Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 сентября 2017, среда, 03:35
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«Региональная сеть» напоминает...
Василий Лажинцев: Только вместе дольщики всех проектов ЖК «Виктория» могут вернуть вложенные средства
Фракция «ЕР» в думе Владивостока сформирована
«В 26 лет я весил 95 кг, у меня было опухшее лицо и злость на весь мир». Директор вегетарианского кафе - об отказе от мяса и поиске лучшей системы питания. ИНТЕРВЬЮ
"Кристалл" не смог удержать преимущество в три шайбы
Времена. Открыт первый женский университет в России, в Саратове сгорел летний кинотеатр
"Автодор" победил в первом матче с "Керавносом"
Опубликован график подвоза воды в Кировский и Волжский районы
Телеведущая Алена Костерина: «Осень – это мое любимое время года. Но когда тепло и солнечно – меня устраивает». В Екатеринбурге +13. ФОТО, ВИДЕО
В Саратове прогнозируют еще один теплый день без осадков
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
19 сентября 2017, 18:44
история Россия фашизм ФСБ Швеция
Алексей Макаркин

Валленберг, которого хотят видеть шпионом

Рауль Валленберг
Рауль Валленберг
USHMM Photo Archives

Мещанский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Мари Дюпюи, племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга, к ФСБ России. Дюпюи надеялась, что архивные акты ФСБ смогут прояснить, что случилось с Валленбергом, в годы Второй мировой спасшим десятки тысяч венгерских евреев и задержанным советскими военными в январе 1945 года по подозрению в шпионаже.

Валенберг был переправлен в Москву, находился в тюрьме на Лубянке. До 1957 года о нем ничего не было известно, пока СССР не сообщил, что дипломат умер тюрьме еще в 1947 году в результате сердечного приступа. Однако позже в СМИ стали появляться сообщения о том, что Валленберга якобы видели в лагерях ГУЛАГа.

В связи с этим племянница Валленберга Дюпюи потребовала от ФСБ России предоставить архивные документы (в частности журналы допросов и тюремных регистраций), в которых, предположительно, фигурировал Валленберг. Однако представители ведомства заявили, что в этих документах есть фамилии и других заключенных, и их раскрытие означало бы нарушение личной и частной тайны, пишет газета «Коммерсантъ».

Между тем именно эти имена и фамилии и были нужны Дюпюи. «Из полных документов можно узнать, кто находился в тюрьме в одно время с Валленбергом и допрашивался, и это может дать зацепки по его делу. Сейчас в нем слишком много черных пятен», – приводит газета пояснения судье со стороны представителя истицы, адвокат правозащитной группы «Команда 29» Дарьи Сухих.

О том, почему информации о судьбе Валленберге с момента его появления в СССР так немного, и о том, можно ли было ожидать сейчас или в близком будущем иного результата и об отношении российского общества к случившемуся с Валленбергом, с «Полит.ру» побеседовал Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

 
Памятник Раулю Валленбергу в Гётеборге
felibrilu / flickr.com

«Что касается Валленберга, то, думаю, ситуация такова. Позиции СССР и России по отношению к нему были разными, да еще и менялисб. Советская позиция поначалу сводилась к отрицанию: мол, мы ничего не знаем. Потом факт того, что Валленберг был доставлен в Москву, признали и даже открыли некоторые документы. Но это признание было всегда очень двусмысленным.

Двусмысленность была связана с несколькими факторами. Во-первых, с самим подходом к тому, что такое героизм. В СССР герой – это солдат, тот, кто берет автомат, винтовку или гранату и идет на немцев. Убивает их, спасая тем самым жизни других людей, защищая их. Это – общепризнанный тип героизма. И Валленберг в него совершенно не вписывается. То есть Валленберг – человек, который спасал жизни, но не убивал врагов, не уничтожал фашистов. Для Советского Союза это – хороший поступок, но не что-то из ряда вон выходящее. Ну, спасал – и спасал.

 
Венгерские евреи у входа в шведское консульство в надежде получить "защитные" паспорта. Будапешт, 1944
US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Thomas Veres

Второй момент касается ответственности, и здесь мы видим примерно то же самое, что и в деле о Катыни. То есть в советское время сложилось, в 1990-е годы было поставлено под сомнение, а сейчас восстановлено представление о «великом поколении». То есть о поколении людей, которые спасли мир от фашизма, которые воевали – каждый на своем участке фронта: кто-то – в окопах, кто-то – в СМЕРШе, кто-то – в Кремле, как Верховный главнокомандующий. Но все они, мол, заслуживают уважения.

Конечно, есть случаи, когда и не заслуживают – как, например, генерал Власов, который защищал Москву, а потом перешел на сторону фашистов. Но это исключения – тоже вполне понятные. В 1990-е годы была предпринята попытка какой-то дифференциации, чтобы солдата из окопов как-то отделить от СМЕРШевцев. Но в последнее время (и это видно по массовой культуре) подход изменился. Если в сериалам 1990-х и 2000-х годов происходит противостояние, там СМЕРШевец, НКВДист – как правило, негативный персонаж, то сейчас все вместе воюют, все вместе защищают страну, все вносят свой вклад. Этот тип СМЕРШевца уже стал в целом положительным.

Возникает вопрос: если эти люди, которые прошли войну в том же СМЕРШе, то есть в контрразведке, виновны в гибели Валленберга, то не стоит ли об этом забыть? Ведь речь идет о людях великого поколения. Кстати, та же ситуация возникает по поводу Катыни, когда на высокоэмоциалнальном уровне идет отрицание причастности СССР к этому преступлению. Многие люди искренне не могут поверить, что «наши», которые в 1941 году встали против фашизма, в 1940 году совершили такое преступление.

К Катыни можно провести еще одну аналогию. Раз граждане считают, что речь идет о «великом поколении», о людях, которые были безупречны, значит, можно и признать факт совершенного преступления. Тут, по-моему, даже проще признать – потому что в Катыни был все-таки массовый расстрел, а Валленберг – это один человек. И тут идет в дело достаточно распространенный аргумент: «У нас погибло 27 миллионов, а вы почему-то говорите об одном человеке! Выдвигаете претензии к стране, которая потеряла 27 миллионов!»

 
Группа венгерских евреев, спасенных от депортации Раулем Валленбергом. Будапешт, 1944
US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Thomas Veres

Так вот. Чтобы как-то оправдать себя, надо найти какие-то рациональные основания для этого. Но если очень хотеть, то основания находятся. Можно их придумать или домыслить хотя бы. Отсюда росдом, например, распространенная теория тех, кто считает, что расстрел в Катыни, который проводило НВКД, был правильным, потому что расстреливали поляков, которые совершали военные преступления против пленных красноармейцев в 1920 году. То, что многие расстрелянные в Катыни тогда еще ходили в среднюю школу и не могли совершать таких преступлений, игнорируют. Равно как и тот факт, что Сталин не проявлял к погибшим красноармейцам никакого интереса. Во всяком случае, этот интерес нигде не зафиксирован.

Ну, а если придумаешь версию, начинаешь за нее держаться и становится спокойнее. Мол, может, мы в чем-то и виноваты, но «они» виноваты тоже; «они» виноваты больше, «они» первые начали! Так же точно и в ситуации с Валленбергом. Если для западной аудитории Валленберг – это шведский дипломат, который по своей инициативе поехал в 1944 году спасать евреев, то для немалой части российской аудитории, в том числе связанной с силовыми структурами, Валленберг – это шпион. Агент американцев, который, наверно, вел какую-то подрывную деятельность, да еще и проводил какие-то переговоры с немецкими военными и СС, спасая евреев. А раз так, то, значит, у Советской власти были основания для того, чтобы его арестовать и допрашивать. Ну, а что случилось дальше, давайте забудем!

 
Рауль Валленберг (справа) в шведском консульстве. Будапешт, 1944
Photo: Thomas Veres

И снова – тезис о безупречности того поколения, которое спасло (и ведь реально спасло) мир от фашизма.

Есть еще и третий момент. Он, с моей точки зрения, тут не является первостепенным. Фигурировал он и в  других делах – и по Катыни, и по царской семье. Этот момент – опасения, что будут требовать компенсацию. Россия не очень хочет платить, у нее много других расходов. Но в данном случае все же думаю, что это второстепенно. Потому что по Катыни понятно – там тысячи расстрелянных. По царской семье этот вопрос тоже поднимался одно время – но там были опасения, что, может быть, речь пойдет о неких миллионах, принадлежавших семье Романовых. Только когда стало ясно, что родственники Романовых не претендуют на компенсации, на этот счет успокоились.

Здесь же, думаю, эта тема не очень актуальна – потому что речь идет об одном человеке.

Но сам подход к вопросу у нас остается; более того, с антизападной, антилиберальной волной он усилился. И если еще в 2000-е годы аргументов против этого подхода (слабеньким, но все же) было опасение «А что про нас за границей подумают?», то сейчас этот аргумент уже неактуален. При общем убеждении, что за границей про нас все равно думают плохо и ничего здесь не изменить, можно даже не пытаться, – при таком убеждении этот подход и является основным.

Думаю, дополнительной проблемой является то, что этот подход может рассчитывать на поддержку общества. Любому обществу очень трудно признать вину за что-либо, еще труднее – признать вину там, где речь идет о героизме и подвиге рядом. Соответственно, когда российскому обществу говорят, что мы никогда ни в чем не виноваты, что нам не в чем каяться, то общество это в целом принимает. Это успокаивает, это комфортнее. И если в интернете говорят, что Валленберг был шпионом, то это тоже успокаивает. Так что вряд ли в ближайшее время что-то изменится», – сказал Алексей Макаркин.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Учения Запад-2017
Минобороны опровергло пуск ракет по зрителям на учениях
Фильм ФБК "Он вам не Димон"
Суд удовлетворил иск к ФБК из-за фильма «Он вам не Димон»
Лада Веста
«АвтоВАЗ» назвал цену новой Lada Vesta SW
Алексей Учитель
Учитель опроверг отмену показа «Матильда» в Петербурге
ФАС России
ФАС отказалась продлить срок отмены внутреннего роуминга
19.09 21:00 В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв газа
19.09 20:30 Брат шведского короля запустит производство вина на крымском заводе «Массандра»
19.09 20:03 Главком ВДВ попал в реанимацию после ДТП в Мурманской области
19.09 19:47 Суд отклонил иск Ильдара Дадина к ФСИН и карельской колонии
19.09 19:23 Отец сбитого в Балашихе мальчика подал в СК заявление на экспертов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Виктор Боков
Виктор Федорович Боков
19 сентября 1914 года родился Виктор Боков, поэт, собиратель фольклора.
19.09 19:01 Порошенко назвал три мифа о поставках оружия на Украину
19.09 18:44 Трамп пригрозил «полностью уничтожить» Северную Корею
19.09 18:17 «АвтоВАЗ» назвал цену новой Lada Vesta SW
19.09 17:59 Путин поручил довести точность ГЛОНАСС до американской GPS
19.09 17:41 Россия уступила Китаю мировое лидерство по производству черной икры
19.09 17:25 Анализ птичьих песен позволил выделить 21 новый вид
19.09 17:02 В Варшаве неизвестные осквернили кладбище советских солдат
19.09 16:47 Украина начислила российским авиакомпаниям штрафы за полеты в Крым
19.09 16:15 Хворостовский отменил концерт в Москве из-за болезни
19.09 15:55 «Почта России» запустит пилотный проект по доставке посылок дронами
19.09 15:43 Задержан убийца чемпиона мира по спортивной ходьбе
19.09 15:37 Машинное обучение помогло моделировать межатомные взаимодействия
19.09 15:31 Сотрудники Роскомнадзора сдают по рублю за каждое нецензурное слово
19.09 15:06 За год 80% госконтрактов в России получили менее 3% поставщиков
19.09 14:46 Саакашвили не сможет обжаловать лишение гражданства Украины
19.09 14:25 Силовики нашли источник «телефонных атак» на Россию в Брюсселе
19.09 14:08 Суд удовлетворил иск к Навальному из-за фильма «Он вам не Димон»
19.09 13:41 Минэнерго решило обязать россиян ставить только «умные» электросчетчики
19.09 13:40 Ротовая полость древних земноводных содержала тысячи крошечных зубов
19.09 13:20 Минобороны опровергло пуск ракет по зрителям на учениях «Запад-2017»
19.09 12:56 Алексей Учитель опроверг отмену показа «Матильда» в Петербурге
19.09 12:36 Одному из оправданных по «делу 2 мая» проломили голову под Одессой
19.09 12:31 Звезда Регул светит поляризованным светом
19.09 12:05 СМИ анонсировали «националистическую» речь Трампа на Генассамблее ООН
19.09 11:38 ФАС отказалась продлить срок отмены внутреннего роуминга
19.09 11:14 Лидер Мьянмы пообещала пустить беженцев-рохинджа в страну
19.09 10:49 В Москве от ножевого ранения умер чемпион мира по спортивной ходьбе
19.09 10:31 МВД сообщило о ликвидации крупнейшего в рунете магазина наркотиков
19.09 10:10 Суд в России впервые отозвал право на «дальневосточный гектар»
19.09 09:55 Умер первый в СССР профессор политологии Виктор Кременюк‍
19.09 09:34 СМИ анонсировали предъявление обвинения главе избирательной кампании Трампа
19.09 09:21 Россия не поддержала предложенную Трампом реформу ООН
19.09 09:12 Подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался властям
19.09 09:00 Госдеп анонсировал новую встречу Лаврова и Тиллерсона
19.09 08:45 Сенат США запретил использовать продукты «Лаборатории Касперского»
19.09 08:28 СМИ сообщили об эвакуации «Известий» и «Звездного»
19.09 08:11 Сенат США одобрил выделение 500 млрд долларов на оружие для Украины
19.09 07:55 Минобороны РФ ответило на обвинение Литвы в нарушении границы
18.09 21:40 Credit Suisse пересмотрел прогноз роста ВВП России
18.09 21:13 Соратник Дурова рассказал о принудительном увольнении из Telegram
18.09 20:43 Трамп выступил в ООН и раскритиковал организацию
18.09 20:17 Минфин решил освободить самозанятых россиян от регистрации ИП
18.09 20:14 В Госдуме и Совфеде ответили на предупреждение Бурджанадзе
18.09 20:09 35 отрядов боевиков согласились перейти на сторону властей Сирии
18.09 19:42 Литва заявила протест из-за российских Ил-76
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.