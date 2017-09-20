Тон Дню оружейника, который отмечался во вторник, задало открытие памятника Михаилу Калашникову на Садовом кольце в столице. Критиковалась не только сама идея скульптуры, но и ее реализация — художественная ценность нового памятника, действительно, достаточно сомнительная.

Президент Владимир Путин, впрочем, на торжественной церемонии не присутствовал. Глава государства предпочел более официальное мероприятие, заседание Военно-промышленной комиссии в офисе концерна «Алмаз-Антей».

Владимир Путин с генеральным директором концерна «Алмаз-Антей» kremlin.ru

Само заседание, как и положено, было закрытым для журналистов, но прессе позволили послушать вступительное слово президента. Начал он, как обычно, с цифр. «Объем продукции, произведенной ОПК в 2016 году, вырос на 10,7%. Рост объемов производства по сравнению с 2015 годом отмечен практически во всех отраслях, особенно в радиоэлектронной промышленности — 18,5%, в промышленности боеприпасов и спецхимии — почти 14,5%. В промышленности обычных вооружений десять с лишним [процентов], в авиапромышленности — 9%, в судостроительной — почти 4%, — отмечал президент работу ВПК. — Что особенно радует, темпы роста производительности труда в интегрированных структурах в среднем составляют 8,8%, при этом уровень заработной платы растет темпами не выше роста производительности труда — это хороший показатель».

Правда, президент признал, что, несмотря на рост производительности труда, российские предприятия по этому показателю уступают своим зарубежным конкурентам. Чтобы переломить ситуацию, Владимир Путин предложил продолжить снижение себестоимости продукции за счет внедрения ресурсосберегающих технологий и оптимизации мощностей.

Работа оружейного завода компании «Промтехнология» Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Об итогах этого заседания известно немного. Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что обсуждался и вопрос импортозамещения в военной сфере. Большим успехом, по его словам, стало создание в России производства двигателей для кораблей первого класса. «Из этого тупика, который нам подготовили наши противники, мы вышли», — сказал вице-премьер.

Особый акцент в ходе заседания, по словам вице-премьера, президент сделал на развитии системы ГЛОНАСС. По своей точности она не должна уступать GPS, подчеркнул глава государства. Не менее важный вопрос — использование военных наработок в гражданской сфере. Как пояснил Дмитрий Рогозин, «попутные результаты» интеллектуальной деятельности при военном строительстве должны быть использованы и в мирных отраслях экономики.

По словам Дмитрия Рогозина, в ноябре президенту будет представлен проект госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018–2025 годы. Вице-премьер подчеркнул, что «до конца года, возможно, под самый Новый год эта программа должна быть рассмотрена и принята».

Владимир Путин и Дмитрий Рогозин kremlin.ru

Неизвестно, обсуждалась ли эта тема на заседании комиссии, но одновременно, 19 сентября, Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предлагающий ужесточить наказание главам компаний, которые злоупотребляли полномочиями во время выполнения государственного оборонного заказа.

Предлагается внести правки в статьи 201 и 285 УК (злоупотребление полномочиями и злоупотребление должностными полномочиями). За злоупотребления полномочиями во время выполнения оборонного заказа предлагается ввести наказание в виде штрафа от 1 до 3 млн рублей или лишения свободы от четырех до восьми лет со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей. Действующие нормы предусматривают куда более мягкие наказания: штраф до 200 тысяч рублей, или до шести месяцев ареста, или лишение свободы на срок до четырех лет.