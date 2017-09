Топ новостей 19 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в России впервые отобрали «дальневосточный гектар», прошел слух о пуске ракет по зрителям на учениях «Запад-2017», американский сенат запретил госучреждениям использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского».

В России впервые по решению суда отозвано право на получение «дальневосточного гектара». Добиться отзыва прав на участок в поселке Ванино Хабаровского края удалось активистам Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В пресс-службе Западного военного округа опровергли сообщения СМИ о якобы произошедшем на учениях «Запад-2017» в Ленинградской области инциденте с непроизвольным пуском ракеты класса «воздух-земля» с боевого вертолета по зрителям. Никаких происшествий 18 сентября на учениях не происходило, а все «сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненных - намеренная провокация или чья-то персональная глупость», заявили в пресс-службе.

Американский сенат принял законопроект, запрещающий государственным учреждениям использовать программное обеспечение разработки «Лаборатории Касперского». За принятие соответствующей поправки в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год проголосовали 89 сенаторов, против выступили лишь восемь членов сената.

Режиссер Алексей Учитель опроверг сообщения об отмене показа фильма «Матильда» в рамках международной выставки «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге. «Показ фильма перенесли на один день, он будет завтра», – заявил Алексей Учитель, не назвав причину переноса показа.

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября изложит свой взгляд на внешнюю политику на основе националистического принципа «Америка в первую очередь».

Big day at the United Nations - many good things, and some tricky ones, happening. We have a great team. Big speech at 10:00 A.M.