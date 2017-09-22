Украина вслед за Россией внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о введении миротворцев для урегулирования ситуации в Донбассе. Как и ожидалось, проект отличается от российского в ряде ключевых моментов.

В их числе – вопрос о том, будут ли миротворцы находиться только у линии соприкосновения или на всей территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также вопрос о составе миротворческих сил. Кроме того, Москва и Киев по-разному подходят к вопросу об очередности действий в плане выполнения Минских соглашений по урегулированию.

Напомним, Украина и США не согласились взять за основу российский вариант документа. Тем не менее источник газеты «Коммерсантъ», близкий к российской делегации, отметил, что Киев внес свой проект резолюции о миротворцах лишь после того, как это сделала Москва. «Этот контрпроект они подготовили только после нашей инициативы, а до этого занимались популизмом», – приводит издание мнение своего источника.

Как утверждает газета, в предложенном Киевом документе, в частности, содержится требование включить формулировку либо «операция по принуждению к миру», либо «операция по восстановлению мира». Издание пишет, что таким образом Украина рассчитывает подтвердить «роль России как агрессора». При этом Украина полагает, что на развертывание миротворческой миссии уйдет не менее шести месяцев.

Петр Порошенко в ООН 20 сентября 2017 UN Photo/Cia Pak

Украинский президент Петр Порошенко надеется при помощи миротворцев блокировать Донбасс, чтобы «зачистить» его, заявил журналистам газеты «Известия» высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его оценке, хотя сама идея начать миротворческую операцию в ДНР и ЛНР конструктивна, так как это могло бы остановить кровопролитие, но в той форме, в которой ее предлагает реализовать Киев, она станет продолжением войны.

Побеседовать с «Полит.ру» о перспективах обсуждения вопроса в ООН согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, обсуждение формата возможной миротворческой миссии будет еще очень продолжительным, однако ни одна из сторон не захочет выйти из переговоров.

«Сейчас вокруг формата формирования миротворческой миссии будет довольно долгое дипломатическое противостояние. Я думаю, ни Украина, ни Россия из переговоров об этом не выйдут по своей воле, потому что и та, и другая сторона пытаются продемонстрировать западным участникам процесса они готовы к каким-то реальным шагам. Поэтому, скорее всего, будут попытки найти компромисс, сформировать какой-то взаимоприемлемый формат.

Если в ближайшее время в Совете безопасности будет голосоваться резолюция, то, конечно, ни тот, ни другой ее проект не будут приняты в силу особенностей процедуры. Но вот вопрос: когда начнется работа над совместным документом, до голосования или после? В любом случае времени уйдет еще очень много – взаимоприемлемый вариант может разрабатываться многие месяцы и так и не быть разработанным.

Тем не менее, Россия хочет продемонстрировать, что идет навстречу, поскольку очень заинтересована в смягчении санкций. К тому же, видимо, окончательно принято решение все-таки «запихивать» не контролируемые Киевом территории обратно в Украину: проходила информация о том, что Минфин перестанет выделять средства, которые направлялись на поддержку в самопровозглашенных республик. Потом, правда, заявляли, что речь шла не том, и, думаю, там много неточностей. Но, тем не менее, информация эта была.

Параллельно, думаю, может происходить ревизия Минских соглашений. С одной стороны эти соглашения – отправная точка, которая позволила если не закончить войну, то, по крайней мере, перевести ее в «облегченный режим». Конечно, люди все равно гибнут, и кому-то этот режим войны может вовсе не казаться облегченным, но по сравнению с тем, что было и могло бы быть, это не так уж плохо. Поэтому просто сказать «С завтрашнего дня Минские соглашения не действуют, будем искать что-то другое» никто не захочет, никто на себя такую ответственность не возьмет. А вот медленно, как бы оставаясь в рамках Минских соглашений, попытаться искать еще какие-то форматы вполне возможно.

Надо сказать, что введение вооруженной миротворческой миссии – давняя идея Украины. Россия сначала ее просто отвергала. А в Донецке, если не ошибаюсь, даже устраивалось театрализованное представление – назвалось это как-то вроде «Нет – вооруженной полицейской миссии!» И только сейчас почему-то – видимо, в логике развивающихся контактов России с западными странами – Владимир Путин инициирован внесение предложения в своем формате по миротворческой миссии. И, конечно, ключевой момент для России и Украины – это контроль над российско-украинской границей.

Насколько я понимаю, Украина уже готова даже не брать приграничную зону под свой контроль, но требует, чтобы там хотя бы были размещены вооруженные миротворцы, которые могли бы не пропускать с российской стороны вооружение и вооруженных людей. Но пока непохоже, чтобы с этим были готовы согласиться российская сторона и, главное, сами непризнанные республики. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но думаю, быстрого решения тут не будет.

Многие говорят о недостаточной эффективности контроля. Вчера я, например, видел пункт контроля ОБСЕ, размешенный на пункте пропуска с неконтролируемых Киевом территорий на контролируемые. Там на мачте стоит видеокамера; она снимает все, что происходит на пункте пропуска. И, видимо, такая же стоит со стороны ДНР. Но когда темнеет и движение через контрольный пункт завершается до утра, наблюдатели ОБСЕ также отъезжают (не знаю, забирают ли камеру) – и, говорят, на том же самом месте, где днем под камерой мирно происходит контроль грузов и документов, начинается стрельба. Мне показывали на асфальте выбоины от выстрелов не очень тяжелой артиллерии.

Эвакуация раненых из зоны АТО mil.gov.ua

А утром мирный контроль возобновляется – хотя, конечно, он не совсем мирный, раз вооруженные люди проверяют машины и документы.

Конечно, если говорить о вооруженной миссии наблюдателей на российско-украинской границе, то там все, конечно, должно быть устроено по-другому. По крайней мере, такова украинская позиция. Контроль должен быть круглосуточным, и граница, что называется, должна быть на замке», – сказал Георгий Чижов.

Комментируя высказывания о том, что, предлагая свой проект миротворческой миссии, Украина рассчитывает в том числе добиться закрепления за Россией статуса агрессора на международном уровне, он отметил, что главной целью Украины является скорее избежать международного признания того, что Россия вообще не является стороной конфликта.

«Думаю, что со стороны Украины это, скорее, попытка не допустить международного признания того, что Россия не является стороной конфликта. Потому что если говорить о понятии «страны-агрессора», то некоторые страны считают Россию страной-агрессором, некоторые – не считают. И главное требование – чтобы российские военные не входили в состав миротворческого контингента – это, с одной стороны, элементарна мера безопасности (потому что украинская сторона опасается недружественных действий именно со стороны российских военных), а с другой стороны – попытка воспрепятствовать признанию того, что Россия не является стороной конфликта.

Ну, как это было, например, в Абхазии, где миротворческий контингент полностью состоял, по-моему, из российских военнослужащих. Вроде бы тем самым Россия снимала с себя обвинения в участии в конфликте. Но когда понадобилось, этот контингент решил вопрос по изгнанию грузинских войск.

Словом, по поводу миротворцев, по-моему, последует очень долгая позиционная война. Хотя возникло ощущение, что вроде бы уже не только украинская сторона не хочет воевать (а она давно не хочет), но что не хочет этого и уже российская. Возможно, начнется и какое-то движение в сторону завершения войны. Хотя как это будет, прогнозировать трудно: мы не видели толком таких войн и не очень понимаем логику их развития.

Прежние аналогичные конфликты на территории бывшего СССР, связанные с выделением какой-то территории в республику, все развивались по-разному. И прямого повторения ни карабахского, ни приднестровского, ни абхазского варианта в Украине, скорее всего, не будет.

В общем, с украинской стороны теперь есть слабый оптимизм, сопряженный с некоторым беспокойством о том, не впихнут ли в Украину все неконтролируемые Киевом территории обратно на российских условиях. Но я думаю, что Украина будет очень сопротивляться и найдет союзников», – сказал Георгий Чижов.