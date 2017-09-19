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19 сентября 2017, 13:00
NATO Белоруссия Литва ООН Россия
Павел Салин

«Запад-17» и Литва как последний фронтир

Ил-76 под прикрытием истребителей
Ил-76 под прикрытием истребителей
mil.ru

Российскому послу в Литве Александру Удальцову вручили ноту из-за якобы допущенного военно-транспортными самолетами «Ил-76» нарушения воздушного пространства республики в ходе учений «Запад-17». В Минобороны России назвали заявление Вильнюса политизированным.

По данным ведомства, самолеты вынуждены были отклониться от курса из-за грозового фронта, но и изменение курса было согласовано с литовской стороной – запрос зональному центру контроля воздушного пространства в Вильнюсе был направлен и согласие получено.

Кроме того, отметили в Минобороны, в течение двух суток после происшествия Литва не предъявляла России никаких претензий. Тем не менее, сейчас Вильнюс потребовал от России объяснение происшедшему, а также – принятия меры для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем, передает информационное агентство РИА Новости.

 
Посол России в Литве Александр Удальцов
lithuania.mid.ru

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-17» с самого начала вызывали обеспокоенность Литвы, которая утверждала, что их сценарий моделирует реальный конфликт со странами НАТО. Президент Литвы Даля Грибаускайте даже обратилась к генеральному секретарю ООН с соответствующим заявлением. Она также утверждала, что учения нацелены на то, чтобы запугать Литву, и подчеркнула их «агрессивный характер».

О том, как воспринимаются российско-белорусские учения за границами двух стран, в особенности в Прибалтике, и о причинах такого к ним отношения с «Полит.ру» побеседовал Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ. По его оценке, действия Литвы во многом укладываются в традиционную для прибалтийских стран тактику подчеркивания перед западными союзниками, что эти страны «заслоняют» собой Европу от России; кроме того, в Прибалтике традиционно сильны и страхи перед Москвой.

«В принципе, это была предсказуемая реакция со стороны одной их прибалтийских республик – там сильны исторические еще страхи, связанные с советским периодом. Поэтому прибалтийские страны достаточно нервно реагируют на малейшие намеки на военную активность со стороны России.

Страхи эти дополнительно обострились после того, как несколько лет назад натовские специалисты провели компьютерное моделирование, по «легенде» которого российская армия входила на территорию прибалтийских стран. И в результате компьютерного моделирования получилось, что российская армия могла бы занять территории Латвии, Литвы и Эстонии в течение двух-трех дней, а силы НАТО смогли бы полномасштабно развернуться и дать ей отпор только в течение недели.

 
Литовские солдаты на учениях Saber Strike 17
U.S. Army Photo by Sgt. Steve Johnson/Released
 

Это дало новый импульс тревогам, и после этого Литва стала реагировать на все признаки военной активности России у своих границ еще более интенсивно», – сказал Павел Салин.

Он не исключил, что заявления о нарушении самолетами воздушного пространства были сделаны не сразу после случившего, а лишь спустя двое суток потому, что Литве надо было скоординироваться с НАТО. В то же время он высказал мнение, что эти заявления не свидетельствуют об изменении к худшему отношений между Россией и Литвой.  

«Затрудняюсь назвать точную причину промедления с заявлением по самолетам, поскольку всей информацией по ситуации не владею. Наверно, были какие-то бюрократические проволочки. А может быть, Вильнюс согласовывал свою реакцию с натовскими структурами.

В целом же это – дежурная реакция на события подобного сорта, она не первая и не последняя  в своем роде. И ориентирована она прежде всего на Запад: прибалтийские республики всегда напоминают Западу о том, что они – последний фронтир на границе с Россией, что им нужно уделять повышенное внимание.

 
Граница Литвы и России на Куршской косе
Bernt Rostad

Это, в первую очередь, конечно, касается Латвии, но и Литва часто напоминает о своем «особом положении». К тому же у Литвы есть особые связи с Польшей, которая тоже к России относится достаточно настороженно. Можно ли в связи со всем этим говорить об ухудшении отношений России с Литвой? Нет, все это, конечно же, связано исключительно с военными учениями.

Отношения между нашими странами всегда были где-то на уровне вооруженного нейтралитета. Но обострения вербальной активности обычно как раз и связаны с какой-то активизацией российской стороны, в особенности – с активизацией в рамках учений», – объяснил Павел Салин.   

Добавим, что обеспокоенность в связи с проведением учений «Запад-17» выразили также Украина и несколько стран, входящих в НАТО. В частности, министр обороны Польши Антони Мачеревич высказался следующим образом: «Приглашение наблюдателей из нескольких стран не уменьшает наших страхов… не только Польша видит в них, или в этом всем, что происходит на нашем восточном фланге, веские причины для беспокойства».

Он также заявил, что количество военных, участвующих в совместных маневрах, якобы превышает сто тысяч. Между тем Белоруссия отмечала, что «масштабы учений несколько меньше тех, которые требуют присутствия международных наблюдателей». Москва, кстати, известила об учениях Совет Россия – НАТО и действительно пригласила на часть маневров международных наблюдателей.

Российско-белорусские военные учения «Запад-2017» начались 14 сентября. 17 сентября Генштаб России подвел итоги первого их этапа. По словам замглавы Генерального штаба России генерал-полковника Сергея Истракова, «штабы и войска показали высокий уровень выучки и свою способность выполнить боевую задачу, между вооруженными силами Союзного государства достигнуто тесное взаимодействие».

Учения продлятся до 20 сентября, по официальной информации, в них участвует около 13 тысяч военнослужащих.

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