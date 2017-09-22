Факультет политологии МГУ и Минздрав разработали новый курс повышения квалификации для работников здравоохранения, который, в частности, посвящен обучению антикризисному управлению. Можно шутить о том, что отечественное здравоохранение находится в перманентном кризисе, но практика показывает, что многие медучреждения действительно страдают от некомпетентного управления.

В скольких клиниках России есть высокотехнологичное оборудование, но нет расходников? Как часто из-за главврача в поликлинику или больницу не идут молодые специалисты, хотя высокий уровень зарплаты гарантирует регион? Скорее всего, точных цифр нет даже в Минздраве. Но проблемы есть. Сможет ли их решить новая программа? Скорее всего, нет. Но это не значит, что нужно оставлять то, что есть.