Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 сентября 2017, четверг, 14:33
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Штрафы ГИБДД теперь можно оплатить через «Одноклассников»
На улицах Тюмени хотят установить комнаты для кормления и ухода за детьми
После крупной аварии на улице Рабочей спасателям пришлось пилить дорожный знак бензорезом
Бюджет Тюмени: перекосов нет, но вопросы остаются
Тюменцы выйдут на необычный фитнес-субботник
Тюменка, упавшая на скользком тротуаре, отсудила 50 тысяч рублей компенсации
Пенсионер, потерявшийся в лесу под Тобольском, найден
Плата за лояльность: расходы Тюменской области на финансирование СМИ превысили 500 млн рублей
В Госдуме предложили поделить нефтяные доходы между гражданами
Тобольские дольщики наконец заселятся в многострадальный долгострой
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
21 сентября 2017, 08:33
Московская область суды Химки

Химки. «Правильный» суд

Химкинский городской суд
Химкинский городской суд
sudmoskvy.ru

Многие истории о судебных процессах, проходивших в Химкинском суде, похожи друг на друга, как близнецы: в них четко прослеживается единая отлаженная схема. Речь идет о судебных разбирательствах по иску «кредиторов», которые якобы дают взаймы людям, зачастую вообще с ними незнакомым, значительные – исчисляемые миллионами, а порой и десятками миллионов рублей и даже долларов – суммы денег.

Напомним, именно это произошло с московским антикваром и коллекционером Андреем Ереминым; статья о том, как он внезапно для себя оказался «должен» некому Константину Вачевских 10 миллионов долларов, была опубликована «Полит.ру» в начале августа 2017 года.

О чрезвычайно похожем случае, также разбиравшемся в Химкинском городском суде, рассказала редакции и Юлия Зимакова, также неожиданно для самой себя оказавшаяся в положении должника. В ее случае речь шла «всего-навсего» о десяти миллионах рублей, которые она якобы взяла взаймы (и никаких признаков существования которых, к слову, никто в мире до сих пор не обнаружил).

В обоих случаях ответчики узнавали об иске в последний момент, практически случайно, и поначалу были абсолютно уверены, что произошла ошибка, которая вскоре разъяснится. Уверенность их базировалась на том, что они точно знали: они не давали долговых расписок кому бы то ни было, не говоря уже о взятии взаймы на короткий срок столь значительных для них суммы. В обоих случаях, тем не менее, на «договорах займа» обнаруживалась их подпись (экспертизы которой они сами настойчиво добивались); в обоих случаях, вне зависимости от места жительства ответчика, дело разбиралось в Химкинском суде, потому что в «долговых расписках» было почему-то оговорено это обстоятельство.

Что касается материалов дел, разбиравшихся в Химкинском суде, то они, как показали журналистские расследования, имели свойство пропадать, что делало порой невозможным исследование доказательств экспертами.

Своей историей, удручающе похожей на эти, с «Полит.ру» поделился и Алексей Максимченко, предприниматель, проживающий в Зеленограде. В его случае также имел место крупный «долг» человеку, с которым он даже никогда не встречался (как и Еремин со своим «заимодавцем»); у самого «заимодавца» не было источников дохода, которые могли бы обеспечить его хотя бы частью из якобы «отданных в долг» миллионов (как и у «заимодавца» Зимаковой); в «договоре займа» было условие о рассмотрении дела  именно в Химкинском суде (как и у обоих ранее упоминавшихся граждан).

Итак, вот что произошло с Алексеем Максимченко.

«В сентябре 2014 года я неожиданно для себя получил повестку в Химкинский городской суд в качестве ответчика по иску некого Алексея Владимировича Шальнева о взыскании долга по договору займа в сумме 35 миллионов рублей. Я удивился и посчитал это каким-то недоразумением, так как с Шальневым не знаком, никогда его не видел, договор займа с ним не подписывал, и 35 миллионов (суммы, для меня  значительной) никогда не брал.

Казалось бы, чего опасаться? Ведь суд для того и существует, чтобы установить значимые для дела обстоятельства, исследовать доказательства сторон и восстановить нарушенные права. Я пригласил для защиты знакомого адвоката, Александра Кравцова, и на судебном заседании мы увидели копию договора займа, якобы мной заключенного.

А вот оригинала договора на 35 миллионов рублей в материалах дела почему-то не было. Самого Шельнева также увидеть не удалось – вместо него был адвокат, некто Соколов С.А.

Полностью уверенный в своей правоте, я заявил ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы и предложил провести ее в Российском Федеральном Центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ. Однако суд поручил проведение экспертизы МОО «Союз криминалистов», а конкретно – эксперту Елене Юрьевне Колесовой.

Результат исследования был для меня неожиданным: эксперты (а их почему-то в итоге оказалось двое) заключили, что подпись на договоре принадлежит мне и выполнена уже после нанесения текста договора. Этот факт установила эксперт Рубцова Ирина Ивановна, которой экспертиза не поручалась, и которая к тому же не являлась сотрудницей экспертной организации МОО «Союз криминалистов».

То есть экспертиза была проведена с нарушением законодательства, к тому же – вопреки установленным методикам. Я представил рецензию на заключение Колесовой и Рубцовой и ходатайствовал о проведении повторной экспертизы. Но судью не смутило ни то, что в экспертизе участвовал специалист, которому судом ее проведение не поручалось, ни то, что, вопреки общепринятым методикам, заключение экспертов по моей подписи было дано в категорической форме, ни то, что технико-криминалистическая экспертиза, которую провела Рубцова, была проведена опять-таки в нарушение общепринятых методик, без частичного или полного уничтожения документа. Химкинский суд отклонил все мои доводы и принял заключение Колесовой и Рубцовой.

К сожалению, адвокат Кравцов не заявил встречного иска о признании договора незаключенным по безденежности и не предпринял мер по установлению финансового положения Шальнева. Хотя откуда неработающий и относительно молодой человек (1978 года рождения) мог взять наличностью 35 миллионов рублей?

Как ни странно, не заинтересовал этот вопрос и судью Химкинского суда. В одном из заседаний, когда я, получив сведения из ИФНС о доходах Шальнева, которые с 2011 по 2014 годы включительно составили 241 тысяч 164 рублей (то есть в среднем вышло бы примерно по 60 тысяч рублей в год, причём в 2012 году доход составил 12 тысяч рублей, а в 2013 году доход вообще отсутствовал), попытался отменить решение по вновь открывшимся обстоятельствам, судья прямо заявил: «Судьба денег суд не интересует, и я не буду вам это разъяснять…»

Складывается впечатление, что иск Шальнева потому и рассматривался в Химкинском городском суде, что судью не заинтересовала судьба 35 миллионов рублей. Не заинтересовала, хотя я из заседания в заседание повторял, что денег не брал, а договор займа не подписывал.

Что особенно заслуживает внимания, на мой взгляд, так это тот факт, что местом рассмотрения споров по договору был указан именно Химкинский городской суд. По законодательству иски о взыскании долга по договору займа рассматриваются по месту жительства ответчика, и в моём случае это бы был Зеленоградский районный суд города Москвы. Но в договоре займа, который был составлен всего на 2/3 листа бумаги формата А4, нашлось место для строчки о рассмотрении споров в Химкинском суде.

Много фактов указывает на то, что суд (а возможно, и судья, так как дела между судьями распределяет председатель суда) был выбран не случайно. Во-первых, судья принял иск, вопреки нормам закона, в отсутствие оригинала договора займа. И судом не исследовался вопрос, была ли сделка действительно совершена, то есть передавались ли деньги. Суд не смутило то обстоятельство, что договор на сумму 35 миллионов рублей был заключен с 7 августа 2014 года по 24 августа 2014 года, а уже 25 августа 2014 года Шальнев был в суде с готовым исковым заявлением. Не заинтересовало суд и то, что такая крупная сумма была дана на короткий срок под огромные проценты – 2% от суммы за 17 дней, то есть 42% годовых.

А главное, оригинал договора так и не появился в материалах дела. Адвокат заимодавца Соколов якобы передал его непосредственно экспертам Колесовой и Рубцовой. А после того, как экспертиза поступила в суд, судья еще до вступления решения суда в законную силу выдал оригинал договора адвокату Соколову со словами: «Заберите, а то у нас он может потеряться…» Сделано и сказано это было в моем присутствии, во время заседания суда.

Позже специалисты, исследовав копию договора, приобщенную к исковому заявлению, определенно установили, что ксерокопия сделана с документа, на который моя подпись была перенесена с помощью компьютерного монтажа. А ведь судья Химкинского суда заверил эту копию своей подписью – якобы она соответствует оригиналу.

Во-вторых, еще до заключения договора займа Шальнев, не будучи знаком со мной, уже знал адрес моего недвижимого имущества, и 22 июля 2014 года, до «дачи взаймы», наведался в Росреестр, где получил сведения о моем недвижимом имуществе. Химкинский суд на это внимания не обратил, хотя я неоднократно заявлял, что не знаком с Шальневым. Зато когда 28 августа 2014 года Шальнев заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер по его иску, суд в тот же день эти меры принял и арестовал мое имущество. Все еще в отсутствии оригинала договора займа в материалах дела и не увидев ни разу заемщика.

Причем суд так торопился арестовать имущество, что забыл одно из определений о принятии обеспечительных мер подшить в материалы дела. Я неоднократно знакомился с делом и копировал его, и вдруг с удивлением узнал об аресте своей доли в Обществе с ограниченной ответственностью, принадлежащей мне. В материалах дела нет определения об аресте моей доли в Обществе!

В-третьих, мои жалобы председателю Химкинского суда не имели для судьи никаких последствий. Кроме того, судье каким-то образом стало известно, что я обратился с заявлением в УМВД России по городскому округу Химки.

Кстати, история с моим заявлением в химкинское УМВД не менее любопытна, чем судебный процесс в Химкинском суде. Когда заявление приняли, его около года пересылали между Химками и УВД по Зеленоградскому административному округу, якобы не будучи в силах установить, на чьей же территории совершено предполагаемое преступление и кто должен проводить проверку. Когда же суд вынес решение о взыскании долга и выдал оригинал договора займа адвокату Соколову на руки, правоохранители, определившись, что проводить проверку будут в Химках, начали ссылаться на преюдицию, то есть на решение суда.

За это время оригинал договора займа, по словам уже другого представителя Шальнева, госпожи Паниной, был утерян. Так что провести какую-либо повторную экспертизу не представляется возможным. Причем сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции химкинского УМВД даже не попытались выяснить у Шальнева, его адвоката или у адвоката Соловьёва, который якобы был свидетелем передачи денег, где же все-таки находится оригинал договора. Не спрашивали они даже, где и при каких обстоятельствах мне якобы была передана такая крупная сумма.

Впрочем, не интересовало это и Химкинский суд.

В общем, для желающего получить чужие деньги выходит очень удобно: предъявил сфальсифицированный договор в суд, запустил процесс – и правоохранители не торопятся, ждут этого решения суда, чтобы затем на него ссылаться. Тут главное, значит, – выбрать «правильный» суд», – сказал Алексей Максимченко.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Валерий Шанцев
Шанцев опроверг свою скорую отставку
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин
СМИ объявили о грядущей отставке самарского губернатора
Фото со страницы группы "Христианское государство - Святая Русь"
Член «Христианского государства» сознался в поджоге студии Учителя
Михаил Прохоров
Прохоров продал журнал «Сноб»
Людмила Поргина и Николай Караченцов
Караченцов переведен в реаниамацию
14:21 ЦБ исключил «эффект домино» в банковской сфере
14:08 Mitsubishi отозвала более 89 тысяч автомобилей в России
14:00 СХД «Рэйдикс» стала лучшим инновационным продуктом в Санкт-Петербурге
13:58 Владимир Путин приехал в офис «Яндекса»
13:53 Участники расследования катастрофы MH17 договорились о помощи в поиске виновных

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владислав Сурков
Владислав Юрьевич Сурков
21 сентября 1964 года родился Владислав Сурков, помощник президента РФ, главный идеолог создания «Единой России».
13:34 Участник «Христианского государства» сознался в поджоге студии Учителя
13:28 СМИ объявили о грядущей отставке самарского губернатора
13:10 Шанцев опроверг свою скорую отставку
12:50 Источники сообщили об уходе командующего ВКС в Совет Федерации
12:38 Лидера «Христианского государства» отпустили из полиции
12:34 В России создан смартфон «Тайгафон» с защитой от хакеров
12:22 У морских черепах появилась надежда на выживание
12:11 Украина компенсировала России судебные издержки по иску на 3 млрд долларов
11:54 В МИД КНДР сравнили угрозы Трампа с лаем собаки
11:35 В окружении нижегородского губернатора не поверили в его отставку
11:17 Россия зафиксировала 400 нарушений иностранными операторами связи
10:59 Прохоров продал журнал «Сноб»
10:33 В проект бюджета-2018 заложено подорожание ввозимых иномарок
10:31 Стареющая звезда в созвездии Насоса сбросила оболочку
10:09 У ТЭЦ на востоке Москвы обнаружили муляж бомбы
09:55 Караченцов переведен в реаниамацию
09:50 Кадыров рассказал об итогах поездки Москальковой в Чечню
09:21 Полиция пресекла массовую драку мигрантов с охранниками у ТЦ «Москва»
09:08 ЦБ отозвал лицензию у банка «Арсенал»
08:58 СМИ раскрыли детали резолюции Украины по миротворцам в Донбассе
08:40 СМИ анонсировали отставку нижегородского губернатора
08:24 ФРС США вновь отказалась повысить базовую ставку
08:13 Минприроды составило рейтинг самых грязных городов России
07:56 Минобороны показало удар по окружившим российских военных боевикам
20.09 21:07 Венесуэле остался месяц до возможного дефолта
20.09 21:07 Правительство потребовало от госкомпаний отчета о «дочках» за границей
20.09 20:56 «Авангард» впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России
20.09 20:44 Меркель назвала ошибкой угрозы Трампа в адрес КНДР
20.09 20:29 Порошенко и вице-президент США ушли с выступления Лаврова в Совбезе ООН
20.09 20:07 Минобороны РФ обвинило США в ранении трех россиян в Сирии
20.09 19:59 Россия и Гренада заключили соглашение о безвизовых поездках
20.09 19:46 В Госдуме предложили раздать народу доходы от полезных ископаемых
20.09 19:04 В МВД опровергли связь Поклонской с задержанием борца с «Матильдой»
20.09 18:44 Присяжные признали «банду амазонок» виновной в десяти убийствах в Ростовской области
20.09 18:07 Захарова назвала актера Моргана Фримена жертвой «подставы»
20.09 18:01 Жители Новой Гвинеи отличаются большим генетическим разнообразием
20.09 17:44 Сергей Бубка отверг обвинения в связях с коррупционерами из IAAF
20.09 17:34 Путин поручил отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ
20.09 17:00 Движение грузовых поездов РЖД в обход Украины стало регулярным
20.09 16:43 В Москве установят памятники Солженицыну и Айтматову
20.09 16:29 Московскому региону пообещали «бабье лето» до конца сентября
20.09 16:07 Глава МЧС опроверг связь эвакуаций с учениями
20.09 15:54 Открыта самая компактная двойная сверхмассивная черная дыра
20.09 15:37 Лукашенко объяснил раздельное с Путиным наблюдение за учениями «Запад-2017»
20.09 15:00 Москва простилась с Зурабом Соткилавой
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.