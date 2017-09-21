Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку. Окончательно это было решено в среду на встрече главы региона с руководством администрации президента. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Валерию Шанцеву в этом году исполнилось 70 лет. Его карьера начиналась в столице, к 1991 году он вырос до секретаря МГК КПСС. С 1994 года — префект Южного административного округа, а с 1996 года — вице-мэр.

В 2005 году, уже после отмены выборов глав регионов, Шанцев был назначен губернатором Нижегородской области. В 2014 году он был избран губернатором, уже по новому закону. За него, по официальным данным, проголосовали 86,93% избирателей. Официально его полномочия истекают в сентябре 2019 года.

Вступление в должность губернатора Нижегородской области. 2014 government-nnov.ru

Нельзя сказать, что Шанцеву удается руководить регионом без всяких проблем. Нижегородскую область постоянно сотрясают скандалы: то против членов его администрации ведутся антикоррупционные расследования, то горсовет столицы региона, Нижнего Новгорода, отказывается следовать в русле политики губернатора, а иногда из Москвы вовсе приезжает Александр Хинштейн, который ранее представлял регион в Госдуме, а сейчас не испытывает особой любви к Шанцеву и его выдвиженцам.

О вероятности отставки Шанцева «Коммерсантъ» писал еще 7 сентября . Тогда близкие к АП источники издания утверждали, что в этом году будут назначены не менее десятка врио губернаторов, в том числе досрочно, например в Нижегородской и Самарской областях. Эксперты тогда предположили, что руководители могут быть заменены не только в Нижегородской и Самарской областях, но также в Омской, Волгоградской, Московской, Кемеровской областях, Приморском крае, а также Коми.

Пока на 2018 год намечены очередные выборы в семи регионах (Хакасия, Хабаровский край, Владимирская, Магаданская, Московская области, Москва, Чукотский округ), а также непрямые выборы в Дагестане и Ингушетии.

udmurt.ru

Против Шанцева и других его коллег, которые, по мнению многих, уже «засиделись», говорит то, что в Кремле очень хорошо оценили результат «молодых технократов» на выборах, прошедших 10 сентября. После выборов РБК написал, что в Администрации президента считают, что итоги выборов 10 сентября — это «поддержка курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев». Новая генерация губернаторов — один из продуктов нового руководства Администрации президента и, в частности, Сергея Кириенко, куратора всего внутриполитического блока. Минувшей зимой и весной были назначены новые врио губернаторов в семи регионах — Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Республике Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Речь идет о Максиме Решетникове, Андрее Никитине, Николае Любимове, Алексее Цыденове, Александре Евстифееве, Артуре Парфенчикове и Александре Бречалове. Все они победили в первом туре.

Встреча Владимира Путина с вновь избранными главами регионов Пресс-служба президента РФ

В среду, 20 сентября президент Владимир Путин провел встречу с 16 новыми губернаторами. На ней глава государства сказал, что его «порадовал» результат выборов.