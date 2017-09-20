Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 сентября 2017, четверг, 01:38
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«В 26 лет я весил 95 кг, у меня было опухшее лицо и злость на весь мир». Директор вегетарианского кафе - об отказе от мяса и поиске лучшей системы питания. ИНТЕРВЬЮ
Житель Белгородского района осуждён за ложный донос о преступлении
Белгородские таможенники предотвратили незаконный ввоз предметов старины
Времена. Начался переход Суворова через Альпы, немцы потопили баржу у Саратова
Готовится областная туристическая выставка
Сотрудники ГИБДД очистят улицы от брошенных автомобилей
Федеральный чиновник Андрей Чибис: «Когда погода прохладная и идет дождь – природа не отвлекает и не мешает продуктивной работе». В Екатеринбурге +6. ФОТО, ВИДЕО
Только по точному адресу. Ипотека на Ямале под 6,25% годовых
В Саратов постепенно приходит осенняя погода
Участники фестиваля «Байкальская пресса» обсудят социальные проекты по другим правилам
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
20 сентября 2017, 19:55
Владимир Пучков МЧС телефонный терроризм
Симон Жаворонков

Это не учебная тревога

Фото: АГН "Москва"
Фото: АГН "Москва"
mskagency.ru

Министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков заявил, что массовая эвакуация людей из различных общественных мест, которая в последние дни происходит по всей стране, не связана с какими бы то ни было учениями.

«МЧС России такие учения не планировало и не проводило», — заверил, как передает «Интерфакс», министр. По словам Пучкова, сейчас специалисты изучают «весь возможный спектр, причины этого явления». «Как только специалисты завершат эту работу, вся общественность получит полную достоверную информацию», — заверил он.

С вечера 10 сентября в экстренные службы крупных российских городов поступают десятки анонимных сообщений о минировании социальных и административных зданий: школ, вузов, вокзалов, аэропортов, торговых центров и даже жилых зданий. Людей, чаще всего, приходится эвакуировать из зоны риска, но никаких взрывоопасных предметов ни разу обнаружено не было.

Всякий раз звонок поступал с неизвестного номера. Голос, который предупреждал об опасности, был сгенерирован на компьютере, поэтому распознать его невозможно.

Надо сказать, что «телефонный терроризм» — один из самых простых и дешевых способов воздействовать на инфраструктуру. Сгенерировать голос на компьютере позволяют десятки бесплатных программ, сделать звонок так, чтобы его было фактически невозможно отследить, также достаточно просто — тут, как ни странно, не помогают обошедшиеся в миллиарды рублей миллионы системы слежения за трафиком. Эффект достигается за счет того, что спецслужбы обязаны проводить эвакуацию объекта, на котором якобы заложена бомба — на это уходят десятки тысяч рабочих человеко-часов и миллионы рублей.

После начала волны эвакуаций в СМИ появилось несколько версий того, почему она началась. Первая — вероятность спланированных учений неких федеральных спецслужб. Собственно эту версию как раз и опроверг Владимир Пучков. Вторая версия — работа спецслужб некоего враждебного России государства. Естественно, подозрения сразу пали на Украину.

В какой-то момент telegram-канале Mash, который, судя по слухам, аффилирован с Life, сообщил, что сотрудники управления «К» при МВД провели тщательное расследование и определили местоположение компьютера, с которого поступали звонки. Сначала эксперты заявляли о причастности Украины, но оказалось, телефонные террористы находятся в Бельгии.

В целом стоит признать, что ответственность за все произошедшее несут не только власти, которые отстроили систему слежения за гражданами, но не могут отследить несколько телефонных звонков. Средства массовой информации, которые с удовольствием сообщают об очередных эвакуациях, только увеличивают эффект от «телефонного терроризма». Если принять теорию о том, что все сообщения последнего времени сделаны кем-то одним, или какой-то одной структурой, то вряд ли сообщения в СМИ увеличат их число. Но шумиха в любом случае провоцирует неуравновешенных людей следовать тренду и тоже сообщать о якобы заложенных бомбах. В Москве СМИ уже почти перестали сообщать о минированиях, а в регионах часто это все еще новость №1.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин
Госкомпаниям придется отчитаться о «дочках» за границей
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель назвала ошибкой угрозы Трампа в адрес КНДР
Добыча нефти
В Госдуме предложили раздать народу доходы от полезных ископаемых
Грузовой поезд
Движение грузовых поездов РЖД в обход Украины стало регулярным
Захарова назвала актера Моргана Фримена жертвой «подставы»
21:07 Венесуэле остался месяц до возможного дефолта
21:07 Правительство потребовало от госкомпаний отчета о «дочках» за границей
20:56 «Авангард» впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России
20:44 Меркель назвала ошибкой угрозы Трампа в адрес КНДР
20:29 Порошенко и вице-президент США ушли с выступления Лаврова в Совбезе ООН

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Петр Лесгафт
Петр Францевич Лесгафт
20 сентября 1837 года родился Петр Лесгафт, выдающийся биолог, создатель научной системы физического воспитания.
20:07 Минобороны РФ обвинило США в ранении трех россиян в Сирии
19:59 Россия и Гренада заключили соглашение о безвизовых поездках
19:46 В Госдуме предложили раздать народу доходы от полезных ископаемых
19:04 В МВД опровергли связь Поклонской с задержанием борца с «Матильдой»
18:44 Присяжные признали «банду амазонок» виновной в десяти убийствах в Ростовской области
18:07 Захарова назвала актера Моргана Фримена жертвой «подставы»
18:01 Жители Новой Гвинеи отличаются большим генетическим разнообразием
17:44 Сергей Бубка отверг обвинения в связях с коррупционерами из IAAF
17:34 Путин поручил отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ
17:00 Движение грузовых поездов РЖД в обход Украины стало регулярным
16:43 В Москве установят памятники Солженицыну и Айтматову
16:29 Московскому региону пообещали «бабье лето» до конца сентября
16:07 Глава МЧС опроверг связь эвакуаций с учениями
15:54 Открыта самая компактная двойная сверхмассивная черная дыра
15:37 Лукашенко объяснил раздельное с Путиным наблюдение за учениями «Запад-2017»
15:00 Москва простилась с Зурабом Соткилавой
14:49 Правительство сэкономит на пенсионерах полтриллиона рублей за два года
14:47 Задержанный за избиение главы штаба Навального назвал нападение заказом
14:37 Le Monde заподозрила Бубку в связях с коррупционерами из IAAF
14:22 Заблокирован крупнейший интернет-каталог пиратского ПО для Android
13:42 В Кремле объяснили видеообращение Моргана Фримана «эмоциональной экзальтацией»
13:24 Поклонская приписала себе заслугу задержания борца с «Матильдой»
13:19 Военного психиатра Украины уволили за слова об опасных бойцах АТО
13:02 Глава РУСАДА усомнился в естественности смертей экс-руководителей агентства
12:58 В легких человека обнаружен новый тип клеток
12:41 Жертвами землетрясения в Мексике стали более 250 человек
12:31 Минфин решил повысить цену ОСАГО для нарушителей
12:10 Суд отправил призывавшего создать государство внутри России активиста лечиться
11:31 Володин объявил о победе над прогулами среди депутатов Госдумы
11:08 «Нафтогаз» подал в Гаагу иск против России на 5 млрд долларов
11:04 Совы сипухи не теряют слух с возрастом
10:52 Актер Морган Фриман записал видеообращение против «российской угрозы»
10:46 Роскомнадзор предупредил операторов связи об опасности серверов Google
10:30 СМИ узнали причину задержания лидера «Христианского государства — Святой Руси»
10:20 Госдеп намерен ужесточить правила выдачи повторных виз в США
10:15 Сирийский генерал рассказал о туннельной войне под Дамаском
10:04 Делегация России покинула зал Генассамблеи ООН перед речью президента Литвы
09:43 По меньшей мере 226 человек погибли при землетрясении в Мексике
09:40 Из-за звонков о бомбах за день было эвакуировано 100 тысяч россиян
19.09 21:00 В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв газа
19.09 20:30 Брат шведского короля запустит производство вина на крымском заводе «Массандра»
19.09 20:03 Главком ВДВ попал в реанимацию после ДТП в Мурманской области
19.09 19:47 Суд отклонил иск Ильдара Дадина к ФСИН и карельской колонии
19.09 19:23 Отец сбитого в Балашихе мальчика подал в СК заявление на экспертов
19.09 19:01 Порошенко назвал три мифа о поставках оружия на Украину
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.