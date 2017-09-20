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20 сентября 2017, 18:00
Александр Лукашенко Владимир Путин Госдума Дмитрий Песков землетрясение МЧС телефонный терроризм

Топ новостей 20 сентября

Кадр, показывающий панораму Мехико во время землетрясения 19 сентября 2017
Кадр, показывающий панораму Мехико во время землетрясения 19 сентября 2017
Presidencia de la República Mexicana

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. В Мексике продолжают вести скорбный счет жертвам землетрясения, число которых уже перевалило за 250, российское МЧС наконец-то пролило немного света на массовые эвакуации из-за звонков о бомбах, а голливудский ветеран Морган Фриман внезапно объявил США войну от имени Кремля.

Жертвами землетрясения в Мексике стали более 250 человек

Данные о количестве погибших в результате разрушительного землетрясения в центральной части Мексике, включая ее столицу Мехико, постоянно меняются — под завалами, образовавшимися на месте рухнувших зданий, находят тела жертв. Россиян среди них нет, сообщили в МИД РФ. По данным Ростуризма, на сегодняшний день в Мексике находятся около сотни граждан России. В интернете продолжают появляться пугающие кадры с места событий: видно, как раскачиваются дома и столбы, перекашиваются крыши, ползут трещины по стенам, отваливаются пласты штукатурки, крошится асфальт.

Глава МЧС опроверг связь эвакуаций с учениями

Массовые эвакуации, которые с 10 сентября проходят по всей России, не связаны с проведением каких-либо учений — иначе МЧС было бы о них осведомлено, заверил глава министерства Владимир Пучков. По его словам, «телефонный терроризм» — это серьезная проблема, которая требует взвешенного подхода и оперативного решения, и как только ответственные ведомства в ней разберутся, общественность тут же об этом узнает.

Между тем только за вчерашний день из-за звонков с угрозами о заложенных в зданиях бомбах были эвакуированы в общей сложности около 100 тыс. человек.

 
Эвакуация из торгового центра «Ритейл Парк» 13 сентября 2017
АГН "Москва"

«Эмоциональная экзальтация» — так в Кремле назвали антироссийское видеообращение Моргана Фримана

Обращение американского актера Моргана Фримана о «плане России по подрыву США» в Кремле не восприняли всерьез: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актера «жертвой эмоциональной перегрузки» и добавил, что к обращению Фримана «вряд ли можно относиться серьезно», так как оно не основано на «реальной информации».

Фриман призвал президента США Дональда Трампа рассказать американцам правду, признав вмешательство России в выборы 2016 года, защитить демократию и продолжить борьбу. «Как настоящий агент КГБ он использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и ложной информации, он порождает у людей в демократических обществах недоверие к их СМИ, к их политическим процессам и даже к их соседям. И он выигрывает», — сказал актер о президенте РФ Владимире Путине.

«Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться. Это еще и возраст, что скажешь», — прокомментировал обращение Фримана глава думского комитета по культуре, режиссер Станислав Говорухин.

Московскому региону пообещали «бабье лето» до конца сентября

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд обрадовал жителей столицы внезапным потеплением, которое к тому же продержится довольно долго. «Мы сегодня провели расчеты и в соответствии с ними очень большая вероятность того, что до конца месяца — это бывает крайне редко — погода над европейской территорией России будет антициклональной. Это значит, что будет малооблачно, днем — яркое солнце, а температура будет выше нормы на 3–5 градусов», — пообещал он.

Этот прогноз окажется как нельзя кстати для тех, кто по итогам минувшего лета остался крайне недоволен тем временем, которое провел дома: согласно данным недавно проведенного соцопроса, таковых набралось 20%.

 
Велопарад в Москве 17 сентября 2017
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Лукашенко объяснил, почему не приехал в Россию на «Запад-2017»

Российско-белорусские военные учения «Запад-2017» оказались слишком масштабными — и с точки зрения задействованного личного состава, технических мощностей, боеприпасов, программы, и в плане охваченных территорий. Поэтому президент Белоруссии Александр Лукашенко решил вопреки традиции не ездить в Россию, где мог бы понаблюдать за ходом маневров вместе со своим коллегой Владимиром Путиным, а остаться на родине, в своем командном пункте.

«Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре», — объяснил Лукашенко журналистам. Ранее он приглашал Владимира Путина к себе в Белоруссию, но тот, судя по всему, тоже учел фактор масштабности маневров и наблюдал за ними на полигоне «Лужский» в Ленинградской области.

 
Александр Лукашенко на Борисовском полигоне 20 сентября
president.gov.by

Поклонская приписала себе заслугу задержания борца с «Матильдой»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, возглавившая борьбу против выхода в кинопрокат фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», неожиданно заявила, что ее вмешательство способствовало задержанию главы организации «Христианское государство» Александра Калинина — того самого, который призывал сжигать кинотеатры.

«Как раз по моему депутатскому запросу на имя Министра внутренних дел и Генерального прокурора о принятии мер уголовно процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее) приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган», — гордо заявила Поклонская.

«Матильду» она при этом призвала признать экстремистским материалом, «который собственно и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц», и заявила, что усматривает в происходящем «часть определенного плана, направленного на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих».

 
Наталья Поклонская
krym.er.ru

Володин объявил о победе над прогулами среди депутатов Госдумы

В Госдуме РФ сегодня состоялось первое в ее истории пленарное заседание без единого прогула по неуважительной причине. Борьба с депутатами-прогульщиками увенчалась успехом, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. «Отсутствуют только по уважительным причинам: в командировках, в составе делегаций, исполняя полномочия членов Совета думы либо находятся на больничном», — подчеркнул он.

С прогулами заседаний в Думе воюют уже несколько лет, но с переменным успехом. Около года назад в регламент ГД внесли поправку о штрафах за каждый пропуск на 1/6 зарплаты (около 60 тысяч рублей). Тактика принесла плоды: в мае Володин заявлял РБК, что заседания начали посещать 97% депутатов.

 
Анна Исакова/Фотослужба ГД

Минфин решил повысить цену ОСАГО для нарушителей

Минфин РФ готовит законопроект о внесении поправок в закон об ОСАГО, предполагающий разделение водителей на аккуратных и рисковых — первые получат скидки на страховые полисы, а для вторых в зависимости от тяжести допущенных ими нарушений цена может возрасти до пяти раз.

Максимальный коэффициент предусмотрен для тех, кого задержат за рулем в пьяном виде. Среди других нарушений, чреватых внесением в черный список, — выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/час.

Пересмотр стоимости полиса ОСАГО будет проводиться по итогам предыдущего года — и точно так же может быть пересмотрен впоследствии, то есть водителю-нарушителю придется за целый год ни разу не проштрафиться, чтобы вернуть цену на прежний уровень.

Правительство сэкономит на пенсионерах полтриллиона рублей за два года

Проект бюджета РФ на 2018-2020 годы предусматривает сокращение расходов на развитие пенсионной системы на 560 млрд рублей по сравнению с нынешним уровнем. В 2018 году расходы бюджета на пенсии составят 3,07 трлн рублей, в 2019-м — 3,11 трлн рублей, в 2020 году затраты вырастут на 4% —  до 3,2 трлн рублей. Из этих сумм 80% будет потрачено на трансфер Пенсионному фонду на выплаты пенсий.

Москва простилась с Зурабом Соткилавой

Москва сегодня простилась со знаменитым оперным тенором Зурабом Соткилавой, который скончался 18 сентября после продолжительной тяжелой болезни. Церемония прощания состоялась на сцене Большого театра, где певец служил с 1974 года. Под конец включили запись арии в исполнении Соткилавы, все присутствующие встали, и гроб был вынесен из зала. Похороны состоятся в Тбилиси, на родине исполнителя.

Московская консерватория, где он преподавал и выступал, планирует заменить в своей афише запланированные выступления Соткилавы на памятные концерты в его честь.

 
Прощание с Зурабом Соткилавой
Антон Кардашов / АГН "Москва"

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