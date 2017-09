«Коммерсантъ» в статье «Банки стали себе дороже» пишет, что честные доходы владельцев кредитных организаций больше не оправдывают вложений.

«На рынке участились 5G»: связь нового поколения собрались развивать МТС и «Вымпелком».

«Падение доходов встретило непонимание»: граждане не могут разобраться в экономической политике, но недовольны ее результатами.

«Владимир Путин дал волю своему вооружению»: в День оружейника он почтил своим присутствием секретный цех и секретную комиссию.

РБК в статье «Агентов оставят без пенсий» пишет о том, что Центробанк готовит стандарты работы НПФ.

«Почта нуждается в переводах из казны»: глава национального оператора заявил о необходимости возвращения господдержки.

«"Минеры" дотянулись из Брюсселя»: обнаружен источник телефонных атак на Россию.

«Россия сэкономит на пенсиях 560 млрд рублей»: определены статьи сокращения бюджетных расходов.

«Известия»: «Прилавок стал российским». Количество импортных товаров достигло исторического минимума.

«Водителей предложили поделить на любителей и профи»: Автошколы настаивают на дифференцированной выдаче прав и снижении требований для непрофессионалов.

«Появилась новая схема воровства с пластиковых карт»: ущерб от действий мошенников оценивается в 200 млн рублей.

«ЦБ защитит корпоративные пенсии»: небольшим пенсионным фондам дали три месяца на перестройку под новые требования регулятора.

«Газета.ru»: «Саакашвили тихо побунтовал в Киеве». Саакашвили приехал в Киев в отсутствие Порошенко.

«Землетрясение парализовало Мехико»: жертвами землетрясения в Мексике стали более 100 человек.

«Путин не послушал Трампа»: Трамп рассказал о своем видении мира на Генассамблее ООН.

«Главком ВДВ разбился в Заполярье»: под Мурманском командующий ВДВ Андрей Сердюков попал в ДТП.

The Economist: «Почему американскому агентству помощи за рубежом нужна реформа» (Why America’s overseas aid agency needs reform). Программы помощи зарубежным странам в США тонут в бюрократической путанице.

«The Economist объясняет экономику: как люди стали центром экономики» (The Economist explains economics: How people became the central focus of economics). В материале, продолжающем эту просветительскую серию, рассказывается о роли человеческого капитала в экономике.

Bloomberg: «Мэй не стала отрицать возможность увольнения Джонсона из-за полемики по Brexit'у» (May Declines to Rule Out Firing Johnson Over Brexit Dispute). Премьер-министр Британии Тереза Мэй не исключает, что министр иностранных дела Борис Джонсон может отправиться в отставку из-за несвоевременного вмешательства в полемику по отделению Британии от ЕС.

«"Фейсбук" не знает, что думают немецкие избиратели» (Facebook Doesn't Know What German Voters Think). Если судить по данным соцсетей, победителями на немецких парламентских выборах должна стать ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Но, как показывает опыт, соцсети в таких вопросах — плохие предсказатели.

The Wall Street Journal: «Трамп, выступая с речью в ООН, напустился на Северную Корею и Иран» (Trump, in U.N. Speech, Takes Aim at North Korea, Iran). Президент США Дональд Трамп пообещал «полностью разрушить» КНДР, если она не согласится свернуть свою ядерную программу по-хорошему, и назвал позором ядерную сделку с Ираном.

«Северное море неожиданно оказалось нефтяным очагом» (The North Sea Is Suddenly, Surprisingly, an Oil Hot Spot). Северное море более 10 лет играло важную роль в нефтепромышленности, но потом его значимость снизилась. Вопреки ожиданиям, оно вдруг снова оказалось одной из ключевых локаций в мировой энергетике.