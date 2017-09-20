Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал речь президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН. Лавров при этом подчеркнул несходство позиций двух стран по ряду актуальных вопросов международной политики.

В своей речи на Генассамблее Трамп заявил о миролюбии США, но в то же время пригрозил «полностью уничтожить» Северную Корею, если ее власти не отбросят ядерные амбиции и не изменят свою политику. Он затронул и темы Ирана, Кубы и Венесуэлы. Россию при этом президент США упомянул лишь однажды.

После этого выступления министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с журналистами. Оценивая речь американского президента, он призвал перестать угрожать КНДР. «У нас позиция принципиальная: мы не хотим никого демонизировать, мы всегда стараемся понять, в чем существо проблем. Кто-то озабочен своей безопасностью, кто-то озабочен необходимостью с соседями как-то наладить отношения, у кого-то внутри конфликт. Если просто осуждать и угрожать, то мы будем антагонизировать те страны, на которые хотим оказать влияние, – приводит газета «Коммерсантъ» слова министра. – Поэтому мы предпочитаем работать со всеми заинтересованными сторонами, побуждать их к диалогу».

Речь в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН UN Photo/Cia Pak

Лавров также заявил, что Россию беспокоит позиция американской администрации по иранской ядерной сделке. По его словам, Россия намерена отстаивать Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану, подписанный в 2015 году, который глава МИД России назвал позволившим «разрулить иранскую ядерную проблему».

Побеседовать с «Полит.ру» о речи Трампа в ООН, высказываниях Сергея Лаврова по поводу этой речи и вероятных последствиях для отношений России и США подчеркивания разницы позиций по ряду ключевых вопросов согласился политолог Григорий Голосов. По его оценке, Трамп в своем выступлении огласил те позиции, которых намерен придерживаться в ближайшее время, и в этом смысле неясно, почему глава МИД России нашел необходимым подчеркнуть разногласия по существенным вопросам.

«Дональд Трамп, выступая в ООН, заявил принципиальные позиции, которых он будет придерживаться, очевидно, в ближайшие годы. И если Россия будет противостоять Соединенным Штатам по этим позициям, то ничего хорошего для российско-американских отношений это за собой не повлечет.

Трамп не хочет вступать в переговоры с Северной Кореей, и совершенно понятно, почему он этого не хочет. Потому что если бы это произошло, фактически Ким Чен Ын добился бы именно той цели, которую он ставил, когда начинал развертывать свою ядерную программу. Северная Корея ведь не может победить Запад в гонке обычных вооружений, для нее единственный способ достичь какого-то паритета с Соединенными Штатами – это развить свою ядерную программу. И Ким Чен Ын, встав на этот путь, с него не отступит.

Ким Чен Ын на ракетном полигоне 16 сентября 2017 Rodong Sinmun

С другой стороны, Трамп и вообще американские политики совершенно ясно понимают эту цель, и они навстречу Ким Чен Ыну в этом не пойдут. Поэтому если Китай не окажет на Ким Чен Ына давление с тем, что он отказался от этой ядерной программы, то силовой вариант решения северокорейской проблемы совершенно не исключен. О чем Трамп вчера и сказал совершенно однозначно. Позиция России для Трампа с этой точки зрения совершенно неприемлема, потому что Россия призывает именно к переговорам между Северной Кореей и Соединенными Штатами, а Соединенные Штаты на это не пойдут.

Точно так же и с Ираном.

Иранская тема обозначалась Трампом еще в ходе избирательной кампании, и так как он – достаточно последовательный политик, то он продолжает эту линию, и став президентом Соединенных Штатов. У России, с другой стороны, с Ираном – многосторонние отношения сотрудничества, в особенности укрепившиеся после российского вмешательства в сирийских конфликт. Отказаться от дружественных связей с иранским режимом Россия не может.

Сергей Лавров с министром иностранных дел Ирана М. Дж. Зарифом МИД РФ

Так что это тоже – та точка, в которой взаимопонимание между Соединенными Штатами и Россией с ее внешнеполитическими приоритетами просто невозможна. Соединенные Штаты будут плохо относиться ко всем странам, которые так или иначе поддерживают иранский режим, и Россия вписывается в ряд этих стран.

Я бы не стал драматизировать немедленные последствия этой ситуации для российско-американских отношений: с одной стороны, они и так уже плохие, а с другой – Трамп ничего не сказал в ходе выступления в ООН, что свидетельствовало бы о его намерениях отказаться от того, чтобы в конечном счете улучшить отношения с Россией и каким-то образом задействовать ее для реализации американских внешнеполитических планов.

Ну, надо сказать, что отчасти это и происходит: на последнем этапе сирийской войны Россия действительно внесла некоторый вклад в разгром «Исламского государства». Если на ранних этапах этой войны роль России была довольно двусмысленной, то сейчас, когда Асад в основном победил внутреннюю оппозицию и борьба с «Исламским государством» у него действительно вышла на повестку дня (чего раньше просто не было), действия российских ВКС принесли реальную пользу в уничтожении этой террористической организации.

Видимо, исходя из своих долгосрочных соображений, а также из того, что взаимодействие с Россией приносит свои плоды, Трамп воздержался от прямых критических замечаний в адрес России в ходе своего выступления. Он упомянул Укрину; он упомянул киберопасности, но все это – не называя Россию прямо. И это, в общем, хороший знак для российского руководства. Но, с другой стороны, понятно, что в своем выступлении Трамп наметил несколько точек, в которых стратегические интересы Соединенных Штатов расходятся с интересами России и которые в конечном счете могут все-таки втолкнуть Россию в тот ряд государств-изгоев, которые Трамп в своей речи упомянул по именам.

Мне кажется, что не очень продуктивна в этом смысле те реакция российского внешнеполитического ведомства, которая была озвучена Сергеем Лавровым. В принципе, и так ведь все понимают, что согласия между Соединенными Штатами и Россией по этим позициям – по Северной Корее и Ирану – быть не может. Зачем с российской стороны артикулировать эти разногласия, в то время как американская сторона не очень охотно пока это делает, мне не совсем понятно.

Возможно, это свидетельствует о том, что российское руководство полностью разочаровано в перспективах серьезного улучшения отношений с Соединенными Штатами. Возможно, что в это разочарование входят какие-то факторы, которые сейчас еще не артикулируются публично. Но, в общем, в сочетании речь Трампа в ООН и реакция Лаврова дают основания для довольно пессимистичного прогноза по поводу российско-американских отношений», – сказал Григорий Голосов.