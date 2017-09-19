В городе Нью-Йорке (США) проходит генеральная ассамблея ООН. Вчера президент США Дональд Трамп призвал к реформе этой организации, раскритиковав ее за неэффективность и избыток бюрократии. СМИ обсуждают это выступление, а также с нетерпением ждут, когда Трамп выскажет свои взгляды на принципы организации международных отношений.

Politico пишет, что Трамп теперь объявил новую задачу - «сделать ООН снова великой». Для этого он предложил реформировать ООН таким образом, чтобы там стало больше прозрачности и отчетности и чтобы внимание уделялось, в первую очередь, результатам, а не процедурам. На самом деле, комментирует автор, Трамп — далеко не первый американский президент, который призывает к реформе ООН. Но, в отличие от других, у него есть преимущество. ООН теперь возглавляет Антониу Гутерреш, который и сам считает реформирование своим приоритетом.

Встреча Генерального секретаря ООН с президентом США UN Photo/Kim Haughton

Для Трампа этот общий импульс к изменению ООН — политический бонус, причем с разных точек зрения. В частности, его электорат в США относится к ООН крайне скептически, а его однопартийцы тоже зачастую бывают ею недовольны. На этом этапе, отмечает автор, даже не так важно, что реформирование ООН на самом деле — очень непростая задача. Сама эта структура представляется настолько запутанной, что сразу обеспечить в ней отчетность и прозрачность невозможно. Можно внедрять некие нововведения, но их эффективность проявится только со временем.

Автор отмечает, что инициативу по реформированию ООН, прежде всего, поддерживают страны, у которых были натянутые отношения с предыдущим президентом США Бараком Обамой и которым больше нравится сотрудничество с Трампом. В их числе присутствует Венгрия, которую критики обвиняют в появившейся склонности к автократическому управлению. Есть, правда, еще Россия и Китай, у которых отношения с Обамой были далеко не безоблачными, но которые при этом наиболее относятся скептически к реформаторскому порыву США. У обеих этих стран есть право вето в Совете безопасности ООН, объясняет автор. Поэтому они настороженно относятся к перспективе каких бы то ни было изменений, которые могли бы уменьшить их влияние.

В Встреча на высшем уровне, посвященная реформе ООН UN Photo/Mark Garten

Еще один концептуально важный момент — это то, что Трамп, как ожидается, должен изложить на этой встрече свое понимание международного сотрудничества. Об этом пишет Financial Times. Некоторое время США позиционировали себя во внешней политике как «строителей» других государств, продвигавших «демократические ценности» и «права человека». Теперь их самопрезентация изменилась. Трамп — принципиальный «реалист», который полагается на рациональность и национальные интересы как основу международного взаимодействия. В американской теории международных отношений реалистам противопоставляются «идеалисты», которые считают, что для создания гармоничной международной среды необходимо насаждать в других странах свои порядки, и тогда с этими странами будет проще сотрудничать.

Антонио Гутеррес, Дональд Трамп, Никки Хейли во время встречи на высшем уровне, посвященной реформе ООН UN Photo/Mark Garten

Союзники США насторожились, когда администрация Трампа начала дистанцироваться от интернационализма и склоняться к протекционизму. Сейчас они бдительно следят за такого рода декларациями, чтобы получить более точное представление о том, как теперь выстраивать отношения с США. По всей видимости, отмечает автор, нынешняя ситуация больше всего напоминает эпоху американского президента Ричарда Никсона и его госсекретаря Генри Киссинджера.