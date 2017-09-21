СМИ обсуждают приближающиеся сепаратистские референдумы. Больше говорят о референдуме о независимости Каталонии, который запланирован на 1 октября. Но также обсуждается (в частности, в связи с каталонским) референдум в иракском Курдистане, который запланирован на следующий понедельник (25 сентября).

Испанская полиция арестовала в Каталонии и Мадриде 13 человек в связи с предполагаемым участием в подготовке референдума, пишет Wall Street Journal. Также полицейские устраивали рейды с обысками на офисы каталонской администрации в Барселоне. Большинство задержанных — представители каталонского правительства. Задержания вызвали протесты в Барселоне. Все это вместе говорит о том, что Испания сейчас переживает сильнейший за последнее время политический кризис, и обстановка продолжает накаляться.

Протесты в Барселоне 20 сентября 2017 Assemblea.cat

Аресты должностных лиц, комментирует автор, - это новая тактика испанского правительства, которое пытается сорвать запланированный референдум, не разжигая дополнительно сепаратистские настроения среди общественности. На простых граждан центральные власти пытаются параллельно воздействовать уговорами, обещаниями, а также обвинениями в адрес каталонских властей. В частности, последних обвиняли в том, что они неправильно распоряжаются бюджетом, из-за чего деньги уходят на организацию противозаконных референдумов, а не на удовлетворение потребностей граждан.

Полиция задерживает участников уличных протестов в Барселоне otomovimiento

Financial Times пишет, что испанские власти готовы выделить Каталонии больше финансовой автономии и вообще больше денег, если она откажется от своих притязания на независимость. Об этом сообщил в интервью FT один из мадридских министров. Таким образом, комментирует автор, испанское правительство решило действовать методом кнута и пряника, чтобы предотвратить полномасштабный конституционный и политический кризис, которым грозит победа сепаратистов на референдуме.

В понедельник правительство иракского Курдистана собирается провести референдум о независимости, пишет Washington Post. Через шесть дней после этого должен состояться аналогичный референдум в Каталонии. В обоих случаях центральное правительство страны настроено по отношению к этим референдумам крайне недружелюбно. В Испании власти начали атаковать представителей правительства Каталонии. Каталонские лидеры выражают уверенность, что по итогам референдума возобладают голоса за независимость. Это не добавляет оптимизма испанским властям, которые уже давно объявили такие референдумы антиконституционными.

Президент Иракского Курдистана Махмуд Барзани © EU/ECHO/Peter Biro

В Ираке верховный суд также квалифицировал курдский референдум как антиконституционный. Этого следовало ожидать, однако здесь ситуация осложняется еще и тем, что такие референдумы очень не нравятся иракским соседям Турции и Ирану, где тоже имеются большие курдские меньшинства. Курдские власти, в отличие от каталонских, не настаивают на том, что будут действовать в соответствии с исходом референдума. Они позиционируют это больше как символический акт, призванный выявить, чего на самом деле хотят иракские курды. Правительству Ирака сепаратистская риторика не нравится даже в таком виде, поэтому оно ведет себя агрессивно по отношению к курдским властям. Это, в свою очередь, только усиливает сепаратистские настроения.

Каталония и иракский Курдистан находятся далеко друг от друга, заключает автор, и действуют в совершенно разных политических контекстах. Однако развитие событий с их референдумами демонстрирует сходную динамику. В обоих случаях жители этих областей настаивают на своем праве голоса, но в обоих же случаях исход голосования едва ли будет радостным.