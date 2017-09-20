В пятницу премьер-министр Британии Тереза Мэй собирается выступить во Флоренции с речью, посвященной планам по отсоединению Британии от ЕС. Это выступление позиционировалось как знаковое событие, которое, вероятно, поможет вывести переговоры с ЕС из тупика, в котором они сейчас оказались.

Однако незадолго до этого министр иностранных дел Британии Борис Джонсон выступил с манифестом, который был массово воспринят как вызов авторитету Мэй. В связи с этим начались спекуляции о том, не отправится ли Джонсон теперь в отставку.

Тереза Мэй с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Сентябрь 2017 Lee Goddard / Crown Copyright

Джонсон заявил, что он не собирается покидать правительство из-за разногласий по поводу отделения Британии от ЕС, пишет Politico. Разговор об отставке, напоминает автор, зашел в связи с тем, что Джонсон опубликовал в британской газетеTelegraph манифест (правда, доступ к этому манифесту открыт только подписчикам), где сообщил, что, по его мнению, Британия ничего не должна платить ЕС за доступ к единому рынку. Этот тезис он подкрепил отсылкой к своей собственной кампании перед референдумом о членстве в ЕС, где он утверждал, что благодаря отделению Британия перестанет отдавать 350 млн. фунтов, которые еженедельно отправлялись в Брюссель, следует перенаправить на британское здравоохранение.

Эту статью Джонсона СМИ массово расценили как вызов Мэй, потому что она как раз собиралась чтобы представить единую концепцию отсоединения, которую бы поддерживало все правительство и которая, может быть, подразумевает и некоторый платеж. Ключевой момент в этом — единство, которое важно в условиях постоянной правительственной полемики, особенно на фоне неудачных для правительства июньских парламентских выборов. Сам Джонсон утверждает, что своими манифестами он вовсе не собирался подрывать авторитет Мэй, а просто высказал свою точку зрения.

Мэй собирается выступить с программной речью во Флоренции в пятницу. Задача Мэй в том, пишет Guardian, чтобы объяснить европейцам, что отделение от ЕС не означает полного разрыва с Европой и что политика Британии вовсе не враждебна Европе. Объяснить это будет непросто, потому что со стороны континента действия Британии воспринимаются скорее как враждебные. Также ожидается, что в этой речи Мэй сообщит нечто такое, что позволит преодолеть препятствия, возникшие в ходе переговоров об отделении между Британией и ЕС.

Выбор локации, объясняет Guardian, пал на Флоренцию потому, что она представляется символом «возрождения» и «сердцем Европы». Значимым фактором было и то, что Флоренция находится в Италии, а не, скажем, в Германии, где вот-вот состоятся выборы, и не во Франции, где общественность сейчас больше занята протестами против своего собственного руководства. Выступать с такой речью в Брюсселе было бы совсем некстати, потому что в таком случае она бы произносилась перед заведомо враждебной аудиторией.

Ситуация несколько омрачается тем, отмечает Bloomberg, что на мероприятии во Флоренции собирается присутствовать Джонсон. Это не очень хорошо. Мэй важно показать, что она выступает с программой, которую единодушно поддерживает ее правительство. Джонсон, в свою очередь, - это свидетельство отсутствия единодушия. Одно издание прямо спросило Мэй, не считает ли она нужным выгнать Джонсона с поста за непрошеные заявления в такой ответственный момент. Мэй ушла от ответа, сказав, что вообще он хорошо работает, но не отрицая и того, что было бы уместно отправить его в отставку.

Борис Джонсон UK in Italy

Главный внутренний конфликт, объясняет Bloomberg, состоит в том, следует ли Британии платить за возможность доступа к единому европейскому рынку в течение переходного периода после официального отсоединения (в марте 2019 г.) и, может быть, и дальше. Мэй, по слухам, уже собирается предложить заплатить ЕС 20 млрд. евро в качестве компенсации по своим финансовым обязательствам. Предполагается, что это предложение позволит вывести переговоры из тупика. Но ей также нужно показать, что не она одна так считает, а с ней согласны и ее министры. Теперь сделать это будет затруднительно.