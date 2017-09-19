Шведская группа Nordea собирается покинуть российский рынок. Во всяком случае с начала 2017 года акционеры «Нордеа банка» активизировали переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом во вторник пишут «Ведомости» со ссылкой на банкиров, активных в сфере M&A.

Проблема собственников в том, что продать столь крупный актив в России сейчас достаточно сложно. «Нордеа банк», по данным портала banki.ru, в сентябре имеет 43 по размеру активы среди российских банков — около 200 млрд рублей. По данным на 1 августа кредитный портфель банка составляет 116,3 млрд рублей. Большая часть активов банка приходится на корпоративный кредитный портфель, розничное направление банк закрыл после того, как в 2015 году его специалисты проанализировали динамику доходов населения, влияние девальвации, инфляции и уровень безработицы. В январе 2017 года «Нордеа банк» продал свой розничный портфель на 16 млрд рублей Совкомбанку. 97% кредитов были ипотечными, остальное — автокредиты и потребительские займы.

Стенд банка на специализированной выставке. 2012 Нордеа Банк

Nordea работает на российском рынке с 2006 года — тогда шведская группа приобрела Оргрэсбанк. Группа оказалась одной из немногих, кто после кризиса не объявлял о намерениях покинуть российский рынок, 11 других иностранных банков уже ушли из России.

Nordea уже предлагала купить либо весь свой российский бизнес, либо хотя бы кредитный портфель «Нордеа банка», Локо-банку и Совкомбанку, пишут «Ведомости», но переговоры, во всяком случае пока, ни к чему не привели. При этом председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев передал, что банк не ведет переговоров о покупке «Нордеа», а представитель Локо-банка говорит, что банк уже два года ищет возможности расширения бизнеса за счет покупки: «Во всех сделках покупок, которые за последние два года прошли с участием иностранных "дочек", мы участвовали в качестве претендентов. Конкретные названия банков мы называть не можем, но рассматривали только иностранные банки».

Отметим, что у «Нордеа банка» достаточно качественные активы, но около половины портфеля гарантированы материнской компанией, что позволяет банку выдавать кредиты на сумму, сильно превышающую 25% от своего капитала. Плюс к этому большая часть фондирования предоставлена материнским банком. Так что если банк и будет продан, то только гораздо более крупной структуре, которая сможет все это зачислить себе на баланс и не нарушить нормативы российского Центрального банка.

Представитель Нордеа Банка получает Национальную банковскую премию-2016 в номинации «Социальный банк» nordea.bank.russia

Хотя уход иностранных банков из России связан, скорее, с проблемами в экономике и отсутствием перспектив быстрого роста, но не стоит забывать и о внутренних проблемах банковской системы.

Агентство по страхованию вкладов и Центральный банк вынуждены буквально в пожарном порядке спасать или банкротить десятки банков, некоторые из которых входят в число крупнейших в России. При этом нельзя сказать, что процесс завершен: пока еще работающие банки испытывают серьезные проблемы, которые могут так или иначе привести к их крушению в будущем. Так, у государственного Россельхозбанка не достаточно большие резервы для его рискованного кредитного портфеля, а, например, у Промсвязьбанка, судя по отчетности, слишком большая доля кредитного портфеля приходится на те сектора экономики, которые сейчас испытают проблемы: строительство, торговля, нефтегазовая промышленность и финансы.