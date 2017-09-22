Бинбанк и связанные с ним кредитные организации будут санировать через фонд консолидации – таково решение Центрального банка России. Ранее Центробанк стал основным акционером «Открытия». Напомним, оба банка входили в пятерку крупнейших в стране.

По расчетам ЦБ, санация обоих банков, Бинбанка и «Открытия», займет около восьми месяцев. После этого банки могут быть проданы. Правда, опрошенные журналистами газеты «Коммерсантъ» эксперты выразили сомнения в том, что такая продажа состоится.

Сергей Гуриев

Добавим, что, по мнению главного экономиста ЕБРР Сергея Гуриева, санация этих банков показала недочеты банковского надзора России. Платить за спасение банков и триллионные вливания в их капитал приходится всем рублевым заемщикам, приводит информационное агентство РБК его пояснения.

Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее в российском банковском секторе в связи с санацией столь крупных банков согласился Сергей Романчук, президент ACI Russia, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк». По его оценке, в настоящее время вкладчикам можно не опасаться за свои средства – наоборот, случившееся означает, что ситуация стала безопаснее для них.

«С моей точки зрения, определенный системный кризис в банковской сфере есть. Потому что мы видим, что крупнейшие частные банки испытывают проблемы, которые самостоятельно разрешить не смогли и обратились в Центральный банк. Однако это не означает, что для клиентских денежных средств в банковской системе повысились риски. На мой взгляд, эти риски, наоборот, понизились, если говорить именно о сохранности клиентских средств.

В принципе, у Центрального банка был выбор, как поступать в такой ситуации – и, как мы видели раньше, в подобных случаях он поступает различным образом. Например, в банке «Югра» вкладчики получат компенсацию только в соответствии со страховкой АСВ на те суммы, что есть, и вряд ли клиентам, которые там оставались – их было немного, юридические лица или физические, имевшие вклады больше застрахованной суммы, – другие потери будут компенсированы.

То есть в ряде случаев Центральный банк решает вопрос не в пользу санации, а в пользу ликвидации банка, и с «Югрой» был именно такой случай. Что касается более крупных банков, то критерии их величины или качества активов центральным банком четко не озвучены, но, как мы видим по примеру «Открытия» и Бинбанка, Центральный банк полностью берет на себя заботу о сохранности средств вкладчиков.

Офис банка «Югра» после назначения временной администрации Андрей Никеричев / АГН "Москва"

При этом технически Центральный банк обладает арсеналом средств для того, чтобы вкладчики деньги не потеряли. Он проводит, по сути дела, эмиссию для восполнения ликвидности и капитализации соответствующих финансовых институтов, которые попадают в новую программу оздоровления банковской системы через специальный фонд, созданный в Центральном банке для санации таких банков. И в целом это означает, что, скорее всего, вряд ли они сейчас перестроятся и вряд ли будут применять другую схему, то есть вряд ли станут банкротить банки с потерей средств вкладчиками, даже если проблемы обнаружатся в еще каких-то кредитных институтах.

Словом, мне кажется, что оснований бояться за будущее у вкладчиков сейчас нет. И думаю, что хотя проблемы оказались больше, чем предполагали на рынке (судя по той информации, которая сейчас есть относительно объемов фондирования, которую эти банки, особенно «Открытие», предоставляли), происходящее показывает решимость Центрального банка не принимать решения, которые могли бы нарушить финансовую стабильность.

Офис Бинбанка Константин Колосков

Многие, естественно, задаются вопросом, не приведет ли такая эмиссия ЦБ к резкому росту инфляции. В данной ситуации – нет, не приведет, потому что в основном речь идет об уже связанных пассивах – люди просто не потеряют деньги. Но скорее всего, эти деньги останутся в банках в ближайшей перспективе, не пойдут на покупку каких-то товаров. Плюс у нас сейчас очень сильно упала инфляция, и в целом присутствует скорее тренд падения инфляции. Поэтому непосредственно ни на курсе валют, ни на инфляции подобного рода политика ЦБ в ближайшее время не скажется. В будущем, возможно, какой-то отложенный эффект у этих действий будет, но вряд ли мы сможем его выделить среди остальных факторов.

Подводя итог: думаю, что как раз сейчас опасаться вкладчикам банков не стоит. Хотя это не означает, что нам гарантировано, что всех спасут. Наверняка кого-то не спасут, но это будет определяться прежде всего той политикой, которую избрало руководство конкретного банка относительно ведения банковской деятельности. В случае с «Югрой» Центральный банк рассказал об обмане, о прямом нарушении его предписаний. Наверняка в случае с Бинбанком и с «Открытием» менеджмент ведет себя более лояльно и честно во взаимодействии с Центральным банком. Соответственно, ЦБ идет по пути сотрудничества с ними.

Безусловно, данная ситуация может выглядеть несправедливой и нарушает конкуренцию на банковском рынке, то есть имеет отложенные последствия такого рода: владельцы банков, выходит, получают некую страховку со стороны Центрального банка, что в конце концов ничего ужасного не случится и ЦБ зальет эмиссионными деньгами их проблемы. Это, конечно, является системной проблемой, у которой нет простого немедленного решения, но, с другой стороны, это локальное решение позволяет поддерживать стабильность и на коротком временном диапазоне приносит эффект, является позитивным для вкладчиков банков – и, соответственно, нет причин сейчас бежать из российской банковской системы», – сказал Сергей Романчук.