Топ новостей 19 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в России впервые отобрали «дальневосточный гектар», прошел слух о пуске ракет по зрителям на учениях «Запад-2017», американский сенат запретил госучреждениям использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского».

В России впервые по решению суда отозвано право на получение «дальневосточного гектара». Добиться отзыва прав на участок в поселке Ванино Хабаровского края удалось активистам Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Сквер в Ванино, отданный в частные руки как "дальневосточный гектар" Кадр видео "Первого канала"

В пресс-службе Западного военного округа опровергли сообщения СМИ о якобы произошедшем на учениях «Запад-2017» в Ленинградской области инциденте с непроизвольным пуском ракеты класса «воздух-земля» с боевого вертолета по зрителям. Никаких происшествий 18 сентября на учениях не происходило, а все «сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненных - намеренная провокация или чья-то персональная глупость», заявили в пресс-службе.

Учения проходят под девизом: "Бей своих, чтобы чужие боялись" pic.twitter.com/FFdrXUltNX — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 19 сентября 2017 г.

Массовая эвакуация была только первым этапом учений.

Второй куда интереснее. https://t.co/19UTejQ5wd — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 19 сентября 2017 г.

это мы ещё с НАТО не начали воевать — недруги за бугром (@Lndcalling) 19 сентября 2017 г.

Американский сенат принял законопроект, запрещающий государственным учреждениям использовать программное обеспечение разработки «Лаборатории Касперского». За принятие соответствующей поправки в законопроект о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год проголосовали 89 сенаторов, против выступили лишь восемь членов сената.

Режиссер Алексей Учитель опроверг сообщения об отмене показа фильма «Матильда» в рамках международной выставки «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге. «Показ фильма перенесли на один день, он будет завтра», – заявил Алексей Учитель, не назвав причину переноса показа.

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября изложит свой взгляд на внешнюю политику на основе националистического принципа «Америка в первую очередь».

Big day at the United Nations - many good things, and some tricky ones, happening. We have a great team. Big speech at 10:00 A.M. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2017 г.

МВД РФ сообщило о ликвидации крупнейшего в России интернет-магазина наркотиков RAMP (Russian anonymous marketplace). «В результате проведенных мероприятий в июле 2017 года прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP», – сказано в ответе заместителя министра внутренних дел Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о мерах, принимаемых ведомством против распространения наркотиков в интернете.

Спортсмен, победитель чемпионата мира по спортивной ходьбе 23-летний Николай Иванов умер после полученного ножевого ранения.

НИколай Иванов SBORBEG / vk.com

Рубрика «В мире животных». Уроженец [угадайте какого региона] зарезал в Москве спортсмена, вступившегося за девушекhttps://t.co/lz91ebrASd pic.twitter.com/qmliA8Mpw8 — Лентач (@oldLentach) 19 сентября 2017 г.

Активист «Антимайдана» Евгений Грищук, оправданный по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, госпитализирован после нападения на него неизвестных. Согласно сообщению, неизвестные напали на Грищука в городе Овидиополь Одесской области. У Грищука диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясением мозга и переломы ребер.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не обсуждает вопрос о продлении сроков отмены внутреннего роуминга в России для «большой четверки» операторов сотовой связи. «Мы не обсуждаем вопрос о продлении. Мы концентрируемся все-таки на тех датах, которые были у нас в предупреждениях», — заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Люблинский суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опровергнуть ряд утверждений из фильма «Он вам не Димон», касающихся фонда «Соцгоспроект».