«Коммерсантъ» в статье «Крым войдет в состав "Россетей"» пишет, как холдинг будет контролировать новое «Крымэнерго».

«Кремлиевая долина»: приехав в «Яндекс», Владимир Путин не скрывал своего отношения к компании и ее создателю.

«Горячие точки соприкосновения»: США пытаются переговорить с Россией — хотя бы о Сирии.

«Реновация без доплат»: власти согласовали поправки к госпрограмме.

РБК «Бесплатная медицина подорожала на треть». Счетная палата зафиксировала рост стоимости услуг в системе ОМС.

«Ротационный регион»: глава Самарской области может уйти в отставку.

«Семь кругов "Оборонсервиса"»: у крупнейшего холдинга Минобороны опять новый руководитель.

«Известия» в статье «Ипотека по карману» обращают внимание на то, что просрочка по жилищным кредитам снизилась до рекордных 1,7%.

«Новый посол в новом году»: Сергей Нечаев возглавит российскую дипмиссию в ФРГ в январе.

«Чиновников отправят на экзамен»: госслужащим в регионах, участвующих в реализации приоритетных проектов правительства, придется подтвердить свою квалификацию.

«Госзакупки могут отдать ОПК»: Минпромторг предложил ввести преимущественное право предприятий ОПК на заключение контрактов по госзакупкам.

«Газета.ru» в статье «Бизнес просит офшоры и криптовалюту» пишет, о чем разговаривали предприниматели с Владимиром Путиным.

«Мигранты дошли до Госдумы»: в Москве после долгого перерыва начались массовые протесты мигрантов.

В статье «Трамп — Ирану: а теперь отдайте свои ракеты» утверждается, что президент США принял решение о ядерной сделке с Ираном.

The Economist: «Глобальная экономика. Китай как никогда энергично сражается на мировых рынках» (The global economy: China is battling ever more intensely in world markets). Вопрос в том, делает ли он это честным образом.

«The Economist объясняет экономику: как налоги могут согласовать интересы индивидуумов и общества» (The Economist explains economics: How taxes can align the interests of individuals and society). Просветительский материал о воздействии налогов на социум.

Bloomberg: «Как изменилась позиция Терезы Мэй на переговорах» (How Theresa May’s Negotiating Position Has Changed). Что имела в виду премьер-министр Британии Тереза Мэй под фразой «Brexit — значит Brexit», до сих пор остается загадкой.

«Обращение Мэй должно быть адресовано Британии, а не Европе» (May's Message Should Be to Britain, Not Europe). Премьер-министр Британии Тереза Мэй собирается выступить во Флоренции с долгожданной речью о стратегии отделения Британии от ЕС.

The Wall Street Journal: «Американские жалобы на Иран оказывают давление на ЕС» (U.S. Complaints on Iran Deal Put EU Under Pressure). Правительства ЕС оказались в в неловком положении. С одной стороны, они не могут игнорировать недовольство США, с другой стороны, они не хотят, чтобы Иран отказывался от сделки, которая, по их мнению, работает.

«ФРС прокладывает путь ЕЦБ» (Fed Paves the Way for the ECB to Follow). Федеральная резервная система (ФРС) США настойчиво сигнализирует о намерении повысить процентную ставку. Это может повлиять на курс евро.