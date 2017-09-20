Автошколы для любителей и профессионалов
Водителей стоит разделить на две категории: любителей и профессионалов. Такое предложение выдвинул Союз автошкол Москвы. Идея направлена в ГИБДД. По мнению ее авторов, профессиональных водителей грузового и пассажирского автотранспорта нужно готовить более тщательно, чем тех, кто собирается водить только личный автомобиль; зато последним при обучении в автошколах можно снизить нагрузку.
По оценке председателя Союза автошкол Александра Ачкасова, тех, кто намерен водить только личный автомобиль, не нужно «перегружать знаниями» в автошколах: он придерживается мнения, что при обучении таким водителям можно сократить учебную нагрузку довольно значительно, вплоть до уменьшения ее на 30%. В то же время, по его словам, водителей-профессионалов «можно готовить и получше».
Кроме того, по оценке опрошенных СМИ экспертов, возможно, стоило бы усилить ответственность водителей-профессионалов за нарушения. Как объяснил Ачкасов интернет-изданию «Iz.Ru», нарушители-водители грузовиков не отвечают за нарушения (ответственность лежит на владельце грузовика) и могут спокойно устроиться на работу на другое место. «Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей. Их надо выявлять и после определенного числа нарушений лишать профессиональных прав», – считает он.
По мнению Петра Шкуматова, координатора движения «Синие ведерки», подобная идея разделения водителей разумна, так как не все, кто водит автомобиль, способны безопасности перевозить пассажиров. «Профессиональное водительское удостоверение – по сути, лицензия. И к перевозкам пассажиров надо допускать только тех, у кого есть эта лицензия. А не так, что человек приехал неизвестно откуда, неизвестно где и как получал права, а ему доверяют жизни людей», – считает он.
Об этих предложениях с «Полит.ру» согласился побеседовать Сергей Канаев, соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России». Он ответил на вопрос, действительно ли можно не учить чему-то тех, кто не будет профессионально водить грузовой или пассажирский автотранспорт, и нужно ли, как говорят эксперты, еще и ужесточать ответственность для водителей-профессионалов.
«На мой взгляд, действительно имеет смысл разделить обучение водителей-профессионалов и тех, кто будет водить собственные автомобили. Что касается возможного сокращения нагрузки в автошколах для водителей «любителей» на 30%, оно могло бы произойти за счет того, что сейчас водители изучают предметы, не относящиеся к вождению. Это и устройство автомобиля, это и виды технического обслуживания – что, собственно говоря, современным водителям сейчас фактически не нужно.
Но сокращать объем нагрузки в автошколах я бы все же не стал: по моему мнению, лучше переориентировать подготовку водителей-«любителей» с этих предметов на предмет практического вождения. Более того, я бы усилил бы психологическую подготовку водителей и ввел бы психологическое тестирование, а также как предмет – психологическую устойчивость. Это позволило бы водителям ориентироваться на дороге более грамотно и более умело действовать в чрезвычайных ситуациях, в том числе в дорожно-транспортных происшествиях. Я считаю это необходимым потому, что, как показывает опыт, этот навык у водителей в настоящий момент отсутствует.
А для водителей-профессионалов, я согласен, нужно усилить подготовку, и даже в обязательном порядке нужно, я считаю. Тем более – для водителей, которые собираются работать по найму.
Вообще в разных странах мира есть такая формулировка для водителей: «Разрешается управлять автомобилем в любой стране мира, но без права работы по найму». Что это значит? Это значит, что для такой работы требуется переквалификация, дополнительная подготовка. То есть требования во всем мире к этому стандарту есть. И правильно было бы у нас готовить водителей-профессионалов отдельно, чтобы не доквалифицировать их потом, а сразу ввести такую подготовку. И чтобы те, кто к нам приезжает, могли сразу пройти переподготовку и у нас не было всяких "хадж-такси", попадающих в ДПТ», – сказал Сергей Канаев.
Говоря об ответственности для водителей-профессионалов за нарушения, он пояснил, что не считает усиление такой ответственности необходимой мерой. Напротив, с его точки зрения водителей грузопассажирского транспорта стоило бы как-то стимулировать – помимо того, что готовить более тщательно, чем тех, кто намерен водить автомобиль в личных целях.
«Не вижу в усилении ответственности никакого смысла. Правила должны быть едины для всех, и почему для профессионалов они должны быть более жесткими? Наоборот, для профессионалов во всем мире стремятся ввести стимулирование.
Допустим, в Соединенных Штатах для всех водителей действует норма 0,5 промилле содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, то для водителей-профессионалов или водителей, которые не нарушают правил дорожного движения и не попадают в ДПТ, этот показатель равен 0,7-0,8 промилле. Потому что зачастую принимается во внимание, что водитель зарекомендовал себя достаточно законопослушным.
И я тоже считаю, что для водителей-профессионалов нужно стимулирование. Но их и нужно подготавливать к грузопассажирским перевозкам. Практика последних лет показывает, что однообразность, которая неизбежна при таких перевозках, не дает повышения безопасности. Тем более – когда мы говорим об общественном транспорте», – объяснил Сергей Канаев.