Сенат США одобрил введение запрета на использование программного обеспечения от «Лаборатории Касперского» в государственных учреждениях. За эту идею проголосовали 89 сенаторов, против выступили только восемь. Документ станет законом, если его одобрит Палате представителей и подпишет президент США Дональд Трамп.

Предложения отказаться от российского программного обеспечения (в частности, продуктов «Лаборатории Касперского», создателя одного из самых известных в русскоязычной части интернета антивирусов) в США звучали уже некоторое время. Высказывались они главным образом в рамках рассуждений о сложных отношениях между Россией и США.

При этом авторы идеи говорили об опасениях, что эти программы могут быть использованы Россией для получения доступа к документам американского правительства. В России же инициативу комментировали, отмечая, что она касается скорее вопросов несправедливой рыночной конкуренции, нежели реальных проблем.

По мнению политолога Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, это решение относится не только к чисто политическим – отчасти оно связано с экономической стороной дела, учитывает интересы американских производителей.

«Американская сторона всегда с успехом для себя совмещает политику и бизнес. Когда бы американцы ни предпринимали какие-то действия, чистой политики в них не бывает. У нас есть мощная надстройка в виде бизнес-интересов. Так и тут: все же Касперский предлагает достаточно конкурентоспособный продукт, в том числе конкурентоспособный и на американском рынке. Поэтому подобного рода действия – это попытка, используя политическую ситуацию, которая сложилась в отношениях двух стран, пролоббировать интересы американских производителей. Или даже не американских – просто чтобы таким образом потеснить конкурента.

"Лаборатория Касперского" на фестивале STARMUS в Тронхейме, июнь 2017 Trond Sverre Kristiansen / NTNU

Потому что госзаказчик всегда привлекает производителей в любой стране, в особенности – в стране со столь высоким уровнем IT-технологий, как Соединенные Штаты. То есть тут, на мой взгляд, одновременно играют роль и политика, и бизнес. Нельзя сказать, что все это раздуто только в интересах бизнеса, что все остальное высосано из пальца. Но общая атмосфера, общая ситуация, которая возникла вокруг полумифических российских хакеров, используется в том числе американским бизнесом», – объяснил Павел Салин в беседе с «Полит.ру».

В то же время Михаил Брауде-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, комментируя для «Полит.ру» информацию о решении американского Сената, высказал иную точку зрения на суть происходящего.

«Дело тут все же не в экономическом контексте, потому что для Соединенных Штатов Америки, для отдельных игроков в области информационной безопасности США «Лаборатория Касперского» и ее продукт, пусть хороший, особой экономической проблемы не представляют. Она для них – слишком маленький игрок, это – слишком локальная история для американского рынка.

Все вопросы здесь находятся именно в области информационной безопасности, то есть реальных опасений, связанных с предполагаемой аффилированностью «Лаборатории» с российскими спецслужбами, и в области политики, когда на волне каких-то процессов принимается решение даже без серьезных доказательств. То есть решение, по сути, принимается политическое.

Каково соотношение реальных опасений и политической составляющей, я сказать не могу. Но можно уверенно говорить, что репутация Российской Федерации, к сожалению, в современном мире такова, что не идет на пользу российскому бизнесу, который пытается работать за границей», – считает Михаил Брауде-Золотарев.

Напомним, запрет на использование американским федеральным ведомствам программного обеспечения «Лаборатории Касперского» включен в виде поправки в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год. Кроме того, отказаться от использования продуктов компании призывало и Министерство внутренней безопасности США. Оно утверждало, что продукция компании представляет угрозу нацбезопасности.

Министерство внутренней безопасности США resume-place.com

Министерство призвало госучреждения США в течение 30 дней выявить факты использования (или даже просто наличия) программного обеспечения, произведенного «Лабораторией Касперского», в своих информационных системах и в течение 60 дней разработать план по их удалению.

Кроме того, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский был приглашен для дачи показаний в комитет по вопросам науки, космоса и технологий Палаты представителей Конгресса США. Слушания в комитете намечены на 27 сентября.

Евгений Касперский Web Summit

В Кремле считают, что решение США по отказу от использования продукции российской IT-компании «Лаборатория Касперского» в госорганах бросает тень на Вашингтон как партнера. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сама «Лаборатория» отрицает наличие связей с правительством какой-либо страны. Руководство «Лаборатории» заявило, что разочаровано решением Сената, однако ценит возможность опровергнуть обвинения. «В связи с этим "Лаборатория Касперского" высоко ценит предоставленную правительством США возможность выступить перед Конгрессом 27 сентября и публично опровергнуть ложные обвинения в адрес компании», – приводит информационное агентство «Интерфакс» заявление компании.