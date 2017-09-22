С барельефа памятника оружейному конструктору Михаилу Калашникову, который был открыт 19 сентября на Садовом кольце в столице, пообещали убрать чертеж с немецким автоматом StG 44 конструктора Хуго Шмайссера. Об этом официальному столичному информагентству «Москва» сообщил исполнительный директор заказчика монумента Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

Барельеф памятника Михаилу Калашникову Кирилл Зыков / АГН "Москва"

«Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали», — сказал он. При этом Кононов аккуратно снял с РВИО всякую ответственность. «Важно понимать, что военно-историческое общество является заказчиком памятника, и у нас пожелание к оружию было только одно — к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку», — сказал Кононов.

Изюминкой во всем произошедшем является даже не то, что StG 44 был на вооружении в нацистской Германии, то есть применялся против советских солдат. К использованию во время поздравлений с Днем Победы изображений немецкой и американской техники все привыкли — те, кто рисуют плакаты и открытки, просто берут в интернете красивые картинки и лепят их, не вглядываясь. Самое смешное, что многие уверены, что Михаил Калашников «срисовал» свой АК-47 именно с StG 44. Так это было или нет мы, наверное, не узнаем никогда — но ошибка настолько «в тему», что даже смахивает на тонкий намек.

Немецкий автомат StG 44 Armémuseum

Интересно, что сам автор памятника Калашникову, скульптор Салават Щербаков не очень переживает из-за ошибки. «Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там где, мы ее брали, написано "Автомат Калашникова". Что-то из интернета», — пояснил он РБК. То есть человек, чья скульптура, по задумке, должна будет стоять в центре Москвы многие десятилетия считает, что в ней есть неважные детали и даже удивляется тому, что кто-то внимательно изучает его творение.

Скульпторы Зураб Церетели и Салават Щербаков на церемонии открытия памятника Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Впрочем, Щербаков уверен: если в его скульптуре и допущена шибка, то «исправляется очень легко». «Мы со всеми уже связываемся. Спокойно все выясним. Самая большая в этом негативная вещь – это поведение прессы и общественности. Просто какая-то вакханалия. А вопрос-то рабочий. Мы один раз генералу на погонах сделали звезду чуть поменьше. Мы ее исправили. Ошибки бывают», — сказал скульптор.

При этом конкретно к Щербакову уже были претензии не только из-за художественного замысла (а многие его скульптуры действительно не отличаются динамичностью или эмоциональностью). Несколько лет назад Щербаков был уличен, как минимум, в слишком сильном заимствовании, а то и в прямом плагиате.

Впрочем, в ошибке скульптора кое-кто находит даже положительный эффект. Владислав Кононов уверен, что произошедший инцидент опровергает миф о том, что Михаил Калашников был не самостоятельным конструктором, а опирался на разработки Хуго Шмайссера. «И благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенное разные автоматы, и обвинять М.Калашникова в заимствовании категорически неверно», — отметил директор РВИО.