Топ новостей 20 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. В Мексике продолжают вести скорбный счет жертвам землетрясения, число которых уже перевалило за 250, российское МЧС наконец-то пролило немного света на массовые эвакуации из-за звонков о бомбах, а голливудский ветеран Морган Фриман внезапно объявил США войну от имени Кремля.

Данные о количестве погибших в результате разрушительного землетрясения в центральной части Мексике, включая ее столицу Мехико, постоянно меняются — под завалами, образовавшимися на месте рухнувших зданий, находят тела жертв. Россиян среди них нет, сообщили в МИД РФ. По данным Ростуризма, на сегодняшний день в Мексике находятся около сотни граждан России. В интернете продолжают появляться пугающие кадры с места событий: видно, как раскачиваются дома и столбы, перекашиваются крыши, ползут трещины по стенам, отваливаются пласты штукатурки, крошится асфальт.

Массовые эвакуации, которые с 10 сентября проходят по всей России, не связаны с проведением каких-либо учений — иначе МЧС было бы о них осведомлено, заверил глава министерства Владимир Пучков. По его словам, «телефонный терроризм» — это серьезная проблема, которая требует взвешенного подхода и оперативного решения, и как только ответственные ведомства в ней разберутся, общественность тут же об этом узнает.

Между тем только за вчерашний день из-за звонков с угрозами о заложенных в зданиях бомбах были эвакуированы в общей сложности около 100 тыс. человек.

Обращение американского актера Моргана Фримана о «плане России по подрыву США» в Кремле не восприняли всерьез: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актера «жертвой эмоциональной перегрузки» и добавил, что к обращению Фримана «вряд ли можно относиться серьезно», так как оно не основано на «реальной информации».

For generations, ppl have fought to protect democracy. Now it’s our turn. Watch Morgan Freeman explain Russia’s plot to undermine the U.S. pic.twitter.com/t65wckbmxS