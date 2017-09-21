Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о распределении в равных долях между большинством граждан части доходов бюджета, полученных благодаря добыче полезных ископаемых. Соответствующий проект дополнений закона «О недрах» находится в электронной базе данных Госдумы.

Документ предлагает за первый финансовый год после принятия закона 20% доходов бюджета от добычи полезных ископаемых распределить между определенными категориями граждан, а в дальнейшем каждый следующий год увеличивать эту долю на 2%.

Распределять деньги при этом предлагается среди россиян, которые официально работали не менее девяти месяцев в данном финансовом году, либо состояли на учете в службе занятости и не получали в это время пособие по безработице. Кроме того, на часть доходов, согласно законопроекту, могут рассчитывать пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.

Пленарное заседание Государственной Думы Анна Исакова/Фотослужба ГД РФ

Заключение правительства по поводу документа было отрицательным, так как Кабмин пояснил, что часть упомянутых доходов расходуется на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Добавим, что, по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева в 2017 году Россия получает «больше от налогов и сборов, чем собственно от продажи нефти и газа». Оценка авторов инициативы сумм, которые получит население в случае принятия такого дополнения к закону, тоже довольно скромна: по их подсчетам, в 2018 году каждый из тех, кто может претендовать на эти средства, получит около 10 тысяч рублей.

Как пояснил «Полит.ру» Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики, для коммунистов это предложение достаточно закономерно, так как отражает их идеологию. Однако шаг этот является вполне популистским и, видимо, связан с предстоящими президентскими выборами, считает политолог.

kprf.ru

«КПРФ этим предложением выражает свою идеологическую суть: коммунисты, конечно же, должны требовать национализации частной собственности и тому подобного. Мы же получаем доход от полезных ископаемых только через НДПИ и прочие налоговые инструменты. А большая часть приработка даже у госкомпании, которая ведет добычу, идет через игру на рынке и так далее. Так что еще вопрос, как в эти деньги залезть российскому потребителю – увеличить налоги или еще что-то придумать?

Конечно, это абсолютно популистский шаг – не существует даже технологии раздачи этих денег. Ну, думаю, накануне президентских выборов коммунисты просто замахнулись на главный лозунг «Отнять и поделить». Может быть, не исключают, что и президенту придется играть где-то этом поле, так что заранее маркируют территорию», – сказал Илья Гращенков.

Добавим, что подобный законопроект депутаты от КПРФ уже вносили в Госдуму год назад, в сентябре 2016 года. При этом авторы идеи подчеркивали, что такой шаг позволит мотивировать россиян к официальному оформлению трудовых отношений, а также простимулирует уменьшение теневого сектора экономики страны.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев полагает, что реализация такого предложения создаст в России еще одну систему для крупных хищений государственных средств. По его словам, в мире нет примеров успешного распределения средств от добычи ископаемых среди граждан страны.

«Мы знаем, что такого рода социалистические идеи были приняты в самых разных странах, особенно широко это рекламировалось с СССР, разговоры на эту тему велись, но все понимали, что никакого справедливого разделения доходов от использования недр нет и никогда не будет. Здесь возникает замечательная ниша для хищения государственных средств. Возникает целая цепочка, которая приводит к становлению очень неэффективной экономической модели, падение которой мы уже видели в 1991 году», – приводит интернет-здание «Национальная служба новостей» слова Танкаева.

Советский плакат. А. Лавров. 1950

Роман Алёхин, руководитель маркетинговой группы «Алёхин и партнеры», комментируя ситуацию для «Полит.ру», также высказал мнение, что экономически эта идея совершенно нецелесообразна: доходы населения в случае ее реализации увеличатся незначительно, а расходы на реализацию окажутся весьма существенными.

«Никакой экономической целесообразности в этом предложении нет, поскольку материальное положение граждан от этих сумм не улучшится. Эффект будет примерно такой же, как от разовых субсидий пенсионерам, которые все так же получаю минимальные пенсии, хотя большие средства и направились им на выплаты.

Такие разовые меры не работали и не будут работать, так как для эффекта необходима их систематичности. Расходы же на реализацию инициативы будут значительными. Поэтому это предложение, скорее, является политическим ходом, чем реальной идеей, которую можно было бы доработать и реализовать», – заключил Роман Алёхин.