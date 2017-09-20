Похоже, «православный терроризм» все-таки не станет в России мейнстримом. Полиция задержала трех подозреваемых в поджоге машин возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. Задержан в том числе глава «Христианского государства» Александр Калинин. Причем Наталья Поклонская, которая и выступила против фильма «Матильда» Учителя, заявила, что Калинин был задержан именно по ее депутатскому запросу.

Действительно, для властей было бы крайне странно прямо накануне президентских выборов упускать «монополию на насилие». Но не стоит забывать, что несколькими задержаниями можно отложить решение проблемы, но не решить ее. Мало кому нравятся радикалы, но они есть, в том числе и в православной среде. Что с этим делать — непонятно.