Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 сентября 2017, среда, 19:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«В 26 лет я весил 95 кг, у меня было опухшее лицо и злость на весь мир». Директор вегетарианского кафе - об отказе от мяса и поиске лучшей системы питания. ИНТЕРВЬЮ
Федеральный чиновник Андрей Чибис: «Когда погода прохладная и идет дождь – природа не отвлекает и не мешает продуктивной работе». В Екатеринбурге +6. ФОТО, ВИДЕО
Только по точному адресу. Ипотека на Ямале под 6,25% годовых
Участники фестиваля «Байкальская пресса» обсудят социальные проекты по другим правилам
«Отоваренная мечта» – иркутянам покажут рекламные плакаты и предметы быта советской эпохи
Поезд из Иркутска в Забайкальск с 10 ноября будет ходить только раз в неделю
Участники фестиваля «Байкальская пресса» обсудят социальные проекты по другим правилам
Новый мэр Вихоревки – о состоянии теплосетей города: «Прорывы будут»
В Бурятии буддийскому университету передали 30 конфискованных рулонов хий-морин
В Иркутске 21 сентября будет пасмурно
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
20 сентября 2017, 15:59
ГИБДД Россия
Сергей Канаев

Автошколы для любителей и профессионалов

Занятия в автошколе
Занятия в автошколе
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Водителей стоит разделить на две категории: любителей и профессионалов. Такое предложение выдвинул Союз автошкол Москвы. Идея направлена в ГИБДД. По мнению ее авторов, профессиональных водителей грузового и пассажирского автотранспорта нужно готовить более тщательно, чем тех, кто собирается водить только личный автомобиль; зато последним при обучении в автошколах можно снизить нагрузку.

По оценке председателя Союза автошкол Александра Ачкасова, тех, кто намерен водить только личный автомобиль, не нужно «перегружать знаниями» в автошколах: он придерживается мнения, что при обучении таким водителям можно сократить учебную нагрузку довольно значительно, вплоть до уменьшения ее на 30%. В то же время, по его словам, водителей-профессионалов «можно готовить и получше».

Кроме того, по оценке опрошенных СМИ экспертов, возможно, стоило бы усилить ответственность водителей-профессионалов за нарушения. Как объяснил Ачкасов интернет-изданию «Iz.Ru», нарушители-водители грузовиков не отвечают за нарушения (ответственность лежит на владельце грузовика) и могут спокойно устроиться на работу на другое место. «Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей. Их надо выявлять и после определенного числа нарушений лишать профессиональных прав», – считает он.

 
ДТП с участием КамАЗа
АГН "Москва"

По мнению Петра Шкуматова, координатора движения «Синие ведерки», подобная идея разделения водителей разумна, так как не все, кто водит автомобиль, способны безопасности перевозить пассажиров. «Профессиональное водительское удостоверение – по сути, лицензия. И к перевозкам пассажиров надо допускать только тех, у кого есть эта лицензия. А не так, что человек приехал неизвестно откуда, неизвестно где и как получал права, а ему доверяют жизни людей», – считает он.

Об этих предложениях с «Полит.ру» согласился побеседовать Сергей Канаев, соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России». Он ответил на вопрос, действительно ли можно не учить чему-то тех, кто не будет профессионально водить грузовой или пассажирский автотранспорт, и нужно ли, как говорят эксперты, еще и ужесточать ответственность для водителей-профессионалов.

«На мой взгляд, действительно имеет смысл разделить обучение водителей-профессионалов и тех, кто будет водить собственные автомобили. Что касается возможного сокращения нагрузки в автошколах для водителей «любителей» на 30%, оно могло бы произойти за счет того, что сейчас водители изучают предметы, не относящиеся к вождению. Это и устройство автомобиля, это и виды технического обслуживания – что, собственно говоря, современным водителям сейчас фактически не нужно.

Но сокращать объем нагрузки в автошколах я бы все же не стал: по моему мнению, лучше переориентировать подготовку водителей-«любителей» с этих предметов на предмет практического вождения. Более того, я бы усилил бы психологическую подготовку водителей и ввел бы психологическое тестирование, а также как предмет – психологическую устойчивость. Это позволило бы водителям ориентироваться на дороге более грамотно и более умело действовать в чрезвычайных ситуациях, в том числе в дорожно-транспортных происшествиях. Я считаю это необходимым потому, что, как показывает опыт, этот навык у водителей в настоящий момент отсутствует.

 
Фото: Андрей Любимов / АГН "Москва"

А для водителей-профессионалов, я согласен, нужно усилить подготовку, и даже в обязательном порядке нужно, я считаю. Тем более – для водителей, которые собираются работать по найму.

Вообще в разных странах мира есть такая формулировка для водителей: «Разрешается управлять автомобилем в любой стране мира, но без права работы по найму». Что это значит? Это значит, что для такой работы требуется переквалификация, дополнительная подготовка. То есть требования во всем мире к этому стандарту есть. И правильно было бы у нас готовить водителей-профессионалов отдельно, чтобы не доквалифицировать их потом, а сразу ввести такую подготовку. И чтобы те, кто к нам приезжает, могли сразу пройти переподготовку и у нас не было всяких "хадж-такси", попадающих в ДПТ», – сказал Сергей Канаев.

 
Рейд по выявлению нелегальных такси
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Говоря об ответственности для водителей-профессионалов за нарушения, он пояснил, что не считает усиление такой ответственности необходимой мерой. Напротив, с его точки зрения водителей грузопассажирского транспорта стоило бы как-то стимулировать – помимо того, что готовить более тщательно, чем тех, кто намерен водить автомобиль в личных целях.

«Не вижу в усилении ответственности никакого смысла. Правила должны быть едины для всех, и почему для профессионалов они должны быть более жесткими? Наоборот, для профессионалов во всем мире стремятся ввести стимулирование.

Допустим, в Соединенных Штатах для всех водителей действует норма 0,5 промилле содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, то для водителей-профессионалов или водителей, которые не нарушают правил дорожного движения и не попадают в ДПТ, этот показатель равен 0,7-0,8 промилле. Потому что зачастую принимается во внимание, что водитель зарекомендовал себя достаточно законопослушным.

И я тоже считаю, что для водителей-профессионалов нужно стимулирование. Но их и нужно подготавливать к грузопассажирским перевозкам. Практика последних лет показывает, что однообразность, которая неизбежна при таких перевозках, не дает повышения безопасности. Тем более – когда мы говорим об общественном транспорте», – объяснил Сергей Канаев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Руины здания в Мехико
Жертвами землетрясения в Мексике стали более 250 человек
Зураб Соткилава
Москва простилась с Зурабом Соткилавой
Дмитрий Песков
Песков объяснил выпад Фримана в адрес РФ экзальтацией
Глава МЧС России Владимир Пучков
Глава МЧС опроверг связь массовых эвакуаций с учениями
Реклама ОСАГО на автомобиле
Минфин решил повысить цену ОСАГО для нарушителей
19:04 В МВД опровергли связь Поклонской с задержанием борца с «Матильдой»
18:44 Присяжные признали «банду амазонок» виновной в десяти убийствах в Ростовской области
18:07 Захарова назвала актера Моргана Фримена жертвой «подставы»
18:01 Жители Новой Гвинеи отличаются большим генетическим разнообразием
17:44 Сергей Бубка отверг обвинения в связях с коррупционерами из IAAF

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Петр Лесгафт
Петр Францевич Лесгафт
20 сентября 1837 года родился Петр Лесгафт, выдающийся биолог, создатель научной системы физического воспитания.
17:34 Путин поручил отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ
17:00 Движение грузовых поездов РЖД в обход Украины стало регулярным
16:43 В Москве установят памятники Солженицыну и Айтматову
16:29 Московскому региону пообещали «бабье лето» до конца сентября
16:07 Глава МЧС опроверг связь эвакуаций с учениями
15:54 Открыта самая компактная двойная сверхмассивная черная дыра
15:37 Лукашенко объяснил раздельное с Путиным наблюдение за учениями «Запад-2017»
15:00 Москва простилась с Зурабом Соткилавой
14:49 Правительство сэкономит на пенсионерах полтриллиона рублей за два года
14:47 Задержанный за избиение главы штаба Навального назвал нападение заказом
14:37 Le Monde заподозрила Бубку в связях с коррупционерами из IAAF
14:22 Заблокирован крупнейший интернет-каталог пиратского ПО для Android
13:42 В Кремле объяснили видеообращение Моргана Фримана «эмоциональной экзальтацией»
13:24 Поклонская приписала себе заслугу задержания борца с «Матильдой»
13:19 Военного психиатра Украины уволили за слова об опасных бойцах АТО
13:02 Глава РУСАДА усомнился в естественности смертей экс-руководителей агентства
12:58 В легких человека обнаружен новый тип клеток
12:41 Жертвами землетрясения в Мексике стали более 250 человек
12:31 Минфин решил повысить цену ОСАГО для нарушителей
12:10 Суд отправил призывавшего создать государство внутри России активиста лечиться
11:31 Володин объявил о победе над прогулами среди депутатов Госдумы
11:08 «Нафтогаз» подал в Гаагу иск против России на 5 млрд долларов
11:04 Совы сипухи не теряют слух с возрастом
10:52 Актер Морган Фриман записал видеообращение против «российской угрозы»
10:46 Роскомнадзор предупредил операторов связи об опасности серверов Google
10:30 СМИ узнали причину задержания лидера «Христианского государства — Святой Руси»
10:20 Госдеп намерен ужесточить правила выдачи повторных виз в США
10:15 Сирийский генерал рассказал о туннельной войне под Дамаском
10:04 Делегация России покинула зал Генассамблеи ООН перед речью президента Литвы
09:43 По меньшей мере 226 человек погибли при землетрясении в Мексике
09:40 Из-за звонков о бомбах за день было эвакуировано 100 тысяч россиян
19.09 21:00 В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв газа
19.09 20:30 Брат шведского короля запустит производство вина на крымском заводе «Массандра»
19.09 20:03 Главком ВДВ попал в реанимацию после ДТП в Мурманской области
19.09 19:47 Суд отклонил иск Ильдара Дадина к ФСИН и карельской колонии
19.09 19:23 Отец сбитого в Балашихе мальчика подал в СК заявление на экспертов
19.09 19:01 Порошенко назвал три мифа о поставках оружия на Украину
19.09 18:44 Трамп пригрозил «полностью уничтожить» Северную Корею
19.09 18:17 «АвтоВАЗ» назвал цену новой Lada Vesta SW
19.09 17:59 Путин поручил довести точность ГЛОНАСС до американской GPS
19.09 17:41 Россия уступила Китаю мировое лидерство по производству черной икры
19.09 17:25 Анализ птичьих песен позволил выделить 21 новый вид
19.09 17:02 В Варшаве неизвестные осквернили кладбище советских солдат
19.09 16:47 Украина начислила российским авиакомпаниям штрафы за полеты в Крым
19.09 16:15 Хворостовский отменил концерт в Москве из-за болезни
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.