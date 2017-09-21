В четверг Владимир Путин посетил офис крупнейшей российской IT-компании «Яндекс», она сейчас празднует свое двадцатилетие, 23 сентября 1997 года была представлена одноименная поисковая система. Не то чтобы от этого визита вежливости ожидали чего-то особенного, но посмотреть на Путина в стенах офиса российского интернет-гиганта было занимательно.

Некоторые особенности визита первого лица в «Яндекс» стали известны еще до того, как Путин приехал на улицу Льва Толстого. Издание The Bell сообщает, что Администрация президента рекомендовала сотрудникам «Яндекса» не наряжаться специально для визита президента. А вход в ту часть бизнес-центра, куда должен был приехать Путин, контролировали сотрудники ФСО и впускали работников «Яндекса» только по паспортам.

Владимир Путин с генеральным директором группы компаний «Яндекс» Аркадием Воложем kremlin.ru

Известно минимум об одном человеке, который не смог попасть в четверг на работу. Сотрудник «Яндекса» Алексей Сокирко оказался в неком «черном списке». На прошлой неделе, когда о визите Путина уже было известно, он писал, что плюнет Путину в лицо, если «увидит его на близком расстоянии».

Так что, может быть, «Яндексу» даже повезло, что Сокирко не пустили в этот день на работу. Многие сотрудники компании, кстати, сами решили в четверг поработать из дома — это проще, чем соблюдать все правила безопасности, которые устанавливает ФСО.

В офисе "Яндекса" kremlin.ru

Во время самого посещения никаких особых инцидентов не произошло. Генеральный директор группы компаний «Яндекс» и сооснователь компании Аркадий Волож, гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин и финансовый директор Грегори Абовски рассказали главе государства, что в компании работают около семи тысяч человек, средний возраст сотрудников — 30 лет, большинство из них — выпускники ведущих российских вузов.

«Фишкой дня» стал беспилотный автомобиль — президент посмотрел, как действующий прототип проехал по двору офиса «Яндекса». Но также Владимиру Путину рассказали, как работает поиск «Яндекса», о новых разработках в области искусственного интеллекта. Глава государства оценил онлайн-сервисы, которые предоставляет компания — в том числе в области телемедицины, образования, бизнеса, транспорта и т. д.

Действующий прототип беспилотного автомобиля kremlin.ru

Отметим, что чуть более месяца назад, в начале августа, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать условия для использования беспилотных автомобилей в России. Тогда же в столице открылась трасса для тестирования беспилотного транспорта.

Владимир Путин даже смог пообщаться с «Алисой» — программой с искусственным интеллектом, которая отличается от своих зарубежных аналогов тем, что с ней можно «просто разговаривать». Остальные пользователи смогут поговорить с «Алисой» только 10 октября.

Интересно, что уже после визита Владимира Путина все три здания «Яндекса» на улице Льва Толстого эвакуировали. Причиной, впрочем, стал не телефонный террорист, а пожарная тревога. По какой причине сработала система, неизвестно — ее мог запустить как один из сотрудников компании, так и автоматика, отреагировав на локальное задымление.