Министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков заявил, что массовая эвакуация людей из различных общественных мест, которая в последние дни происходит по всей стране, не связана с какими бы то ни было учениями.

«МЧС России такие учения не планировало и не проводило», — заверил, как передает «Интерфакс», министр. По словам Пучкова, сейчас специалисты изучают «весь возможный спектр, причины этого явления». «Как только специалисты завершат эту работу, вся общественность получит полную достоверную информацию», — заверил он.

С вечера 10 сентября в экстренные службы крупных российских городов поступают десятки анонимных сообщений о минировании социальных и административных зданий: школ, вузов, вокзалов, аэропортов, торговых центров и даже жилых зданий. Людей, чаще всего, приходится эвакуировать из зоны риска, но никаких взрывоопасных предметов ни разу обнаружено не было.

Всякий раз звонок поступал с неизвестного номера. Голос, который предупреждал об опасности, был сгенерирован на компьютере, поэтому распознать его невозможно.

Надо сказать, что «телефонный терроризм» — один из самых простых и дешевых способов воздействовать на инфраструктуру. Сгенерировать голос на компьютере позволяют десятки бесплатных программ, сделать звонок так, чтобы его было фактически невозможно отследить, также достаточно просто — тут, как ни странно, не помогают обошедшиеся в миллиарды рублей миллионы системы слежения за трафиком. Эффект достигается за счет того, что спецслужбы обязаны проводить эвакуацию объекта, на котором якобы заложена бомба — на это уходят десятки тысяч рабочих человеко-часов и миллионы рублей.

После начала волны эвакуаций в СМИ появилось несколько версий того, почему она началась. Первая — вероятность спланированных учений неких федеральных спецслужб. Собственно эту версию как раз и опроверг Владимир Пучков. Вторая версия — работа спецслужб некоего враждебного России государства. Естественно, подозрения сразу пали на Украину.

В какой-то момент telegram-канале Mash, который, судя по слухам, аффилирован с Life, сообщил, что сотрудники управления «К» при МВД провели тщательное расследование и определили местоположение компьютера, с которого поступали звонки. Сначала эксперты заявляли о причастности Украины, но оказалось, телефонные террористы находятся в Бельгии.

В целом стоит признать, что ответственность за все произошедшее несут не только власти, которые отстроили систему слежения за гражданами, но не могут отследить несколько телефонных звонков. Средства массовой информации, которые с удовольствием сообщают об очередных эвакуациях, только увеличивают эффект от «телефонного терроризма». Если принять теорию о том, что все сообщения последнего времени сделаны кем-то одним, или какой-то одной структурой, то вряд ли сообщения в СМИ увеличат их число. Но шумиха в любом случае провоцирует неуравновешенных людей следовать тренду и тоже сообщать о якобы заложенных бомбах. В Москве СМИ уже почти перестали сообщать о минированиях, а в регионах часто это все еще новость №1.