских военных через океан для лечения тоже вряд ли получится. Зато картинка получилась красивая, с этим никто не поспорит.