В администрации регионов поступили «технологические карты» предстоящих президентских выборов — как раз почти ровно за полгода до дня голосования. Об этом сообщает Znak.сom со ссылкой на несколько региональных администраций, которые, причем, находятся в разных федеральных округах.

Фактически «технологическая карта» — это тайминг кампании, в котором расписывается, когда какие действия следует предпринимать и на что стоит обращать особое внимание. Собеседники издания Znak.com отказались показать этот документ, но вполне вероятно, что ни о каких нарушениях закона речи может и не идти — просто в одной таблице сведены все вытекающие из различных избирательных законов права и обязанности региональных администраций, приведены образцы различных документов и т. д. Тем более, что, как утверждается, фамилия Путина в «технологической карте» не значится.

При этом, как говорят собеседники издания, сами региональные администрации не будут привлекаться к проведению избирательных кампаний. Большие технологические штабы с привлечением функционеров из центра планируется разворачивать лишь в крупнейших городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Иными словами, ставка будет делаться на федеральную кампанию, фактически — на телевизионную картинку, курировать кампании будут полпредства в федеральных округах. Хотя особое внимание некоторым проблемным регионам уделить все-таки придется: в их число входят Приморский край, Северная Осетия, Дагестан, Мурманская и Омская области.

Ранее, напомним, появилась информация о том, что Кремль обратился к региональным властям с просьбой составить списки людей, которые могли бы стать доверенными лицами президента на выборах 2018 года. В списки попросили включить новые лица и молодежь. Если это действительно так, то какая-то кампания «на земле» все-таки предполагается.

Присяга первокурсников Академии МЧС Антон Кардашов / АГН "Москва"

А пока подготовка президентской кампании проходит, так или иначе, в режиме секретности, социологи решили провести небольшой эксперимент. «Левада-центр» провел опрос, в котором спросил у россиян, готовы ли они проголосовать за некоего Андрея Семенова, которого, якобы, поддерживает Владимир Путин. Об этом пишет газета «Ведомости». Оказалось, что за такого кандидата готовы отдать свои голоса 18% россиян, в том числе 15% честно признали, что никогда о таком человеке не слышали.

Социолог Левада-центра Карина Пипия пояснила, что две трети россиян показали устойчивость к «давлению большинства». «Эксперимент проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян», — рассказала она. «Две трети россиян, не готовых проголосовать за этого кандидата, устойчивы к давлению большинства, и коллективные представления не оказывают существенного влияния на их мнение», — добавила Пипия.

Результаты опроса с реальными кандидатами показали, что за Владимир Путина в августе готовы были голосовать 48% от всех опрошенных и 60% — от намеренных участвовать в выборах президента в 2018 году. При этом рейтинг лидера КПРФ Геннадия Зюганова составил 3%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и основателя ФБК Алексея Навального как президентов России готовы были отдать свои голоса по 2% опрошенных.