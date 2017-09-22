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22 сентября 2017, 13:22
мигранты ЦСР
Илья Карпюк

Правила жизни с мигрантами

Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"
Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

В России слишком мало людей, а теперь еще и миграционный приток сходит на нет. Если не привлекать в страну мигрантов, то экономический рост будет поставлен под вопрос, уверены в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина. О докладе ЦСР «Предложения к миграционной стратегии до 2035 года» пишет в пятницу газета «Ведомости».

Авторы доклада указывают, что ускорение экономического роста страны не происходило при сокращении численности трудовых ресурсов, за счет мигрантов же получится восполнить нехватку трудовых ресурсов в России. Без ежегодного миграционного прироста в 250-500 тысяч человек, который заложен Росстатом в демографический прогноз, численность населения будет сокращаться, что «неблагоприятно скажется на геополитическом положении страны и ее месте в иерархии крупнейших мировых держав», уверены эксперты.

 
Очередь в миграционном центре в Сахарово
Кирилл Зыков / АГн "Москва"

После неблагоприятного периода 2010-х гг., когда население в трудоспособном возрасте сокращалось примерно на миллион человек ежегодно, наступит период относительного благополучия, сказано в докладе: в 2028–2033 гг. будет некоторый прирост, но потом числе трудоспособных граждан вновь будет убывать. Это значит, уверены в ЦСР, что необходимо стимулировать приток мигрантов в Россию.

Впрочем, в ЦСР признают, что у миграционный приток приносит и проблемы. Так, у общества сейчас нет понимания, зачем нужны мигранты. ЦСР предлагает от имени правительства или президента подготовить послание о роли миграции для России, разработать миграционный кодекс и создать гражданское ведомство по вопросам миграции.

 
Многофункциональный миграционный центр в Сахарово
Сергей Киселев / АГН "Москва"

Также, уверены эксперты, необходимо законодательно закрепить принцип равной оплаты за равный труд для мигрантов и граждан, позволить мигрантам получать профессионально-техническое образование в кредит с его отработкой в России, адаптацию мигрантов передать на муниципальный уровень.

А во внутренней миграции, сказано в докладе, следует заменить регистрацию на учет по ИНН.

Отметим, что ранее специалисты предлагали изменять законодательство для того, чтобы привлекать в страну высококвалифицированные кадры — для этого предлагалось упростить выдачу рабочих виз, сделать для трудовых мигрантов общение с чиновниками более простым и т. д. Теперь, по всей видимости, речь идет о мигрантах, которые будут выполнять самую тяжелую, неквалифицированную и низкооплачиваемую работу.

Между тем пока власти России далеко не всегда могут справиться с тем количеством мигрантов, которое есть.

Характерные события произошли в столице в среду. 20 сентября вечером торговый центре «Москва» в Люблино на Тихорецком бульваре буквально штурмовали мигранты из Таджикистана. Перед зданием ТЦ собралось от нескольких сотен до тысячи человек — полиция остановила штурм, официально сообщается о том, что 90 человек задержаны за «попытку группового нарушения общественного порядка».

По данным, которыми располагает таджикская община, конфликт начался из-за того, что 20 сентября днем сотрудники службы безопасности ТЦ «Москва» избили 27-летнего Навруза Закирова, который работал на рынке грузчиком. Якобы охранники напали на него из-за того, что он отказался платить «дань» за возможность спокойно работать — 700 рублей в день. Свидетели избиения, а также другие работники рынка пришли вечером к зданию ТЦ.

Таким образом власти вмешались в конфликт когда уже необходимо было применение силы — хотя обязанность государства в том, чтобы устанавливать правила поведения, которые понятны и, в целом, приемлемы для всех сторон.

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