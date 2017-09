«Коммерсантъ» в статье «К проблеме Донбасса подходят миротворчески» пишет, что представители России и Украины разошлись во взглядах на формат возможной миссии ООН.

«Операторы перекрыли границу»: Роскомнадзор подсчитал нарушения иностранных сотовых компаний.

«ФРС запускает количественное ужесточение»: регулятор приступит к расчистке баланса в октябре.

РБК: «Иностранных "дочек" ставят на учет». Правительство продолжает борьбу с офшорами.

«Крымский газ оценен в $5 млрд»: «Нафтогаз Украины» увеличил требования к России.

«Русский фронт Ангелы Меркель»: Германия готовится к парламентским выборам.

«Известия»: «Минфин оставит алмазы себе». Ведомство на четверть сократило план продаж драгкамней в 2018–2020 годах.

«Уловы "санкционки" выросли вдвое»: за январь–июнь мобильные группы ФТС нашли больше запрещенных товаров, чем за весь прошлый год.

«"Тайга" против шпионов»: издание публикует обзор «антишпионского» телефона Касперской.

«Автомобиль станет общественным транспортом»: эксперты прогнозируют лавинообразный рост совместного использования машин.

«Газета.ru» в статье «Чьих будете, мистер Фримен?» пытается понять, почему Морган Фримен получил роль «врага Путина».

«"Матильду" показали прокатчикам и кинологам»: на выставке «Кино Экспо» в Петербурге прошел показ фильма «Матильда».

«Порошенко ушел от миротворцев»: Порошенко и Пенс демонстративно покинули зал Совбеза ООН перед речью Лаврова.

The Economist: «Двойной удар. Еще одно землетрясение ударило по Мексике» (A double blow: Another earthquake strikes Mexico). Второе землетрясение после 12-дневного перерыва было слабее, но нанесло больше ущерба.

«Верховный суд Кении объяснил, почему он аннулировал результаты президентских выборов, прошедших в прошлом месяце» (Decision day: Kenya’s supreme court explains why it annulled last month’s presidential poll). Организация новых выборов будет трудной задачей.

Bloomberg: «Мировые лидеры продвигают более инклюзивный подход к глобализации» (World Leaders Push More Inclusive Approach to Globalization). Лидеры мировой политики и бизнеса продолжают отстаивать принципы глобализации, но признают, что страны при этом должны учитывать интересы людей, которые от глобализации страдают.

«Каталонские сепаратисты на пути к поражению» (Catalan Separatists Are on a Path to Failure). Каталонцам, которые стремятся к независимости и собираются голосовать на референдуме 1 октября, надо понимать, что, независимо от легальности их голосования, результат этого референдума будет действителен только в том случае, если они готовы за него сражаться и если они смогут победить в конфликте.

The Wall Street Journal: «Испания задерживает каталонских чиновников перед референдумом о независимости» (Spain Detains Catalan Officials Ahead of Independence Vote). Испанская полиция арестовала 13 человек в Каталонии и Мадриде на том основании, что они якобы участвовали в подготовке референдума по отделению Каталонии от Испании.

«Секрет долговечности Ангелы Меркель: стратегическая переменчивость» (The Secret of Angela Merkel’s Longevity: Strategic Flip-Flops). В эти выходные в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых нынешней канцлер Ангела Меркель, скорее всего, пойдет на четвертый срок. Такое постоянство избирательских симпатий объясняется ее способностью стремительно адаптироваться к изменчивым политическим тенденциям.