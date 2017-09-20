Почти половина опрошенных работающих россиян, 45%, не понимают цели и смысла экономической политики правительства. Имеют представление о действиях государства в экономике 47% работающих граждан, принявших участие в опросе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, которые оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Среди респондентов, понимающих политику правительства, оказались россияне с более высоким материальным достатком, чаще всего работающие в официальном секторе экономики. Соответственно, не представляют цели и смысла действий государства в экономике чаще всего работники с низким достатком и работающие на теневом рынке.

Фото: pscu.ru

Более 43% опрошенных полагают, что состояние российской экономики ухудшается. Хотя бы какие-то признаки улучшения заметили лишь 26% граждан, столько же считают, что ничего не меняется.

Отметим, что понимать экономическую политику правительства совершенно не обязательно для того, чтобы ее поддерживать. Как показывает опыт, население чаще всего поддерживает действующее правительство, когда в целом растет благосостояние, и не важно, с помощью чего достигается этот эффект. Тем более сами власти зачастую пользуются такими категориями, которые для граждан просто неинтересны.

Например, министр экономического развития Максим Орешкин сравнил ситуацию в российской экономике с точкой развития американской экономики в первой половине 1980-х годов.

«Орешкин сравнил текущую ситуацию в экономике России с точкой развития американской экономики в первой половине 1980-х годов, когда в США была достигнута низкая и устойчивая инфляция, и это открыло дорогу положительному кредитному циклу, который длился 27 лет», — говорится в пресс-релизе ведомства. «Общий уровень долговой нагрузки в российской экономике довольно низкий. И вполне можно ожидать длинного кредитного цикла. Здесь задача у Правительства и ЦБ РФ сделать так, чтобы кредитный цикл был позитивным для экономического роста. Это означает больше концентрации на корпоративном и инвестиционном кредитовании, развитие таких инструментов как ипотека», — отметил министр.

Отметим, что в Соединенных Штатах в те самые 1980-е годы президент Рональд Рейган уделял очень большое внимание именно объяснению экономической политики своей администрации — во многом благодаря этому в 1984 году он был переизбран на второй срок, хотя тогда результаты его реформ были не столь очевидны, как сейчас.

Фото: reaganlibrary.gov

Пока же чуть ли ни единственной попыткой властей донести до граждан тонкости экономической политики является канал Центрального банка в YouTube, где объясняется, почему нужна низкая инфляция, на что влияет дефицит бюджета и т. д. Когда об экономике начинает разговаривать президент, это, как правило, скатывается в обещания повышать пенсии и зарплаты и перечисление показателей, по которым за отчетный период удалось достичь наибольшего успеха. К сожалению, эти цифры и воспринимаются как цель экономической политики государства — увеличение поголовья скота, объем перевалки в портах и число кредитов, выданных малым предприятиям.