Выборы в бундестаг (парламент Германии), которые состоятся 24 сентября, привлекают внимание СМИ. Большинство политологов считают основной их результат предсказуемым: канцлер ФРГ Ангела Меркель будет переизбрана на четвертый срок. В то же время эти выборы имеют интересные особенности.

О том, какие последствия могут иметь эти особенности избирательной кампании и чем это может обернуться для России, с «Полит.ру» побеседовал политолог Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. По его мнению, в нынешней ситуации есть три ключевых момента, которые способны оказать влияние на дальнейшую политику Германии.

По его словам, одним из громких обстоятельств нынешних выборов стало то, что партия «Альтернатива для Германии» (это отчасти пророссийская партия), которая раньше не входила в парламент, судя по всему, сможет занять на выборах третье место. По крайней мере, такие результаты дают социологические опросы, которые проводятся в стране.

«"Информационных бомб" на этих выборах сразу три. Первая – что партия «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland, AfD) может занять третье место. Это уже большой скандал. Вторая связана с так называемой Левой партией, Die Linke – она тоже набирает от 10 до 15% голосов и по сумме получает часть мандатов в парламенте. В результате впервые 25-30% бундестага будут оппозиционными.

Шествие AfD James Rea

А третья «бомба» заключается в том, что все эти партии – а значит, и фракции в парламенте – готовы к переговорам с Россией по вопросу отмены санкций, а некоторые – и по признанию Крыма. В этой связи, думаю, скорее всего, ХДС (Christlich Demokratische Union Deutschlands, или CDU) и СДПГ (социал-демократы) объединятся в так называемую «антифашистскую коалицию». Так что третий момент, о котором я говорю, – это что Россия становится как бы линией раскола для бундестага», – объяснил Илья Гращенков.

Оценивая происходящее в Германии, он уточнил, что подобные метаморфозы в парламенте Германии происходят впервые, и что при голосовании ожидается так называемый эффект Трампа, то есть заметное превышение числа голосов у популистских партий по сравнению с той их долей, которую предсказывали на основании соцопросов.

«Впервые на выборах в Германии складывается такая уникальная ситуация, в которой происходит полное переформатирование парламента и вхождение в него совершенно неожиданных сил. Впервые же за всю историю покажет худший свой результат партия СДПГ – что, в общем-то, говорит о закате этой превалирующей политической модели и упадке партии в принципе, начиная от ее непопулярного лидера Мартина Шульца и тех лозунгов и призывов, которыми партия оперировала в ходе избирательной кампании.

Предвыборные поездки Мартина Шульца. Саар, сентябрь 2017 SPD Saar

Провластная ХДС (Christlich Demokratische Union Deutschlands, или CDU) останется в парламенте, это понятно. Но мы также понимаем, что это будет последний срок Меркель на посту канцлера, и сейчас в бундестаге будет формироваться некая тайная коалиция, которую в шутку называют «После Меркель». Тут есть некоторый любопытный подтекст, поскольку идеологами этого являются группы пророссийски настроенных депутатов бундестага. Но, естественно, поскольку на публичном уровне говорить об этом не принято, коалиция пока что создается тайно.

Естественно, большой информационный шум в ближайшие дни вызовет, скорее всего, результат выборов партии «Альтернатива для Германии», AfD. Согласно соцопросам, она сейчас занимает третье-четвертое место среди партий, которые могут пройти в парламент. По официальным соцопросам, она получает примерно 10-11% голосов. Ровно столько же – 11% – получает и Левая партия, Die Linke. Но есть большая доля вероятности, что AfD может увеличить свой процент за счет двух особенностей.

Предвыборная кампания Die Linke DIE LINKE Nordrhein-Westfalen

Первая состоит в том, что, как и в случае с Дональдом Трампом, значительная часть населения просто стесняется заявлять, что они поддерживают эту партию, когда они отвечают на вопрос соцопросов. Эта партия считается в некотором роде маргинальной националистической силой – и, соответственно, в приличном обществе о ее поддержке не говорят, иначе с тобой просто перестанут общаться. Поскольку AfD выдвинула два основных лозунга – борьба с мигрантами и пронационалистический лозунг о гордости Германии, – то она нашла отклик в сердцах избирателей. И даже если она получить 11% голосов, как, по официальным данным, она может получить, то в принципе мультиплицирующий эффект плюс эффект от партий, которые не проходят в парламент, вполне может дать результат в 15% голосов.

Скорее всего, свой результат улучшит и Die Linke, то есть вместо 11%, о которых говорят сейчас, она вполне может добрать до 13%. А значит, вместо 68 мест в этих двух партий в бундестаге получится уже более 70. Причем Die Linke – это слияние социалистов и бывшей Коммунистической партии Германии, в ней очень много сочувствующих России и русскоговорящих немцев; а AfD – это партия, которая провозглашает дружбу с Россией. Ну, по крайней мере, на этапе выборов провозглашает.

Ну, и, возможно, до трети немецкого парламента по крайней мере на какое-то время, пока не начнутся конфликты, получится пророссийской. Словом, в первые месяцы мы вполне можем претендовать на поднятия в бундестаге очень важных вопросов для России – например, о снятии санкций, о возможности признания Крыма и об урегулировании ситуации на Донбассе. И эта позиция части парламента будет все же значительно смягчать тон той же Меркель.

Фактически получилось, что русское население впервые таким большим процентов участвует на выборах в бундестаг (а русскоговорящее население – это 38% населения Германии). Плюс еще так называемый «эффект русских жен», то есть влияние русских женщин, вышедших за немцев, на решения их мужей по выборам. В результате, как мы понимаем, что на этих выборах будут голосовать до 5 миллионов в той или иной мере учитывающих интересы России избирателей. И впервые на выборах в Германии они стали внутренней силой, задающей повестку и влияющей на формирование будущего кабинета министров.

Германо-российский фестиваль в Берлине Mike Herbst

Последний момент, о котором хотел бы в этой связи сказать, – это ожидаемое поражение на выборах Партии зеленых. Согласно результатам соцопросов, вполне вероятно, что с третьего места эта партия упадет на пятое-шестое, а то и ниже. Что тоже говорит о некотором закате в Европе экологических партий и преобладания сейчас правопопулистской повестки, вопросов бедности, мигрантов и ущемления прав коренных немцев.

Вообще сейчас, что называется, популизм шагает по миру. Началось все с Греции, потом мы видели победу популистов в Шотландии на референдуме, потом – победу популистов во Франции, потом – победу Трампа. Вот и сейчас ожидаемое третье место AfD тоже обещает победу популистов. А дальше будут выборы в Австрии, где тоже ожидается правопопулисткий уклон. Словом, восходящий тренд популизма говорит о том, что население плохо принимает государственные идеи.

Конечно, союзы вокруг популистов временные. Та же AfD, думаю, скоро расколется внутри себя, и, может быть, не раз. Полагаю, в итоге этот проект не доживет до следующих выборов. Но не менее, сейчас эта популизма находится на пике», – сказал Илья Гращенков.