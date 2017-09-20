Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 сентября 2017, среда, 19:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«В 26 лет я весил 95 кг, у меня было опухшее лицо и злость на весь мир». Директор вегетарианского кафе - об отказе от мяса и поиске лучшей системы питания. ИНТЕРВЬЮ
Федеральный чиновник Андрей Чибис: «Когда погода прохладная и идет дождь – природа не отвлекает и не мешает продуктивной работе». В Екатеринбурге +6. ФОТО, ВИДЕО
Только по точному адресу. Ипотека на Ямале под 6,25% годовых
Участники фестиваля «Байкальская пресса» обсудят социальные проекты по другим правилам
«Отоваренная мечта» – иркутянам покажут рекламные плакаты и предметы быта советской эпохи
Поезд из Иркутска в Забайкальск с 10 ноября будет ходить только раз в неделю
Участники фестиваля «Байкальская пресса» обсудят социальные проекты по другим правилам
Новый мэр Вихоревки – о состоянии теплосетей города: «Прорывы будут»
В Бурятии буддийскому университету передали 30 конфискованных рулонов хий-морин
В Иркутске 21 сентября будет пасмурно
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
20 сентября 2017, 18:46
Борис Джонсон Великобритания Тереза Мэй
Анна Сакоян

Brexit: Мэй vs. Джонсон

Борис Джонсон
Борис Джонсон
UK in Japan- FCO

В пятницу премьер-министр Британии Тереза Мэй собирается выступить во Флоренции с речью, посвященной планам по отсоединению Британии от ЕС. Это выступление позиционировалось как знаковое событие, которое, вероятно, поможет вывести переговоры с ЕС из тупика, в котором они сейчас оказались.

Однако незадолго до этого министр иностранных дел Британии Борис Джонсон выступил с манифестом, который был массово воспринят как вызов авторитету Мэй. В связи с этим начались спекуляции о том, не отправится ли Джонсон теперь в отставку.

 
Тереза Мэй с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Сентябрь 2017
Lee Goddard / Crown Copyright

Джонсон заявил, что он не собирается покидать правительство из-за разногласий по поводу отделения Британии от ЕС, пишет Politico. Разговор об отставке, напоминает автор, зашел в связи с тем, что Джонсон опубликовал в британской газетеTelegraph манифест (правда, доступ к этому манифесту открыт только подписчикам), где сообщил, что, по его мнению, Британия ничего не должна платить ЕС за доступ к единому рынку. Этот тезис он подкрепил отсылкой к своей собственной кампании перед референдумом о членстве в ЕС, где он утверждал, что благодаря отделению Британия перестанет отдавать 350 млн. фунтов, которые еженедельно отправлялись в Брюссель, следует перенаправить на британское здравоохранение.

Эту статью Джонсона СМИ массово расценили как вызов Мэй, потому что она как раз собиралась чтобы представить единую концепцию отсоединения, которую бы поддерживало все правительство и которая, может быть, подразумевает и некоторый платеж. Ключевой момент в этом — единство, которое важно в условиях постоянной правительственной полемики, особенно на фоне неудачных для правительства июньских парламентских выборов. Сам Джонсон утверждает, что своими манифестами он вовсе не собирался подрывать авторитет Мэй, а просто высказал свою точку зрения.

Мэй собирается выступить с программной речью во Флоренции в пятницу. Задача Мэй в том, пишет Guardian, чтобы объяснить европейцам, что отделение от ЕС не означает полного разрыва с Европой и что политика Британии вовсе не враждебна Европе. Объяснить это будет непросто, потому что со стороны континента действия Британии воспринимаются скорее как враждебные. Также ожидается, что в этой речи Мэй сообщит нечто такое, что позволит преодолеть препятствия, возникшие в ходе переговоров об отделении между Британией и ЕС.

 

Выбор локации, объясняет Guardian, пал на Флоренцию потому, что она представляется символом «возрождения» и «сердцем Европы». Значимым фактором было и то, что Флоренция находится в Италии, а не, скажем, в Германии, где вот-вот состоятся выборы, и не во Франции, где общественность сейчас больше занята протестами против своего собственного руководства. Выступать с такой речью в Брюсселе было бы совсем некстати, потому что в таком случае она бы произносилась перед заведомо враждебной аудиторией.

Ситуация несколько омрачается тем, отмечает Bloomberg, что на мероприятии во Флоренции собирается присутствовать Джонсон. Это не очень хорошо. Мэй важно показать, что она выступает с программой, которую единодушно поддерживает ее правительство. Джонсон, в свою очередь, - это свидетельство отсутствия единодушия. Одно издание прямо спросило Мэй, не считает ли она нужным выгнать Джонсона с поста за непрошеные заявления в такой ответственный момент. Мэй ушла от ответа, сказав, что вообще он хорошо работает, но не отрицая и того, что было бы уместно отправить его в отставку.

 
Борис Джонсон
UK in Italy

Главный внутренний конфликт, объясняет Bloomberg, состоит в том, следует ли Британии платить за возможность доступа к единому европейскому рынку в течение переходного периода после официального отсоединения (в марте 2019 г.) и, может быть, и дальше. Мэй, по слухам, уже собирается предложить заплатить ЕС 20 млрд. евро в качестве компенсации по своим финансовым обязательствам. Предполагается, что это предложение позволит вывести переговоры из тупика. Но ей также нужно показать, что не она одна так считает, а с ней согласны и ее министры. Теперь сделать это будет затруднительно.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Руины здания в Мехико
Жертвами землетрясения в Мексике стали более 250 человек
Зураб Соткилава
Москва простилась с Зурабом Соткилавой
Дмитрий Песков
Песков объяснил выпад Фримана в адрес РФ экзальтацией
Глава МЧС России Владимир Пучков
Глава МЧС опроверг связь массовых эвакуаций с учениями
Реклама ОСАГО на автомобиле
Минфин решил повысить цену ОСАГО для нарушителей
19:04 В МВД опровергли связь Поклонской с задержанием борца с «Матильдой»
18:44 Присяжные признали «банду амазонок» виновной в десяти убийствах в Ростовской области
18:07 Захарова назвала актера Моргана Фримена жертвой «подставы»
18:01 Жители Новой Гвинеи отличаются большим генетическим разнообразием
17:44 Сергей Бубка отверг обвинения в связях с коррупционерами из IAAF

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Петр Лесгафт
Петр Францевич Лесгафт
20 сентября 1837 года родился Петр Лесгафт, выдающийся биолог, создатель научной системы физического воспитания.
17:34 Путин поручил отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ
17:00 Движение грузовых поездов РЖД в обход Украины стало регулярным
16:43 В Москве установят памятники Солженицыну и Айтматову
16:29 Московскому региону пообещали «бабье лето» до конца сентября
16:07 Глава МЧС опроверг связь эвакуаций с учениями
15:54 Открыта самая компактная двойная сверхмассивная черная дыра
15:37 Лукашенко объяснил раздельное с Путиным наблюдение за учениями «Запад-2017»
15:00 Москва простилась с Зурабом Соткилавой
14:49 Правительство сэкономит на пенсионерах полтриллиона рублей за два года
14:47 Задержанный за избиение главы штаба Навального назвал нападение заказом
14:37 Le Monde заподозрила Бубку в связях с коррупционерами из IAAF
14:22 Заблокирован крупнейший интернет-каталог пиратского ПО для Android
13:42 В Кремле объяснили видеообращение Моргана Фримана «эмоциональной экзальтацией»
13:24 Поклонская приписала себе заслугу задержания борца с «Матильдой»
13:19 Военного психиатра Украины уволили за слова об опасных бойцах АТО
13:02 Глава РУСАДА усомнился в естественности смертей экс-руководителей агентства
12:58 В легких человека обнаружен новый тип клеток
12:41 Жертвами землетрясения в Мексике стали более 250 человек
12:31 Минфин решил повысить цену ОСАГО для нарушителей
12:10 Суд отправил призывавшего создать государство внутри России активиста лечиться
11:31 Володин объявил о победе над прогулами среди депутатов Госдумы
11:08 «Нафтогаз» подал в Гаагу иск против России на 5 млрд долларов
11:04 Совы сипухи не теряют слух с возрастом
10:52 Актер Морган Фриман записал видеообращение против «российской угрозы»
10:46 Роскомнадзор предупредил операторов связи об опасности серверов Google
10:30 СМИ узнали причину задержания лидера «Христианского государства — Святой Руси»
10:20 Госдеп намерен ужесточить правила выдачи повторных виз в США
10:15 Сирийский генерал рассказал о туннельной войне под Дамаском
10:04 Делегация России покинула зал Генассамблеи ООН перед речью президента Литвы
09:43 По меньшей мере 226 человек погибли при землетрясении в Мексике
09:40 Из-за звонков о бомбах за день было эвакуировано 100 тысяч россиян
19.09 21:00 В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв газа
19.09 20:30 Брат шведского короля запустит производство вина на крымском заводе «Массандра»
19.09 20:03 Главком ВДВ попал в реанимацию после ДТП в Мурманской области
19.09 19:47 Суд отклонил иск Ильдара Дадина к ФСИН и карельской колонии
19.09 19:23 Отец сбитого в Балашихе мальчика подал в СК заявление на экспертов
19.09 19:01 Порошенко назвал три мифа о поставках оружия на Украину
19.09 18:44 Трамп пригрозил «полностью уничтожить» Северную Корею
19.09 18:17 «АвтоВАЗ» назвал цену новой Lada Vesta SW
19.09 17:59 Путин поручил довести точность ГЛОНАСС до американской GPS
19.09 17:41 Россия уступила Китаю мировое лидерство по производству черной икры
19.09 17:25 Анализ птичьих песен позволил выделить 21 новый вид
19.09 17:02 В Варшаве неизвестные осквернили кладбище советских солдат
19.09 16:47 Украина начислила российским авиакомпаниям штрафы за полеты в Крым
19.09 16:15 Хворостовский отменил концерт в Москве из-за болезни
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.