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19 сентября 2017, 18:00

Топ новостей 19 сентября

Иностранные наблюдатели на полигоне Лужский. 18 сентября 2017
Иностранные наблюдатели на полигоне Лужский. 18 сентября 2017
kremlin.ru

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в России впервые отобрали «дальневосточный гектар», прошел слух о пуске ракет по зрителям на учениях «Запад-2017», американский сенат запретил госучреждениям использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского».

Суд в России впервые отозвал право на «дальневосточный гектар»

В России впервые по решению суда отозвано право на получение «дальневосточного гектара». Добиться отзыва прав на участок в поселке Ванино Хабаровского края удалось активистам Общероссийского народного фронта (ОНФ).

 
Сквер в Ванино, отданный в частные руки как "дальневосточный гектар"
Кадр видео "Первого канала"

Минобороны опровергло пуск ракет по зрителям на учениях «Запад-2017»

В пресс-службе Западного военного округа опровергли сообщения СМИ о якобы произошедшем на учениях «Запад-2017» в Ленинградской области инциденте с непроизвольным пуском ракеты класса «воздух-земля» с боевого вертолета по зрителям. Никаких происшествий 18 сентября на учениях не происходило, а все «сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненных - намеренная провокация или чья-то персональная глупость», заявили в пресс-службе.

Сенат США запретил использовать продукты «Лаборатории Касперского»

Американский сенат принял законопроект, запрещающий государственным учреждениям использовать программное обеспечение разработки «Лаборатории Касперского». За принятие соответствующей поправки в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год проголосовали 89 сенаторов, против выступили лишь восемь членов сената.

 
Kai T. Dragland / NTNU

Алексей Учитель опроверг отмену показа «Матильда» в Петербурге

Режиссер Алексей Учитель опроверг сообщения об отмене показа фильма «Матильда» в рамках международной выставки «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге. «Показ фильма перенесли на один день, он будет завтра», – заявил Алексей Учитель, не назвав причину переноса показа.

СМИ анонсировали «националистическую» речь Трампа на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября изложит свой взгляд на внешнюю политику на основе националистического принципа «Америка в первую очередь».

МВД сообщило о ликвидации крупнейшего в рунете магазина наркотиков

МВД РФ сообщило о ликвидации крупнейшего в России интернет-магазина наркотиков RAMP (Russian anonymous marketplace). «В результате проведенных мероприятий в июле 2017 года прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP», – сказано в ответе заместителя министра внутренних дел Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о мерах, принимаемых ведомством против распространения наркотиков в интернете.

В Москве от ножевого ранения умер чемпион мира по спортивной ходьбе

Спортсмен, победитель чемпионата мира по спортивной ходьбе 23-летний Николай Иванов умер после полученного ножевого ранения.

 
НИколай Иванов
SBORBEG / vk.com

Одному из оправданных по «делу 2 мая» проломили голову под Одессой

Активист «Антимайдана» Евгений Грищук, оправданный по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, госпитализирован после нападения на него неизвестных. Согласно сообщению, неизвестные напали на Грищука в городе Овидиополь Одесской области. У Грищука диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясением мозга и переломы ребер.

ФАС отказалась продлить срок отмены внутреннего роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не обсуждает вопрос о продлении сроков отмены внутреннего роуминга в России для «большой четверки» операторов сотовой связи. «Мы не обсуждаем вопрос о продлении. Мы концентрируемся все-таки на тех датах, которые были у нас в предупреждениях», — заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Суд удовлетворил иск к Навальному из-за фильма «Он вам не Димон»

Люблинский суд Москвы обязал оппозиционера  Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опровергнуть ряд утверждений из фильма «Он вам не Димон», касающихся фонда «Соцгоспроект».

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