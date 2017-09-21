В начале недели президент Владимир Путин принял в Кремле только что избранных губернаторов. Большая их часть считаются «молодыми технократами», они были назначены на свои посты зимой-весной и теперь считаются воплощением кадровой политики новой Администрации президента.

Президент, по всей видимости, считает, что эксперимент удался. «Здесь, в этом зале, очень много и молодых людей, и они получили тоже весьма заметную поддержку со стороны людей, — сказал Путин. — Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему. Это говорит о том, что люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны».

В своем выступлении он подчеркнул, что избранным главам надо ориентироваться на публичные системы отбора кандидатов на разные должности. По словам Путина, молодые люди, стремящиеся к политической карьере, должны понимать, что «социальные лифты работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей». Кроме того, глава государства упомянул, что и у правительства, и у администрации президента есть намерение создать новую систему отбора кадров для федерального и общенационального уровня.

Информации о том, в чем суть новой кадровой политики АП, официально нет. Однако можно считать, что если глава государства делает упор на возраст и «публичные системы отбора кандидатов на разные должности», сейчас именно с этим что-то не так.

Отметим, средний возраст 11 губернаторов, которые были назначены в 2017 году и теперь избраны — 44 года. Средний возраст всех действующих глав регионов составляет сейчас 53,8 года. Это подсчитано в одном из докладов ЭИСИ, think tank новой АП. Ранее идея подсчитывать возраст действующих губернаторов приходила в голову разве что ученым.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов kremlin.ru

По информации «Газеты.Ru», одна из центральных фигур в новой кадровой политики — руководитель департамента регионального резерва управления внутренней политики АП Антон Награльян. До своего прихода в Кремль он занимал должность начальника Департамента управления персоналом РЖД. Через некоторое время после его прихода на должность осведомленный источник «Газеты.Ru» рассказывал, что через систему оценки Награльяна прошли многие сотрудники управления внутренней политики. Многих из них безапелляционно просили покинуть их должности из-за несоответствия профиля. Сейчас, по информации издания, Награльян готовит предложения по кадровым конкурсам.

Антон Награльян - советник президента ОАО «РЖД» по молодежной политике. 2011 РЖД

В этом случае цель кадровой реформы — не только прагматичная, улучшение управляемости страной, но и идеологическая. Последнее время Кремль обращает внимание на тему социальных лифтов. Считается, что современная молодежь имеет ограниченные возможности для самореализации — в том числе и это стало причиной того, что так много молодых люде участвуют в митингах протеста. А новая система подбора и назначения кадров должна в таком случае обеспечит своеобразную «ползучую кадровую революцию».

Одна из главных идей новой политики — то, что сравнительно молодые, до 45-50 лет, но уже с опытом управления люди будут рассматриваться на должности уровня заместителей губернаторов, начальников управления в региональных администрациях и т. д. Причем речь идет не только о подборе новых кадров, но и об обучении действующих.

Дмитрий Овсянников в Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В Плеханова © ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в разговоре с «Газетой.Ru» упомянул, что роль администрации президента в подготовке новых кадров сейчас ощутимо возросла. По словам Овсянникова, его кадры периодически выезжали на два-три дня для повышения квалификации. Это поможет управленцам решать актуальные задачи, добавил губернатор.

Глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал: АП уделяет большое внимание не только отбору, но и повышению квалификации. Чиновник отметил плодотворное сотрудничество нынешних управленцев с РАНХиГС.