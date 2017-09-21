Топ новостей 21 сентября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня активизировались слухи об отставке губернаторов Нижегородской и Самарской областей, Владимир Путин побывал в офисе «Яндекса», Михаил Прохоров продал «Сноб».

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин уйдет в отставку в ближайшее время, сообщают три источника, близкие к Кремлю. По их словам, об отставке Меркушкина может быть объявлено на следующей неделе. «Настроение и правда чемоданное. Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба», – рассказал один из источников.

Николай Меркушкин samregion.ru

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев опроверг сообщения о своей отставке. Ранее сегодня СМИ сообщили, что накануне 70-летний Шанцев на встрече с руководством администрации президента принял решение уйти со своего поста.

Президент России Владимир Путин прибыл в офис компании «Яндекс» в Москве. Российского лидера сопровождают помощник Андрей Белоусов, замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Сотрудникам «Яндекса» за полчаса до приезда Путина запретили вставать со своих мест. Даже в туалет.https://t.co/ESqAV1wCZ6 pic.twitter.com/zregeNN1K9 — Лентач (@oldLentach) 21 сентября 2017 г.

Теперь понятно, почему Яндекс показал Путину беспилотный автомобиль.

Водителя просто не пустили на работу! pic.twitter.com/uoc6n96ndo — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 21 сентября 2017 г.

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала свой последний медиаактив — ООО «Сноб Медиа», которое выпускает журнал «Сноб» и его интернет-версию Snob.ru. 100% ООО «Сноб Медиа» проданы его генеральному директору Марине Геворкян, работающей в компании с 2009 года.

Командующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев уходит в Совет Федерации. Ему на смену может прийти руководитель российской группировки войск в Сирии Сергей Суровикин.

Главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев function.mil.ru

Участник организации «Христианское государство» Александр Баянов, по данным источника, сознался в поджогах студии режиссера Алексея Учителя в Петербурге и кинотеатра в Ярославле. «Баянов сознался в двух поджогах: 31 августа в Петербурге Юрий Калинин, брат главаря группировки Александра Калинина, и Баянов подожгли офис студии "Рок" режиссера Учителя. Затем 6 сентября в Ярославле была попытка поджога кинотеатра "Нефть"», — заявил источник в правоохранительных органах.

В проект федерального бюджета 2018 года заложено увеличение утилизационного сбора на колесный транспорт. Согласно документу, с 1 января 2018 года сбор должен увеличиться на 15%. При этом если отечественным производителям его компенсируют, то зарубежные поставщики будут вынуждены поднять цены на ввозимые автомобили.

Авторынок во Владивостоке YouTube

Актеру Николаю Караченцову, который 18 сентября был госпитализирован в московский институт им. Склифосовского, стало хуже, его перевели в отделение хирургической реанимации.

Минприроды РФ опубликовало проект доклада «Об охране окружающей среды», в котором представило рейтинг самых экологически грязных городов страны. По подсчетам экспертов ведомства, 16,4 млн человек (15% городского населения России) дышат загрязненным воздухом. Общий объем выбросов в атмосферу продолжает расти: в 2016 году он составил 31,6 млн тонн (на 1,1% больше, чем годом ранее).

Российская компания InfoWatch, которая занимается информационной безопасностью, сообщила о создании смартфона «Тайгафон». По заявлению компании, телефон предотвращает утечки информации.