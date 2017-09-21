Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала последний свой актив в медиабизнесе. Новым владельцем журнала «Сноб» и сайта snob.ru стала гендиректор управляющей ими компании Марина Геворкян. Сделано это в рамках «реализации новой инвестиционной стратегии». Судя по всему, эта стратегия состоит в том, чтобы продавать все имущество в России — примерно такая же у многих западных финансовых групп.

Марина Геворкян утверждает, что «Сноб Медиа» сможет в 2018 году стать безубыточным. Но проблема, на самом деле, не в «Снобе» и не в том, что он может скоро закрыться. Проблема в том, что редко появляются новые издания, именно это создает впечатление «массового вымирания» на российском медиарынке.