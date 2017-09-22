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22 сентября 2017, 11:38
бизнес Владимир Путин
Симон Жаворонков

Бизнес сходил к президенту

Помощник президента Андрей Белоусов и президент ОАО РЖД Олег Белозёров перед началом встречи с представителями бизнеса
Помощник президента Андрей Белоусов и президент ОАО РЖД Олег Белозёров перед началом встречи с представителями бизнеса
kremlin.ru

Пока о будущей программе Владимира Путина мало что известно. Есть, конечно, постоянные утечки в прессу из Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о деталях его программы (сам Кудрин говорит, что ее никто не читал и документ передан лично президенту) — но это не совсем то, что нужно для предвыборной кампании, даже в России. Так что пока остается «ловить сигналы» из Кремля.

Один из явных сигналов — новая кадровая политика Администрации президента, об этом «Полит.ру» уже писал. На должность глав региона назначаются относительно молодые люди, которые, впрочем, добиваются поддержки избирателей и, во всяком случае пока, вполне устраивают Кремль. Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами сказал много теплых слов о них.

 
Встреча президента с представителями российского бизнеса 21 сентября 2017
kremlin.ru

Еще один «сигнал» был послан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями, которая состоялась 21 сентября. Открытая часть встречи длилась недолго, но присутствовавшие на ней представители бизнес-сообществ охотно поделились с прессой своими впечатлениями.

«Общим месседжем» встречи президента Владимира Путина и представителей крупного российского бизнеса стал вопрос смягчения налоговой политики внутри страны. «Ответом на внешние вызовы может быть только увеличение свободы», — рассказал РБК участник встречи в Кремле, глава организации «Опора России» Александр Калинин.

 
Александр Калинин
kremlin.ru

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, «главным мотивом» был вопрос, «как в условиях существующих ограничений безусловно важно повышать инвестиционный климат в России». Он рассказал, что на встрече с главой государства поднималась, в частности, тема предсказуемости фискальной нагрузки и недопустимости ее повышения. «В этом контексте упоминались такие вещи, как законопроект о неналоговых платежах, поскольку мы имеем общее понимание с правительством, что говорить надо о фискальной нагрузке в целом», — объяснил он.

Шохин также рассказал, что обсуждался «вопрос о специальных механизмах поддержки налоговых инвестиций: таких, как режим специнвестконтрактов, обложение налогом на движимое имущество в связи с тем, что здесь пока окончательного варианта законопроекта у правительства нет по льготе». «Бизнес поддерживает в принципе позицию Минэкономразвития, но мы понимаем, что будет какой-то компромисс, поэтому хотели бы поучаствовать, в том числе через дискуссию с президентом, о достижении приемлемого компромисса», — добавил он.

 
Александр Шохин
kremlin.ru

Также предприниматели обсудили с главой государства вопрос о кадастровой оценке земли. «Это тоже влияет на резкое повышение налога на недвижимость через высокую кадастровую оценку. Естественно, это иногда снижает инвестиционные возможности компании. В этой связи поднимался вопрос о том, чтобы считать эту совокупную фискальную нагрузку и не допускать ее повышения в будущем», — сказал Шохин.

Иными словами бизнес просит от президента даже не снижения нагрузки — хотя это, безусловно, никогда не повредит. Главная просьба, которая была озвучена — соблюдение заранее объявленных правил и, если все-таки решено их менять, делать это желательно не резко.

Согласится ли на эти правила Кремль, да и может ли он на них согласиться в современных экономических условиях — большой вопрос. Но хотя бы понятно вокруг чего идет торг.

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