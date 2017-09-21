Президент России Владимир Путин одобрил идею белгородского губернатора Евгения Савченко подготовить команду, которая могла бы работать после его ухода с губернаторского поста. Эту идею Савченко изложил во время традиционной встречи президента с избранными губернаторами, состоявшейся 20 сентября.

Напомним, Евгений Савченко избран главой региона на седьмой срок. И, как пишет газета «Ведомости», он единственный из «старых» губернаторов получил возможность выступить во время открытой части встречи с президентом.

В ходе выступления Савченко высказал мнение, что для подготовки кадрового резерва уместно использовать институт наставничества, распространенный в советские времена. Президент отнесся к этому предложению одобрительно и даже выразил надежду, что белгородский губернатор сможет подготовить кадры для работы не только в Белгородской области.

«Исхожу из того, что вы по-прежнему, не ослабляя внимания к текущим проблемам и руководствуясь интересами перспективного развития, будете осуществлять свои обязанности. И, надеюсь, что не только будете готовить в течение ближайших лет достойную будущую команду для Белгородской области, но и сможете помочь кадрами другим регионам и федеральному центру», – приводит газета слова Путина.

Евгений Савченко в рабочей поездке belapk.ru

Глава государства также сказал, что дал поручение Администрации президента и правительству организовать общенациональные открытые конкурсы для отбора граждан в органы власти.

Тем не менее, пока неясно, получат ли другие губернаторы право самим искать и готовить себе преемника, или это будет касаться только отдельных глав регионов, пользующихся наибольшим доверием и находящихся на особом положении. Опрошенные изданием политологи высказали мнение, что таким образом Кремль дает сигнал для прочих губернаторов-старожилов. В то же время они не исключали, что случившееся подчеркивает только особое положение Савченко.

По мнению Михаила Виноградова, президента Фонда «Петербургская политика», подобный сигнал, в частности, мог бы быть важен для кемеровского губернатора Амана Тулеева. Однако список тех глав регионов, которые могли бы сами подбирать себе преемников, никогда не будет обнародован, убежден политолог.

Прокомментировать тему для «Полит.ру» согласился Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. По его мнению, Евгений Савченко действительно находится в особом, привилегированном положении, однако вполне вероятно, что привилегию выбирать себе преемников в дальнейшем смогут получить и другие руководители регионов.

Встреча Владимира Путина с Евгением Савченко. 2012 kremlin.ru

«Надо понимать, что у Евгения Савченко изначально была особая ситуация. Некоторое время назад стало ясно, что Савченко ищут замену в связи с тем, что он очень долго находится у власти. Но вместе с тем, все понимали, что Белгородская область всегда была территорией некоего экономического чуда: она выделялась на фоне соседних областей и все время приводилась в пример того, насколько эффективным может быть управление.

При этом, когда встал вопрос о замене, к ней подходили сугубо технологически: мол, надо заменить определенное число, а на регион, возглавляемый Савченко, есть определенные интересанты. Причем интересанты внешние, поскольку внутренняя оппозиция за годы его пребывания на посту губернатора по понятным причинам сошла на нет. Поэтому Савченко, понимая, что оказался в ситуации, когда только сам себе сможет помочь, совершил этот отчаянный шаг: объявил о своем намерении переизбраться, не дожидаясь команды из Москвы (поставив тем самым своих возможных противников в тупик: что теперь делать-то, снимать его или все-таки разрешить избираться?).

Сейчас мы видим, что Савченко, сделав эту ставку, победил: президент с уважением отнесся к его тактике и стратегии, к тому, что он не пошел у случая на поводу, а стал активным актором новой региональной политики. Но с другой стороны, президент, конечно, не мог не объяснить ему, что не стоит играть в «советские игры Политбюро», когда геронтократия становится единственной возможной формой правления. Так, кстати, обстоят дела, например, на Кузбассе с Тулеевым – его очень тяжело сменить, потому что система настолько выстроена «под него», что люди просто боятся туда идти, считая, что их сожрут.

Аман Тулеев. 2015 akmrko.ru

И думаю, что красивые слова президента о том, что Савченко – эффективный управленец и почему бы не дать такому эффективному управленцу возможность самому сформировать так сказать «команду ухода», то есть преемника и даже некий «кабинет министр» вокруг него, который бы уже сейчас дал понять, как будет работать и какое место будет занимать сам Савченко после ухода, неслучайны.

Вообще это – очень актуальная тема для российской политики: люди могут уйти с высокого поста, но все равно останутся в жизни региона, страны, в роли хотя бы духовных наставников или фигур, влияющих на общественное мнение. К тому же президент тут возвращается к своей любимой теме: что управленческие кадры должны быть омоложены, технократичны. И получается, что Савченко внес новую струю в эту концепцию омоложения кадров. Видимо, внес, раз уж президент предлагает ему, если уж тот так эффективен, распространить свой опыт и в целом по России.

О чем это говорит? О том, что концепция переставления людей из региона в регион (например, из Белгорода в Курск или Воронеж), попытками выращивать региональные кадры не только в центре, в Москве, но и на территориях, одобряется. И думаю, что такой подходом мог бы быть воспринят эффективными губернаторами – тем же Анатолием Артамоновым, например, губернатором Калужской области. Его ведь тоже считают довольно успешным экономистом. Ну, возможно, и кем-то еще из тех, кого считают эффективным и кто развивает школу регионального управления – как, например, нынешний красноярский губернатор Виктор Толоконский, бывший полпред президента в Сибирском федеральном округе.

Словом, теперь в России есть точки, которые в дальнейшем могут стать центрами роста региональной элиты. И, возможно, эта идея выращивания кадров себя оправдает – потому что присылание «варягов» из Москвы не всегда дает нужный эффект.

Вообще сейчас отчетливо выделяются два типа регионов: те, в которых есть интересы у крупных промышленных групп даже федерального значения (там, безусловно, эти группы будут играть роль при решении вопроса о преемнике); а есть регионы, где нет высокой конкуренции. Вот в этих регионах, думаю, вполне может сыграть новый сценарий смены руководителя», – сказал Илья Гращенков.