Депутат Госдумы Денис Кравченко: Не наделять атомные ЗАТО, являющиеся моногородами, предусмотренными законодательством преференциями - непродуктивно

Государственная дума в первом чтении приняла поправки к закону «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». До 27 сентября должны быть представлены поправки к законопроекту.

Денис Кравченко, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Поправки предусматривают снятие ограничений в создании территорий опережающего развития для тех закрытых административно-территориальных образований, которые включены в перечень моногородов. Речь идет о том, что ЗАТО, где расположены предприятия атомной отрасли и которые одновременно являются моногородами, по действующему законодательству не получают такого широкого спектра возможностей, как, например, на Дальнем Востоке.

При этом благодаря высокому образования и профессиональной подготовке людей, проживающих в этих городах, потенциал для развития новых технологий, создания новых высокотехнологичных бизнесов у них очень высок. Не наделять атомные ЗАТО, являющиеся моногородами, предусмотренными законодательством преференциями, на мой взгляд, непродуктивно.